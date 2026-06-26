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İngiltere'den Ukrayna'ya Dünya Bankası üzerinden 1 milyar dolarlık kredi
İngiltere'den Ukrayna'ya Dünya Bankası üzerinden 1 milyar dolarlık kredi
Sputnik Türkiye
İngiltere, Ukrayna’nın yeniden inşasını desteklemek ve ülkenin direncini artırmak amacıyla Dünya Bankası aracılığıyla Kiev'e 1 milyar dolarlık kredi... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T22:43+0300
2026-06-26T22:43+0300
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ukrayna
mali destek
dünya bankası
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david lammy
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Polonya’nın Gdansk kentinde düzenlenen "Ukrayna’nın Yeniden İnşası" konferansının ardından, İngiltere Başbakan Yardımcısı David Lammy adına yayınlanan yazılı açıklamayla Ukrayna'ya yönelik yeni mali destek detayı paylaşıldı.Açıklamada, İngiltere'nin, Dünya Bankası tarafından Ukrayna için hazırlanan toplam 4 milyar dolarlık fon paketine 1 milyar dolarlık krediyle katkıda bulunacağı belirtildi.Sağlanacak kaynağın öncelikli olarak ülke genelindeki hastanelerin, okulların ve temel devlet hizmetlerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için kullanılacağı kaydedildi.Ayrıca, bu finansman desteğinin ülkeye özel sektör yatırımlarını çekme, ekonomik büyümeyi destekleme ve nitelikli istihdam alanları yaratma hedeflerine de önemli bir katkı sunmasının beklendiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/ab-temsilcisi-rusyaya-yonelik-yaptirimlarin-hukuki-baglayiciligi-yok-1106808624.html
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i̇ngiltere, ukrayna, mali destek, dünya bankası, avrupa, david lammy, kredi, gdansk
i̇ngiltere, ukrayna, mali destek, dünya bankası, avrupa, david lammy, kredi, gdansk

İngiltere'den Ukrayna'ya Dünya Bankası üzerinden 1 milyar dolarlık kredi

22:43 26.06.2026
© AAİngiltere Bayrağı
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© AA
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İngiltere, Ukrayna’nın yeniden inşasını desteklemek ve ülkenin direncini artırmak amacıyla Dünya Bankası aracılığıyla Kiev'e 1 milyar dolarlık kredi sağlayacağını duyurdu. Fon; hastaneler, okullar ve temel kamu hizmetlerinin kesintisiz işlemesi için kullanılacak.
Polonya’nın Gdansk kentinde düzenlenen "Ukrayna’nın Yeniden İnşası" konferansının ardından, İngiltere Başbakan Yardımcısı David Lammy adına yayınlanan yazılı açıklamayla Ukrayna'ya yönelik yeni mali destek detayı paylaşıldı.
Açıklamada, İngiltere'nin, Dünya Bankası tarafından Ukrayna için hazırlanan toplam 4 milyar dolarlık fon paketine 1 milyar dolarlık krediyle katkıda bulunacağı belirtildi.
Sağlanacak kaynağın öncelikli olarak ülke genelindeki hastanelerin, okulların ve temel devlet hizmetlerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için kullanılacağı kaydedildi.
Ayrıca, bu finansman desteğinin ülkeye özel sektör yatırımlarını çekme, ekonomik büyümeyi destekleme ve nitelikli istihdam alanları yaratma hedeflerine de önemli bir katkı sunmasının beklendiği vurgulandı.
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