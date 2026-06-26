https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/guney-kore-savunma-bakani-yarim-milyon-askeri-personeli-iha-savascisi-olarak-yetistirilecek-1106792325.html

Güney Kore Savunma Bakanı: Yarım milyon askeri personeli ‘İHA savaşçısı’ olarak yetiştirilecek

Güney Kore Savunma Bakanı: Yarım milyon askeri personeli ‘İHA savaşçısı’ olarak yetiştirilecek

Sputnik Türkiye

Güney Kore, 'K-Lucas' adlı uzun menzilli kamikaze İHA sistemini hızla sahaya sürmeyi planlıyor. Ülke ayrıca 500 bin askerlik “İHA savaşçıları” programını da... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T12:24+0300

2026-06-26T12:24+0300

2026-06-26T12:24+0300

savunma

güney kore

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Güney Kore, insansız hava aracı (İHA) teknolojilerinin savaş alanında artan etkisi nedeniyle yeni bir savunma stratejisini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yonhap ajansının aktardığına göre, Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, “K-Lucas” adı verilen uzun menzilli kamikaze İHA sisteminin sahaya sürülme sürecinin hızlandırılacağını açıkladı.Ahn, söz konusu sistemin modern savaşta stratejik rol oynayan “Kore tarzı uzun menzilli seyir mühimmatı” olduğunu belirterek, İHA’ların savaşın doğasını kökten değiştirdiğini vurguladı.Bakan Ahn, Kuzey Kore’nin İHA kapasitesini geliştirmeye devam ettiğini ve bunun hem askeri tesisler hem de sivil altyapı açısından tehdit oluşturduğunu ifade etti.'500 bin İHA savaşçısı' planıGüney Kore Savunma Bakanlığı, tüm askerlerin İHA kullanabilmesini hedefleyen kapsamlı bir dönüşüm planını da doğruladı. Buna göre, kara, hava ve deniz kuvvetleri dahil olmak üzere yaklaşık 500 bin askerin İHA operatörü olarak eğitilmesi planlanıyor.Bakan Ahn, düşük maliyetli ve kitlesel İHA kullanımının “oyun değiştirici” hale geldiğini belirterek, her askerin İHA kullanabilmesinin artık zorunluluk olduğunu söyledi.Plan kapsamında yıl sonuna kadar yaklaşık 11 bin ticari İHA’nın eğitim amaçlı temin edilmesi, 2030’a kadar ise 20 binden fazla düşük maliyetli saldırı İHA’sının envantere eklenmesi hedefleniyor.Güney Kore’nin planı, İHA karşıtı sistemlerin de geliştirilmesini içeriyor. Lazer ve yüksek güçlü mikrodalga tabanlı savunma sistemlerinin genişletilmesi gündemde.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/abdden-siginmacilar-icin-sert-karar-kapilar-tamamen-kapali-1106790800.html

güney kore

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Sputnik Türkiye

güney kore, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)