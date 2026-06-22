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İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırılmıştı: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırılmıştı: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
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İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. 22.06.2026, Sputnik Türkiye
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
anadolu adalet sarayı
erhan karaal
kaçırma
adam kaçırma
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.12 kişi sevk edildiİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Karaal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.Ne olmuştu?Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaal-kacirildi-32-saatlik-dehset-tuzlada-son-buldu-1106657884.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), anadolu adalet sarayı, erhan karaal, kaçırma, adam kaçırma
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), anadolu adalet sarayı, erhan karaal, kaçırma, adam kaçırma

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırılmıştı: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

12:23 22.06.2026
© Esra BilginErhan Karaal soruşturması
Erhan Karaal soruşturması - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
© Esra Bilgin
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İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

12 kişi sevk edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Karaal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
© Esra BilginErhan Karaal soruşturması
Erhan Karaal soruşturması - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
Erhan Karaal soruşturması
© Esra Bilgin

Ne olmuştu?

Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.
Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
TÜRKİYE
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı: 32 saatlik dehşet Tuzla'da son buldu
20 Haziran , 11:15
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