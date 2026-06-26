https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/turkiyenin-abdyi-yendigi-macta-brad-pittten-paris-hiltona-leonardo-dicapriodan-kamala-harrise-1106793842.html

Türkiye’nin ABD’yi yendiği maçta Brad Pitt’ten Paris Hilton’a, Leonardo diCaprio’dan Kamala Harris’e herkes oradaydı

Türkiye’nin ABD’yi yendiği maçta Brad Pitt’ten Paris Hilton’a, Leonardo diCaprio’dan Kamala Harris’e herkes oradaydı

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında oynanan Dünya Kupası maçı Los Angeles Stadyumu’nda ünlülerle doldu. Detaylar haberde...

2026-06-26T12:59+0300

2026-06-26T12:59+0300

2026-06-26T13:13+0300

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brad pitt

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dövüş kulübü

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında oynanan maç, Kaliforniya’nın Inglewood şehrindeki Los Angeles Stadyumu’nu ünlülerle doldurdu. Tribünler, kırmızı halıdan farksız bir görünüme büründü.Amerikan basını: Kimlerin geldiğine inanamazsınızNew York Post gazetesi, ünlülerin maça katılımıyla ilgili “ABD-Türkiye 2026 Dünya Kupası karşılaşmasına hangi starların geldiğine inanamazsınız” yorumu yaptı.Haberde, maçın Hollywood ünlü geçidine sahne olduğu belirtilirken, “Stadın lokasyonundan dolayı maç Hollywood için en iyi biletlerdendi ve öyle üst düzey bir kalabalık çekti ki bir film galası ya da Super Bowl ile yarışırdı” ifadelerine yer verdi.Paris Hilton, maç öncesinde eşi Carter Reum ve çocukları Phoenix Hilton-Reum ile London Hilton-Reum ile birlikte tribünde yer aldı.Brad Pitt, ‘Dövüş Kulübü' filminde başrolü paylaştığı Edward Norton ile aynı locada maçı izledi. Fenerbahçe eski başkanı ve iş insanı Ali Koç da bu ünlü locada onlara eşlik etti.Leonardo DiCaprio, Colin Farrell, Jessica Alba, Ashton Kutcher ve Will Ferrell da Los Angeles Stadyumu’ndaki dikkat çeken diğer ünlü isimler arasındaydı. Amerikalı komedyen Will Ferrell’in de tribünden maçı takip ettiği görüldü. ABD'nin eski başkan yardımcısı Kamala Harris de maçı eşiyle izledi.

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