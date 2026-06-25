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Danimarka, ezanı yasaklamaya hazırlanıyor: 'İslamabad banliyösü gibi'
Danimarka, ezanı yasaklamaya hazırlanıyor: 'İslamabad banliyösü gibi'
Sputnik Türkiye
Danimarka Göç ve Uyum Bakanı, ülkenin bazı bölgelerinin "İslamabad'ın banliyösü gibi" hissettirdiğini iddia ederek, ülkede ezan okunmasını yasaklama planlarını açıkladı.
2026-06-25T14:14+0300
2026-06-25T14:14+0300
2026-06-25T14:14+0300
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Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Morten Bodskov, ülkenin bazı bölgelerinin "İslamabad'ın bir banliyösü" gibi hissettirdiğini iddia ederek, İslam ezanının yasaklanması planlarını açıkladı.Sosyal Demokratlar Partisi üyesi Bodskov, yeni hükümetin yasağın uygulanmasının yasallığına ilişkin soruşturmayı yeniden başlatacağını söyledi.Bakan, Ritzau haber kuruluşuna verdiği demeçte, "Danimarka çatıları üzerinden ezan duyulmamalı" dedi ve ekledi:Bodskov ayrıca, Danimarka'da sinsice ilerleyen "İslamlaşmanın" "kamusal alanın çok büyük bir bölümünü işgal ettiğini" iddia etti.Üçüncü girişimBu, Sosyal Demokratların 2020 ve 2025'teki benzer girişimlerinden sonra, bir Danimarka göç bakanının ezanı yasaklamak için yasal bir çerçeve oluşturmaya çalıştığı üçüncü girişim.Danimarka, bu ayın başlarında üçüncü dönemine başlayan başbakan Mette Frederiksen yönetiminde Avrupa'nın en sert göç kurallarından bazılarını uygulamaya koydu.‘Getto’ yasaları"Getto" yasaları olarak adlandırılan yasalar uyarınca, Danimarka yetkilileri, çok fazla yabancı sakini olan bir mahalleden göçmenleri zorla taşınmaya zorlayabiliyor.Bazı durumlarda, sığınmacılardan konut masraflarını karşılamak için mücevherlerini ve diğer değerli eşyalarını vermeleri isteniyor ve başvuruları reddedilirse hiçbir mali destek almıyorlar.2015'te, bir milyondan fazla insanın Orta Doğu'dan Avrupa sınırlarına kaçtığı mülteci krizinin zirvesinde, Danimarka komşularına göre çok daha az sığınmacı kabul etmişti.
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danimarka, ezan yasağı, mette frederiksen, haberler, kopenhag
danimarka, ezan yasağı, mette frederiksen, haberler, kopenhag
Danimarka, ezanı yasaklamaya hazırlanıyor: 'İslamabad banliyösü gibi'
Danimarka Göç ve Uyum Bakanı, ülkenin bazı bölgelerinin "İslamabad banliyösü gibi" hissettirdiğini iddia ederek, ülkede ezan okunmasını yasaklama planlarını açıkladı.
Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Morten Bodskov, ülkenin bazı bölgelerinin "İslamabad'ın bir banliyösü" gibi hissettirdiğini iddia ederek, İslam ezanının yasaklanması planlarını açıkladı.
Sosyal Demokratlar Partisi üyesi Bodskov, yeni hükümetin yasağın uygulanmasının yasallığına ilişkin soruşturmayı yeniden başlatacağını söyledi.
Bakan, Ritzau haber kuruluşuna verdiği demeçte, "Danimarka çatıları üzerinden ezan duyulmamalı" dedi ve ekledi:
Danimarka'da yeri yok ve Danimarka'da dolaşırken İslamabad'ın bir banliyösünde olup olmadığınızdan şüphe duymamalısınız.
Kopenhag gibi ülkenin bazı bölgelerinde, katı gürültü sınırları nedeniyle minarelerde hoparlörlerden ezan okunması
zaten yasaklanmış durumda.
Bodskov ayrıca, Danimarka'da sinsice ilerleyen "İslamlaşmanın" "kamusal alanın çok büyük bir bölümünü işgal ettiğini" iddia etti.
Bu, Sosyal Demokratların 2020 ve 2025'teki benzer girişimlerinden sonra, bir Danimarka göç bakanının ezanı yasaklamak için yasal bir çerçeve oluşturmaya çalıştığı üçüncü girişim.
Danimarka, bu ayın başlarında üçüncü dönemine başlayan başbakan Mette Frederiksen yönetiminde Avrupa'nın en sert göç kurallarından bazılarını uygulamaya koydu.
"Getto" yasaları olarak adlandırılan yasalar uyarınca, Danimarka yetkilileri, çok fazla yabancı sakini olan bir mahalleden göçmenleri zorla taşınmaya zorlayabiliyor.
Bazı durumlarda, sığınmacılardan konut masraflarını karşılamak için mücevherlerini ve diğer değerli eşyalarını vermeleri isteniyor ve başvuruları reddedilirse hiçbir mali destek almıyorlar.
2015'te, bir milyondan fazla insanın Orta Doğu'dan Avrupa sınırlarına kaçtığı mülteci krizinin zirvesinde, Danimarka komşularına göre çok daha az sığınmacı kabul etmişti.