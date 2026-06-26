https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/ab-temsilcisi-rusyaya-yonelik-yaptirimlarin-hukuki-baglayiciligi-yok-1106808624.html
AB Temsilcisi: Rusya’ya yönelik yaptırımların hukuki bağlayıcılığı yok
AB Temsilcisi: Rusya’ya yönelik yaptırımların hukuki bağlayıcılığı yok
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği’nin (AB) Yaptırımlar Özel Temsilcisi David O’Sullivan, Birliğin Rusya’ya yönelik kısıtlayıcı tedbirlerinin hukuki bağlayıcılığa sahip olmadığını... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T22:11+0300
2026-06-26T22:11+0300
2026-06-26T22:11+0300
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Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımlardan sorumlu Özel Temsilcisi David O’Sullivan, Rusya’ya uygulanan yaptırımların Birleşmiş Milletler (BM) onayı taşımadığı için uluslararası hukuk açısından bağlayıcı olmadığını belirterek, bu adımların meşruiyetini sahip oldukları geniş koalisyonun "ahlaki ve ekonomik gücünden" aldığını savundu.Ukrayna merkezli Kyiv Independent gazetesinin haberine göre O’Sullivan, yaptırımların hukuki zeminine ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaptırımlar bir BM kararına dayanmadığı için uluslararası hukuk açısından da bağlayıcı hukuki güce sahip değiller. Yaptırımların ahlaki ve ekonomik gücü, sahip olduğumuz geniş koalisyondan kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.Haberde, AB’nin Moskova’ya yönelik yaptırımlarının meşruiyetinin hukuki olmaktan ziyade siyasi ve ahlaki argümanlara dayandırıldığına dikkat çekildi.Öte yandan, 18-19 Haziran’da Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nde üye ülke liderleri, Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımların süresinin geleneksel altı aylık periyotlar yerine bir yıllığına uzatılması konusunda siyasi mutabakata varmıştı. Zirvede ayrıca, Rusya karşıtı 21’inci yaptırım paketinin onay sürecinin hızlandırılması yönünde çağrıda bulunulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/ukraynaya-kredi-faturasi-avrupaya-ab-butcesinden-3-milyar-euro-faiz-cikacak-1106783821.html
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avrupa birliği, ab, rusya, yaptırım, ukrayna, moskova, avrupa, birleşmiş milletler (bm)
avrupa birliği, ab, rusya, yaptırım, ukrayna, moskova, avrupa, birleşmiş milletler (bm)
AB Temsilcisi: Rusya’ya yönelik yaptırımların hukuki bağlayıcılığı yok
Avrupa Birliği’nin (AB) Yaptırımlar Özel Temsilcisi David O’Sullivan, Birliğin Rusya’ya yönelik kısıtlayıcı tedbirlerinin hukuki bağlayıcılığa sahip olmadığını itiraf etti.
Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımlardan sorumlu Özel Temsilcisi David O’Sullivan, Rusya’ya uygulanan yaptırımların Birleşmiş Milletler (BM) onayı taşımadığı için uluslararası hukuk açısından bağlayıcı olmadığını belirterek, bu adımların meşruiyetini sahip oldukları geniş koalisyonun "ahlaki ve ekonomik gücünden" aldığını savundu.
Ukrayna merkezli Kyiv Independent gazetesinin haberine göre O’Sullivan, yaptırımların hukuki zeminine ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaptırımlar bir BM kararına dayanmadığı için uluslararası hukuk açısından da bağlayıcı hukuki güce sahip değiller. Yaptırımların ahlaki ve ekonomik gücü, sahip olduğumuz geniş koalisyondan kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.
Haberde, AB’nin Moskova’ya yönelik yaptırımlarının meşruiyetinin hukuki olmaktan ziyade siyasi ve ahlaki argümanlara dayandırıldığına dikkat çekildi.
Öte yandan, 18-19 Haziran’da Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nde üye ülke liderleri, Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımların süresinin geleneksel altı aylık periyotlar yerine bir yıllığına uzatılması konusunda siyasi mutabakata varmıştı. Zirvede ayrıca, Rusya karşıtı 21’inci yaptırım paketinin onay sürecinin hızlandırılması yönünde çağrıda bulunulmuştu.