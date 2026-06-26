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Güney Kore'nin eski First Lady'si Kim Keon Hee'ye rüşvetten 7 yıl hapis

Güney Kore'nin eski First Lady'si Kim Keon Hee'ye rüşvetten 7 yıl hapis

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de mahkeme, görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee'yi, iş atamaları ve ticari çıkarlar karşılığında pahalı hediyeler... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T10:09+0300

2026-06-26T10:09+0300

2026-06-26T10:09+0300

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kim keon hee

güney kore

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Güney Kore'de Seul Merkez Bölge Mahkemesi, görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi ve eski First Lady Kim Keon Hee hakkında rüşvet suçundan 7 yıl hapis cezası verdi.Mahkeme, Kim Keon Hee'nin iş atamaları ve ticari çıkarlar karşılığında pahalı hediyeler kabul ederek rüşvet aldığına hükmetti. Eski First Lady, bu kapsamda "aracılık karşılığında rüşvet kabul etme" suçlamasıyla yargılanıyordu.Davayı yürüten Özel Savcı Min Joong-ki'nin ekibi, Kim Keon Hee'nin resmi konumunu kişisel çıkarları için defalarca kullandığını savunarak 7 yıl 6 ay hapis cezası talep etmişti. Mahkeme ise Kim hakkında 7 yıl hapis cezasına hükmetti.Kim Keon Hee hakkında daha önce de rüşvet ve hisse senedi fiyat manipülasyonu iddialarıyla davalar açılmıştı. Seul Yüksek Mahkemesi, önceki bir dosyada verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasını temyiz sürecinde 4 yıla çıkarmış, Kim'i hisse senedi manipülasyonundan kısmen, rüşvet suçundan ise doğrudan suçlu bulmuştu.Kim, seçimlere müdahale, rüşvet ve siyasi finansman yasasının ihlali gibi suçlamalar kapsamında 2025 yılında gözaltına alınmıştı.Eşi Yoon Suk Yeol ise Aralık 2024'te ilan ettiği sıkıyönetim sonrası başlatılan azil sürecinin ardından, Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Nisan 2025 tarihli kararıyla devlet başkanlığı görevinden alınmıştı.

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