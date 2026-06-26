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Türkiye’nin ABD’yi yendiği maçta Brad Pitt’ten Paris Hilton’a, Leonardo diCaprio’dan Kamala Harris’e herkes oradaydı
Türkiye’nin ABD’yi yendiği maçta Brad Pitt’ten Paris Hilton’a, Leonardo diCaprio’dan Kamala Harris’e herkes oradaydı
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında oynanan Dünya Kupası maçı Los Angeles Stadyumu’nda ünlülerle doldu. Detaylar haberde...
2026-06-26T12:59+0300
2026-06-26T13:13+0300
spor
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fifa
amerika
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında oynanan maç, Kaliforniya’nın Inglewood şehrindeki Los Angeles Stadyumu’nu ünlülerle doldurdu. Tribünler, kırmızı halıdan farksız bir görünüme büründü.Amerikan basını: Kimlerin geldiğine inanamazsınızNew York Post gazetesi, ünlülerin maça katılımıyla ilgili “ABD-Türkiye 2026 Dünya Kupası karşılaşmasına hangi starların geldiğine inanamazsınız” yorumu yaptı.Haberde, maçın Hollywood ünlü geçidine sahne olduğu belirtilirken, “Stadın lokasyonundan dolayı maç Hollywood için en iyi biletlerdendi ve öyle üst düzey bir kalabalık çekti ki bir film galası ya da Super Bowl ile yarışırdı” ifadelerine yer verdi.Paris Hilton, maç öncesinde eşi Carter Reum ve çocukları Phoenix Hilton-Reum ile London Hilton-Reum ile birlikte tribünde yer aldı.Brad Pitt, ‘Dövüş Kulübü' filminde başrolü paylaştığı Edward Norton ile aynı locada maçı izledi. Fenerbahçe eski başkanı ve iş insanı Ali Koç da bu ünlü locada onlara eşlik etti.Leonardo DiCaprio, Colin Farrell, Jessica Alba, Ashton Kutcher ve Will Ferrell da Los Angeles Stadyumu’ndaki dikkat çeken diğer ünlü isimler arasındaydı. Amerikalı komedyen Will Ferrell’in de tribünden maçı takip ettiği görüldü. ABD'nin eski başkan yardımcısı Kamala Harris de maçı eşiyle izledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/yksde-yapay-zekayla-kopya-girisimi-tutuklamayla-sonuclandi-bir-anda-aklima-geldi-1106786493.html
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brad pitt, edward norton, fifa, amerika, dünya kupası, ali koç, fenerbahçe, türkiye, dövüş kulübü, paris
brad pitt, edward norton, fifa, amerika, dünya kupası, ali koç, fenerbahçe, türkiye, dövüş kulübü, paris

Türkiye’nin ABD’yi yendiği maçta Brad Pitt’ten Paris Hilton’a, Leonardo diCaprio’dan Kamala Harris’e herkes oradaydı

12:59 26.06.2026 (güncellendi: 13:13 26.06.2026)
© Fotoğraf : Ajanslar Paris Hilton, Brad Pitt, Edward Norton, Ali Koç, Colin Farrell
Paris Hilton, Brad Pitt, Edward Norton, Ali Koç, Colin Farrell - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© Fotoğraf : Ajanslar
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Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında oynanan Dünya Kupası maçı Los Angeles Stadyumu’nda ünlülerle doldu. Brad Pitt maçı ‘Dövüş Kulubü’ndeki rol arkadaşı Edward Norton ile izlerken Ali Koç da aynı locadaydı. Leonardo diCaprio, Colin Farrel ve Paris Hilton gibi isimler de stattaydı.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’nda Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında oynanan maç, Kaliforniya’nın Inglewood şehrindeki Los Angeles Stadyumu’nu ünlülerle doldurdu. Tribünler, kırmızı halıdan farksız bir görünüme büründü.

Amerikan basını: Kimlerin geldiğine inanamazsınız

New York Post gazetesi, ünlülerin maça katılımıyla ilgili “ABD-Türkiye 2026 Dünya Kupası karşılaşmasına hangi starların geldiğine inanamazsınız” yorumu yaptı.
Haberde, maçın Hollywood ünlü geçidine sahne olduğu belirtilirken, “Stadın lokasyonundan dolayı maç Hollywood için en iyi biletlerdendi ve öyle üst düzey bir kalabalık çekti ki bir film galası ya da Super Bowl ile yarışırdı” ifadelerine yer verdi.
Paris Hilton, maç öncesinde eşi Carter Reum ve çocukları Phoenix Hilton-Reum ile London Hilton-Reum ile birlikte tribünde yer aldı.
© REUTERS KIYOSHI MIOParis Hilton
Paris Hilton - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
Paris Hilton
© REUTERS KIYOSHI MIO
Brad Pitt, ‘Dövüş Kulübü' filminde başrolü paylaştığı Edward Norton ile aynı locada maçı izledi.
Fenerbahçe eski başkanı ve iş insanı Ali Koç da bu ünlü locada onlara eşlik etti.
Ali Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
Ali Koç
Leonardo DiCaprio, Colin Farrell, Jessica Alba, Ashton Kutcher ve Will Ferrell da Los Angeles Stadyumu’ndaki dikkat çeken diğer ünlü isimler arasındaydı.
Leonardo diCaprio
Leonardo diCaprio - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
Leonardo diCaprio
Amerikalı komedyen Will Ferrell’in de tribünden maçı takip ettiği görüldü. ABD'nin eski başkan yardımcısı Kamala Harris de maçı eşiyle izledi.
Kamala Harris ve Douglas Emhoff
Kamala Harris ve Douglas Emhoff - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
Kamala Harris ve Douglas Emhoff
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