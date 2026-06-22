https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaal-kacirilmisti-12-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1106688459.html

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırılmıştı: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırılmıştı: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. 22.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-22T12:23+0300

2026-06-22T12:23+0300

2026-06-22T12:23+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

anadolu adalet sarayı

erhan karaal

kaçırma

adam kaçırma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/16/1106688169_0:109:3254:1939_1920x0_80_0_0_b63d2ad92e5894422480c5223ed06c47.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.12 kişi sevk edildiİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Karaal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.Ne olmuştu?Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaal-kacirildi-32-saatlik-dehset-tuzlada-son-buldu-1106657884.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), anadolu adalet sarayı, erhan karaal, kaçırma, adam kaçırma