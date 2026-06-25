https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/guney-korede-sasirtan-gelisme-eski-cumhurbaskani-yoon-seok-yeol-icin-idam-cezasi-istendi-1106761697.html

Güney Kore’de yıllar sonra bir ilk: Eski Cumhurbaşkanı Yoon Seok-yeol i̇çin i̇dam cezası i̇stendi

Güney Kore’de yıllar sonra bir ilk: Eski Cumhurbaşkanı Yoon Seok-yeol i̇çin i̇dam cezası i̇stendi

Sputnik Türkiye

Güney Kore’de Aralık 2024’teki sıkıyönetim ilanı ve darbe girişimi davasında savcılık, eski Cumhurbaşkanı Seok-yeol için idam cezası talebini yineledi. İlk... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T11:45+0300

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Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap (Renhap) tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, ülkede siyasi krize yol açan sıkıyönetim ilanı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Özel Savcı Cho Eun-seok liderliğindeki savcılık ekibi, eski Cumhurbaşkanı Yoon Seok-yeol için idam cezası verilmesi yönündeki talebini resmi olarak yineledi. Savcılık, ilk derece mahkemesinin eski lidere verdiği ömür boyu hapis cezası kararının işlenen suçun büyüklüğüne göre "çok hafif" kaldığını savundu.Seul Yüksek Mahkemesi'nde kritik temyiz duruşmasıSeul Yüksek Mahkemesi’nde Perşembe günü gerçekleştirilen temyiz duruşmasında sadece eski lider değil, dönemin askeri kanadı da yargılandı. Savcılar, darbe girişimine katılma suçundan şubat ayında 30 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun hakkında da cezanın artırılarak müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Davanın 14 Mayıs'ta yapılması planlanan ilk duruşması, sanıkların hakimin reddi talebi nedeniyle askıya alınmış, ancak mahkemenin bu talebi reddetmesiyle yargılama sürecine yeniden başlanmıştı.Ne Olmuştu?3 Aralık 2024 gecesi Cumhurbaşkanı Yoon Seok-yeol, ani bir kararla ülkede sıkıyönetim ilan ederek ordu ve emniyet güçlerini seferber etti. Ulusal Meclis binasını kuşatan askeri güçler milletvekillerinin içeri girmesini engellemeye çalışsa da, sivil halkın ve siyasilerin direnişiyle kuşatma aşıldı. Parlamento, acil genel kurulda sıkıyönetimi kaldırma kararı aldı. Yaşanan bu darbe girişimi sonrasında parlamento eski lideri görevden azletti ve yargı süreci başladı. 19 Şubat'ta mahkeme, Yoon Seok-yeol'u ömür boyu hapse mahkum etti.Güney Kore’de i̇dam cezası uygulanıyor mu?Savcılığın bu radikal talebi gözleri Güney Kore hukuk sistemine çevirdi. Uluslararası Af Örgütü raporlarına göre Güney Kore, ölüm cezasını fiilen kaldırmış ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede son idam infazı Aralık 1997'de, cinayet suçlusu 23 kişinin cezalandırılmasıyla gerçekleştirilmişti. Şubat 1998'de ise dönemin Cumhurbaşkanı Kim Dae-jung tarafından idam cezalarına moratoryum (infazların durdurulması) getirilmişti. Mahkemenin savcılığın bu sert talebine ne yanıt vereceği dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/abd-disisleri-bakani-rubiodan-kritik-iran-aciklamasi-yapici-diyalog-ama-her-ne-pahasina-degil-1106761559.html

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