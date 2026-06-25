Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/ankarada-nato-zirvesi-alarmi-valilik-kapatilacak-yollari-acikladi-1106768782.html
Ankara'da NATO Zirvesi alarmı: Valilik kapatılacak yolları açıkladı
Ankara'da NATO Zirvesi alarmı: Valilik kapatılacak yolları açıkladı
Sputnik Türkiye
ankara nato zirvesi yollar kapalı, ankara trafik kapanan yollar, nato zirvesi ankara trafik düzenlemesi, ankara hangi yollar kapalı, nato zirvesi güvenlik önlemleri ankara, ankara trafik alternatif güzergahlar
2026-06-25T15:00+0300
2026-06-25T15:14+0300
türki̇ye
ankara
ankara valiliği
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/19/1106769131_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9188a0d79a3c067e61ad6b31cd4fa863.jpg
Ankara'da, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirleri hayata geçiriliyor.Ankara Valiliği, zirve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla alınan önlemleri kamuoyuyla paylaştı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki yollar tamamen kapatılacakValiliğin açıklamasına göre 7 Temmuz Salı günü saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki birçok cadde araç trafiğine kapatılacak.Bu kapsamda;Konaklama bölgelerinde de trafik kısıtlaması uygulanacakValilik, zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanlarının konaklayacağı bölgelerde de 6 Temmuz Pazartesi saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba saat 23.59'a kadar çok sayıda cadde ve sokağın araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.Tedbirler kapsamında Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde açıklamada belirtilen çok sayıda cadde ve sokakta araç parkına izin verilmeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak.Ana arterler konvoy geçişleri sırasında kapanacakValiliğin açıklamasına göre, konuk devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin kullanacağı güzergâhlarda bazı ana yollar yalnızca konvoy geçişleri sırasında araç trafiğine kapatılacak.Bu yollar arasında;Bu güzergâhlarda da araç park edilmesine izin verilmeyecek.Valilik alternatif güzergâhları açıkladıValilik, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhları da duyurdu.Buna göre;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/dmmden-dikmen-vadisi-ve-botanik-parki-iddialarina-yalanlama-1106766897.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/19/1106769131_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f8127ff71f751cfb52c78f451dd1a196.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, ankara valiliği, nato
ankara, ankara valiliği, nato

Ankara'da NATO Zirvesi alarmı: Valilik kapatılacak yolları açıkladı

15:00 25.06.2026 (güncellendi: 15:14 25.06.2026)
© AAAnkara
Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© AA
Abone ol
Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında uygulanacak trafik ve güvenlik tedbirlerini açıkladı. Zirve süresince başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi olmak üzere çok sayıda cadde ve sokak araç trafiğine kapatılacak.
Ankara'da, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirleri hayata geçiriliyor.
Ankara Valiliği, zirve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla alınan önlemleri kamuoyuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki yollar tamamen kapatılacak

Valiliğin açıklamasına göre 7 Temmuz Salı günü saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki birçok cadde araç trafiğine kapatılacak.
Bu kapsamda;
Cumhurbaşkanlığı Bulvarı
Cumhurbaşkanlığı Caddesi
Alparslan Türkeş Caddesi
Beştepe Caddesi
Söğütözü Caddesi
Bahriye Üçok Caddesi ile birlikte açıklamada belirtilen bağlantı yolları ve caddelerde araç parkına izin verilmeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak.

Konaklama bölgelerinde de trafik kısıtlaması uygulanacak

Valilik, zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanlarının konaklayacağı bölgelerde de 6 Temmuz Pazartesi saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba saat 23.59'a kadar çok sayıda cadde ve sokağın araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.
Tedbirler kapsamında Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde açıklamada belirtilen çok sayıda cadde ve sokakta araç parkına izin verilmeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak.

Ana arterler konvoy geçişleri sırasında kapanacak

Valiliğin açıklamasına göre, konuk devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin kullanacağı güzergâhlarda bazı ana yollar yalnızca konvoy geçişleri sırasında araç trafiğine kapatılacak.
Bu yollar arasında;
Ankara Çevre Yolu'nun belirli bölümü
Özal Bulvarı
İsmet İnönü Bulvarı
Ankara Bulvarı
Anadolu Bulvarı
Atatürk Bulvarı'nın belirli bölümü
Mevlana Bulvarı'nın belirli bölümü
Dumlupınar Bulvarı'nın belirli bölümü
1071 Malazgirt Bulvarı'nın belirli bölümü
Cinnah Caddesi
Çankaya Caddesi
John F. Kennedy Caddesi yer alıyor.
Bu güzergâhlarda da araç park edilmesine izin verilmeyecek.

Valilik alternatif güzergâhları açıkladı

Valilik, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhları da duyurdu.
Buna göre;
Mevlana Bulvarı yerine Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi,
Anadolu Bulvarı yerine Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi,
Atatürk Bulvarı yerine Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi,
Ankara Bulvarı yerine ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi kullanılabilecek.
Dikmen Vadisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
TÜRKİYE
DMM'den 'Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı' iddialarına yalanlama
14:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала