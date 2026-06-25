https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/pariste-alkol-tuketimi-ve-satisina-yasak-hastaneler-doldu-1106784084.html
Paris'te alkol tüketimi ve satışına yasak: 'Hastaneler doldu'
Paris'te alkol tüketimi ve satışına yasak: 'Hastaneler doldu'
Sputnik Türkiye
Fransa'da sıcak hava nedenli yaşanan can kaybı sayısı 60'ı geçerken Paris'te hastanelerdeki doluluk oranları sebebiyle hafta sonu kamusal alanlarda alkol... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
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Fransa’da rekor seviyedeki sıcaklıklar etkisini sürdürürken başkent Paris’te hastanelerdeki doluluk oranlarının gittikçe yükseliyor.Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure, 26 Haziran’da saat 12.00’den itibaren yüksek sıcaklıklar nedeniyle 'kırmızı alarm' verilen şehirler arasında yer alan Paris’te halka açık yerlerde alkol tüketiminin yasaklandığını açıkladı. Faure, sağlık sistemi üzerindeki baskının azaltılması gerektiğini vurguladı.Valilik kararıyla başkentte 26 Haziran 12.00’den 27 Haziran 07.00’ye, 27 Haziran 12.00’den 28 Haziran 07.00’ye kadar kamusal alanlarda alkol tüketimi yasaklandı.Hafta sonu 18.00’den sonra alkol satışlarına da yasak getirildi.Fransa’da 23 Haziran’da 29.9 derece ile '1947’den bu yana kaydedilen en sıcak gün' rekoru kırılırken, yaklaşık 20 kişi sıcaklık kaynaklı nedenlerle, 40’ı aşkın kişi ise boğularak hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/londrada-asiri-sicaklarla-mucadele-toplantisi-asiri-sicaklar-nedeniyle-iptal-edildi-1106760730.html
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paris, fransa, alkol, sıcak hava
paris, fransa, alkol, sıcak hava
Paris'te alkol tüketimi ve satışına yasak: 'Hastaneler doldu'
23:35 25.06.2026 (güncellendi: 23:36 25.06.2026)
Fransa'da sıcak hava nedenli yaşanan can kaybı sayısı 60'ı geçerken Paris'te hastanelerdeki doluluk oranları sebebiyle hafta sonu kamusal alanlarda alkol tüketimi ve 18.00’den sonra alkol satışı yasaklandı.
Fransa’da rekor seviyedeki sıcaklıklar etkisini sürdürürken başkent Paris’te hastanelerdeki doluluk oranlarının gittikçe yükseliyor.
Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure, 26 Haziran’da saat 12.00’den itibaren yüksek sıcaklıklar nedeniyle 'kırmızı alarm' verilen şehirler arasında yer alan Paris’te halka açık yerlerde alkol tüketiminin yasaklandığını açıkladı. Faure, sağlık sistemi üzerindeki baskının azaltılması gerektiğini vurguladı.
Valilik kararıyla başkentte 26 Haziran 12.00’den 27 Haziran 07.00’ye, 27 Haziran 12.00’den 28 Haziran 07.00’ye kadar kamusal alanlarda alkol tüketimi yasaklandı.
Hafta sonu 18.00’den sonra alkol satışlarına da yasak getirildi.
Fransa’da 23 Haziran’da 29.9 derece ile '1947’den bu yana kaydedilen en sıcak gün' rekoru kırılırken, yaklaşık 20 kişi sıcaklık kaynaklı nedenlerle, 40’ı aşkın kişi ise boğularak hayatını kaybetti.