https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/dunyada-pes-pese-depremler-venezuelanin-ardindan-japonyada-da-69-buyuklugunde-deprem-1106753816.html
Dünya'da peş peşe depremler: Venezuela'nın ardından Japonya'da da 6.9 büyüklüğünde deprem
Dünya'da peş peşe depremler: Venezuela'nın ardından Japonya'da da 6.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
venezuela deprem, japonya deprem
2026-06-25T02:04+0300
2026-06-25T02:04+0300
2026-06-25T02:06+0300
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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre, Japonya'nın Honshu bölgesinin doğu kıyısına yakın bir bölgede 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin derinliğinin 52.8 km olduğu açıklanırken, tsunami uyarısı yapılmadı. Japonya'daki depremden yaklaşık yarım saat önce Venezuela'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/venezuelada-71-buyuklugunde-deprem-1106753693.html
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japonya, deprem, deprem son dakika
japonya, deprem, deprem son dakika
Dünya'da peş peşe depremler: Venezuela'nın ardından Japonya'da da 6.9 büyüklüğünde deprem
02:04 25.06.2026 (güncellendi: 02:06 25.06.2026)
Japonya'nın Honshu Adası açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 52,8 kilometre derinlikteki sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre, Japonya'nın Honshu bölgesinin doğu kıyısına yakın bir bölgede 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliğinin 52.8 km olduğu açıklanırken, tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya'daki depremden yaklaşık yarım saat önce Venezuela'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.