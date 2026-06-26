https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/ingiliz-kraliyetinin-gelir-giderleri-ortaya-cikti-prens-william-milyarder-ve-babasindan-daha-zengin-1106792509.html

İngiliz kraliyetinin gelir giderleri ortaya çıktı: Prens William milyarder ve babasından daha zengin

İngiliz kraliyetinin gelir giderleri ortaya çıktı: Prens William milyarder ve babasından daha zengin

Sputnik Türkiye

İngiltere veliaht Prensi William, Cornwall Dükalığı sayesinde 1.2 milyar sterlin servete ulaştı ve babası Kral Charles’tan daha zengin hale geldi. Detaylı haberler...

2026-06-26T12:25+0300

2026-06-26T12:25+0300

2026-06-26T12:25+0300

dünya

prens william

kral charles

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Kral Charles’ın kişisel vergi borcu tarihte ilk kez kamuoyuna açıklandı. Ancak aynı belgelerde yer alan sürpriz bir gelişme dikkat çekti: Prens William artık bir milyarder ve babasından daha zengin.Kral Charles'ın 2024-25 mali yılındaki kişisel vergi ödemesi 12.9 milyon sterlin olarak duyuruldu. Cornwall Dükalığı’nın yıllık hesaplarının açıklanmasıyla birlikte Prens William’ın serveti de netleşti. Dükalığı 4 yıl önce miras alan William’ın buradan elde ettiği net serveti 1.2 milyar sterlin seviyesinde. Bu rakam, Kral Charles’ın Sunday Times Zenginler Listesi’ndeki 640 milyon sterlinlik kişisel servetinden neredeyse iki kat fazla.Prens William, 2025-26 döneminde Dükalık’tan 21.6 milyon sterlin özel gelir elde etti.Vergi ödemeleri de açıklandıŞeffaflık adına Kral ve Prens William, kişisel vergi ödemelerini ilk kez açıkladı.Prens William 2024-25’te 7.76 milyon sterlin gelir ve sermaye kazancı vergisi ödedi (2023-24’te 8.34 milyon sterlin).Prens of Wales olduğu günden bu yana toplam 20 milyon sterlinden fazla vergi ödedi.Kral Charles’ın vergi miktarı ise boksör Anthony Joshua’nın yaklaşık 11 milyon sterlinlik vergisiyle benzer seviyede. Charles, ülke genelinde en çok vergi veren 100 kişi arasında yer alıyor.Kraliyet hibesi neredeyse ikiye katlanıyorKraliyet ailesinin resmi harcamalarını karşılayan Sovereign Grant (Kraliyet Hibesi) miktarı da artırıldı. 2027-28 mali yılında hane 99.9 milyon sterlin alacak. Bu, 2024-25’teki 51.8 milyon sterline göre neredeyse iki kat artış anlamına geliyor.Artış, bakım çalışmalarını tamamlamak ve siber güvenliği güçlendirmek amacıyla yapıldı. Karar, Kraliyet Mütevellileri tarafından onaylandı.

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