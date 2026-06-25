Ankara'da NATO Zirvesi alarmı: Valilik kapatılacak yolları açıkladı
15:00 25.06.2026 (güncellendi: 15:14 25.06.2026)
© AAAnkara
© AA
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Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında uygulanacak trafik ve güvenlik tedbirlerini açıkladı. Zirve süresince başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi olmak üzere çok sayıda cadde ve sokak araç trafiğine kapatılacak.
Ankara'da, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirleri hayata geçiriliyor.
Ankara Valiliği, zirve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla alınan önlemleri kamuoyuyla paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki yollar tamamen kapatılacak
Valiliğin açıklamasına göre 7 Temmuz Salı günü saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki birçok cadde araç trafiğine kapatılacak.
Bu kapsamda;
Cumhurbaşkanlığı Bulvarı
Cumhurbaşkanlığı Caddesi
Alparslan Türkeş Caddesi
Beştepe Caddesi
Söğütözü Caddesi
Bahriye Üçok Caddesi ile birlikte açıklamada belirtilen bağlantı yolları ve caddelerde araç parkına izin verilmeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak.
Konaklama bölgelerinde de trafik kısıtlaması uygulanacak
Valilik, zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanlarının konaklayacağı bölgelerde de 6 Temmuz Pazartesi saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba saat 23.59'a kadar çok sayıda cadde ve sokağın araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.
Tedbirler kapsamında Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde açıklamada belirtilen çok sayıda cadde ve sokakta araç parkına izin verilmeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak.
Ana arterler konvoy geçişleri sırasında kapanacak
Valiliğin açıklamasına göre, konuk devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin kullanacağı güzergâhlarda bazı ana yollar yalnızca konvoy geçişleri sırasında araç trafiğine kapatılacak.
Bu yollar arasında;
Ankara Çevre Yolu'nun belirli bölümü
Özal Bulvarı
İsmet İnönü Bulvarı
Ankara Bulvarı
Anadolu Bulvarı
Atatürk Bulvarı'nın belirli bölümü
Mevlana Bulvarı'nın belirli bölümü
Dumlupınar Bulvarı'nın belirli bölümü
1071 Malazgirt Bulvarı'nın belirli bölümü
Cinnah Caddesi
Çankaya Caddesi
John F. Kennedy Caddesi yer alıyor.
Bu güzergâhlarda da araç park edilmesine izin verilmeyecek.
Valilik alternatif güzergâhları açıkladı
Valilik, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhları da duyurdu.
Buna göre;
Mevlana Bulvarı yerine Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi,
Anadolu Bulvarı yerine Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi,
Atatürk Bulvarı yerine Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi,
Ankara Bulvarı yerine ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi kullanılabilecek.