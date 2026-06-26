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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/guney-korenin-eski-first-ladysi-kim-keon-heeye-rusvetten-7-yil-hapis-1106788787.html
Güney Kore'nin eski First Lady'si Kim Keon Hee'ye rüşvetten 7 yıl hapis
Güney Kore'nin eski First Lady'si Kim Keon Hee'ye rüşvetten 7 yıl hapis
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de mahkeme, görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee'yi, iş atamaları ve ticari çıkarlar karşılığında pahalı hediyeler... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T10:09+0300
2026-06-26T10:09+0300
dünya
kim keon hee
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Güney Kore'de Seul Merkez Bölge Mahkemesi, görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi ve eski First Lady Kim Keon Hee hakkında rüşvet suçundan 7 yıl hapis cezası verdi.Mahkeme, Kim Keon Hee'nin iş atamaları ve ticari çıkarlar karşılığında pahalı hediyeler kabul ederek rüşvet aldığına hükmetti. Eski First Lady, bu kapsamda "aracılık karşılığında rüşvet kabul etme" suçlamasıyla yargılanıyordu.Davayı yürüten Özel Savcı Min Joong-ki'nin ekibi, Kim Keon Hee'nin resmi konumunu kişisel çıkarları için defalarca kullandığını savunarak 7 yıl 6 ay hapis cezası talep etmişti. Mahkeme ise Kim hakkında 7 yıl hapis cezasına hükmetti.Kim Keon Hee hakkında daha önce de rüşvet ve hisse senedi fiyat manipülasyonu iddialarıyla davalar açılmıştı. Seul Yüksek Mahkemesi, önceki bir dosyada verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasını temyiz sürecinde 4 yıla çıkarmış, Kim'i hisse senedi manipülasyonundan kısmen, rüşvet suçundan ise doğrudan suçlu bulmuştu.Kim, seçimlere müdahale, rüşvet ve siyasi finansman yasasının ihlali gibi suçlamalar kapsamında 2025 yılında gözaltına alınmıştı.Eşi Yoon Suk Yeol ise Aralık 2024'te ilan ettiği sıkıyönetim sonrası başlatılan azil sürecinin ardından, Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Nisan 2025 tarihli kararıyla devlet başkanlığı görevinden alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/guney-korede-sasirtan-gelisme-eski-cumhurbaskani-yoon-seok-yeol-icin-idam-cezasi-istendi-1106761697.html
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kim keon hee, güney kore
kim keon hee, güney kore

Güney Kore'nin eski First Lady'si Kim Keon Hee'ye rüşvetten 7 yıl hapis

10:09 26.06.2026
© REUTERS JUNG YEON-JEEski Güney Kore Devlet Başkanı Yon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© REUTERS JUNG YEON-JE
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Güney Kore'de mahkeme, görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee'yi, iş atamaları ve ticari çıkarlar karşılığında pahalı hediyeler kabul ettiği gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Güney Kore'de Seul Merkez Bölge Mahkemesi, görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi ve eski First Lady Kim Keon Hee hakkında rüşvet suçundan 7 yıl hapis cezası verdi.
Mahkeme, Kim Keon Hee'nin iş atamaları ve ticari çıkarlar karşılığında pahalı hediyeler kabul ederek rüşvet aldığına hükmetti. Eski First Lady, bu kapsamda "aracılık karşılığında rüşvet kabul etme" suçlamasıyla yargılanıyordu.
Davayı yürüten Özel Savcı Min Joong-ki'nin ekibi, Kim Keon Hee'nin resmi konumunu kişisel çıkarları için defalarca kullandığını savunarak 7 yıl 6 ay hapis cezası talep etmişti. Mahkeme ise Kim hakkında 7 yıl hapis cezasına hükmetti.
Kim Keon Hee hakkında daha önce de rüşvet ve hisse senedi fiyat manipülasyonu iddialarıyla davalar açılmıştı. Seul Yüksek Mahkemesi, önceki bir dosyada verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasını temyiz sürecinde 4 yıla çıkarmış, Kim'i hisse senedi manipülasyonundan kısmen, rüşvet suçundan ise doğrudan suçlu bulmuştu.
Kim, seçimlere müdahale, rüşvet ve siyasi finansman yasasının ihlali gibi suçlamalar kapsamında 2025 yılında gözaltına alınmıştı.
Eşi Yoon Suk Yeol ise Aralık 2024'te ilan ettiği sıkıyönetim sonrası başlatılan azil sürecinin ardından, Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Nisan 2025 tarihli kararıyla devlet başkanlığı görevinden alınmıştı.
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