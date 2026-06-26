https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/ingiltereden-ukraynaya-dunya-bankasi-uzerinden-1-milyar-dolarlik-kredi-1106809137.html

İngiltere'den Ukrayna'ya Dünya Bankası üzerinden 1 milyar dolarlık kredi

İngiltere'den Ukrayna'ya Dünya Bankası üzerinden 1 milyar dolarlık kredi

Sputnik Türkiye

İngiltere, Ukrayna’nın yeniden inşasını desteklemek ve ülkenin direncini artırmak amacıyla Dünya Bankası aracılığıyla Kiev'e 1 milyar dolarlık kredi... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T22:43+0300

2026-06-26T22:43+0300

2026-06-26T22:43+0300

dünya

i̇ngiltere

ukrayna

mali destek

dünya bankası

avrupa

david lammy

kredi

gdansk

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Polonya’nın Gdansk kentinde düzenlenen "Ukrayna’nın Yeniden İnşası" konferansının ardından, İngiltere Başbakan Yardımcısı David Lammy adına yayınlanan yazılı açıklamayla Ukrayna'ya yönelik yeni mali destek detayı paylaşıldı.Açıklamada, İngiltere'nin, Dünya Bankası tarafından Ukrayna için hazırlanan toplam 4 milyar dolarlık fon paketine 1 milyar dolarlık krediyle katkıda bulunacağı belirtildi.Sağlanacak kaynağın öncelikli olarak ülke genelindeki hastanelerin, okulların ve temel devlet hizmetlerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için kullanılacağı kaydedildi.Ayrıca, bu finansman desteğinin ülkeye özel sektör yatırımlarını çekme, ekonomik büyümeyi destekleme ve nitelikli istihdam alanları yaratma hedeflerine de önemli bir katkı sunmasının beklendiği vurgulandı.

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i̇ngiltere

ukrayna

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i̇ngiltere, ukrayna, mali destek, dünya bankası, avrupa, david lammy, kredi, gdansk