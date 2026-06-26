https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/hande-yenerden-saglik-durumuyla-ilgili-aciklama-kemoterapi-gordugu-iddialarini-yalanladi-1106788413.html
Hande Yener'den sağlık durumuyla ilgili açıklama: 'Kemoterapi gördüğü' iddialarını yalanladı
Hande Yener'den sağlık durumuyla ilgili açıklama: 'Kemoterapi gördüğü' iddialarını yalanladı
Sputnik Türkiye
Hande Yener, sosyal medyada yayılan "kemoterapi gördüğü ve saçlarının döküldüğü" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T09:41+0300
2026-06-26T09:41+0300
2026-06-26T09:41+0300
yaşam
hande yener
kemoterapi
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Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Hande Yener, son günlerde sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan "kemoterapi gördüğü ve saçlarının döküldüğü" yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.Yener, sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Sağlık durumum ile ilgili yalan yanlış haberler yapılıyor... Eşim,dostum,sevdiklerim panik oluyor ve mesaj atıyorlar, kemoterapiden saçları döküldü diye benle alakasız bir haber! Çevremde herkes iyi miyim diye soruyor.! Bu haberlerin hepsi yalan haber, lütfen ciddiye almayın..."Hande Yener, açıklamasının devamında rutin sağlık kontrollerini yaptırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:"Değerli hocamız Cihan Uras'a daha dün rutin kontrollerim için gittim..Şükür her şey yolunda gidiyor... Lütfen sizler de kontrollerinizi ihmal etmeyin... Kendinize değer verin... İyi olman en güzel haber. Gerisi sadece gürültü."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/a-milli-takim-2026-dunya-kupasina-galibiyetle-veda-etti-abdyi-3-2-maglup-etti-1106785604.html
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hande yener, kemoterapi
Hande Yener'den sağlık durumuyla ilgili açıklama: 'Kemoterapi gördüğü' iddialarını yalanladı
Hande Yener, sosyal medyada yayılan "kemoterapi gördüğü ve saçlarının döküldüğü" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu haberlerin hepsi yalan haber, lütfen ciddiye almayın" dedi.
Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden Hande Yener, son günlerde sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan "kemoterapi gördüğü ve saçlarının döküldüğü" yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Yener, sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sağlık durumum ile ilgili yalan yanlış haberler yapılıyor... Eşim,dostum,sevdiklerim panik oluyor ve mesaj atıyorlar, kemoterapiden saçları döküldü diye benle alakasız bir haber! Çevremde herkes iyi miyim diye soruyor.! Bu haberlerin hepsi yalan haber, lütfen ciddiye almayın..."
Hande Yener, açıklamasının devamında rutin sağlık kontrollerini yaptırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Değerli hocamız Cihan Uras'a daha dün rutin kontrollerim için gittim..Şükür her şey yolunda gidiyor... Lütfen sizler de kontrollerinizi ihmal etmeyin... Kendinize değer verin... İyi olman en güzel haber. Gerisi sadece gürültü."