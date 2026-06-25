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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/dunyada-pes-pese-depremler-venezuelanin-ardindan-japonyada-da-69-buyuklugunde-deprem-1106753816.html
Dünya'da peş peşe depremler: Venezuela'nın ardından Japonya'da da 6.9 büyüklüğünde deprem
Dünya'da peş peşe depremler: Venezuela'nın ardından Japonya'da da 6.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
venezuela deprem, japonya deprem
2026-06-25T02:04+0300
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son depremler
japonya
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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre, Japonya'nın Honshu bölgesinin doğu kıyısına yakın bir bölgede 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin derinliğinin 52.8 km olduğu açıklanırken, tsunami uyarısı yapılmadı. Japonya'daki depremden yaklaşık yarım saat önce Venezuela'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/venezuelada-71-buyuklugunde-deprem-1106753693.html
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japonya, deprem, deprem son dakika
japonya, deprem, deprem son dakika

Dünya'da peş peşe depremler: Venezuela'nın ardından Japonya'da da 6.9 büyüklüğünde deprem

02:04 25.06.2026 (güncellendi: 02:06 25.06.2026)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© Fotoğraf
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Japonya'nın Honshu Adası açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 52,8 kilometre derinlikteki sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre, Japonya'nın Honshu bölgesinin doğu kıyısına yakın bir bölgede 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliğinin 52.8 km olduğu açıklanırken, tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya'daki depremden yaklaşık yarım saat önce Venezuela'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
SON DEPREMLER
Venezuela'da 7.1 büyüklüğünde deprem
01:41
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