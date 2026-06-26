https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/cinin-baskenti-pekinde-bir-gokdelene-ucak-carpti-bolge-tahliye-edildi-1106800474.html

Çin'in başkenti Pekin'de bir gökdelene uçak çarptı: Bölge tahliye edildi

Çin'in başkenti Pekin'de bir gökdelene uçak çarptı: Bölge tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Çin'in başkenti Pekin, cuma günü sıra dışı bir havacılık kazasıyla sarsıldı. İlk belirlemelere göre küçük bir uçak, kentin en yüksek binası olan CITIC Tower... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T16:09+0300

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Çin'in başkenti Pekin'de, ilk belirlemelere göre küçük bir hava aracı cuma günü öğleden sonra 109 katlı CITIC Tower'a çarptı.Kentin simge yapılarından biri olan ve China Zun adıyla da bilinen gökdelenin çevresi güvenlik çemberine alınırken, binada bulunan kişiler tedbir amacıyla tahliye edildi.Enkaz parçaları yere düştüSosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çarpışmanın ardından gökdelenden uçak parçalarının yere düştüğü görülüyor. Görüntülerde uçağın kuyruk bölümüne ait olduğu değerlendirilen parçalar ile bir taksinin kırılan camı da dikkat çekti.Olay yerinde bulunan gazeteciler, bina girişinin önünde toplanan tahliye edilen kişilerle birlikte çok sayıda itfaiye aracı, polis ekibi ve ambulansın bölgeye sevk edildiğini aktardı.Uçağın modeli ve uçuş rotası araştırılıyorİnternette paylaşılan ve henüz resmi makamlarca doğrulanmayan görüntüler, uçağın kayıt kodunun Çin üretimi hafif spor uçağı Sunward SA60L Aurora modeline işaret ettiğini öne sürdü.Ayrıca çevrim içi paylaşılan ve doğruluğu teyit edilmeyen uçuş takip verileri, uçağın çarpışmadan önce planlanan rotasından ciddi şekilde saptığını gösterdiği iddiasını gündeme getirdi. Bu bilgiler resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmadı.Pekin'de sıkı hava sahası kuralları uygulanıyorKaza, Pekin'de hava sahasına yönelik güvenlik önlemlerinin artırıldığı bir dönemde meydana geldi.1 Mayıs'ta yürürlüğe giren yeni düzenlemeler kapsamında başkentte hükümet onayı olmadan drone satın alınması, kiralanması ve uçurulması büyük ölçüde yasaklanmıştı. Bu nedenle olay, dünyanın en sıkı korunan başkentlerinden biri olarak görülen Pekin'de güvenlik açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.Resmi açıklama bekleniyorÇinli yetkililer, kazanın nedeni, uçaktaki kişi sayısı ile can kaybı veya yaralı bulunup bulunmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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çin, pekin, asya & pasifik, yılsonu2026, uçak, uçak motoru, uçak kazası, kaza, kaza sebebi