https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/ankarada-nato-zirvesi-alarmi-valilik-kapatilacak-yollari-acikladi-1106768782.html

Ankara'da NATO Zirvesi alarmı: Valilik kapatılacak yolları açıkladı

Ankara'da NATO Zirvesi alarmı: Valilik kapatılacak yolları açıkladı

Sputnik Türkiye

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2026-06-25T15:00+0300

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Ankara'da, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirleri hayata geçiriliyor.Ankara Valiliği, zirve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla alınan önlemleri kamuoyuyla paylaştı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki yollar tamamen kapatılacakValiliğin açıklamasına göre 7 Temmuz Salı günü saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki birçok cadde araç trafiğine kapatılacak.Bu kapsamda;Konaklama bölgelerinde de trafik kısıtlaması uygulanacakValilik, zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanlarının konaklayacağı bölgelerde de 6 Temmuz Pazartesi saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba saat 23.59'a kadar çok sayıda cadde ve sokağın araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.Tedbirler kapsamında Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde açıklamada belirtilen çok sayıda cadde ve sokakta araç parkına izin verilmeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak.Ana arterler konvoy geçişleri sırasında kapanacakValiliğin açıklamasına göre, konuk devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin kullanacağı güzergâhlarda bazı ana yollar yalnızca konvoy geçişleri sırasında araç trafiğine kapatılacak.Bu yollar arasında;Bu güzergâhlarda da araç park edilmesine izin verilmeyecek.Valilik alternatif güzergâhları açıkladıValilik, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhları da duyurdu.Buna göre;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/dmmden-dikmen-vadisi-ve-botanik-parki-iddialarina-yalanlama-1106766897.html

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