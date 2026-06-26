https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/bakan-uraloglu-turk-gemilerinin-tahliyesi-tamamlandi-1106806310.html
Bakan Uraloğlu: Türk gemilerinin tahliyesi tamamlandı
Bakan Uraloğlu: Türk gemilerinin tahliyesi tamamlandı
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nden ayrılmak isteyen Türk gemilerinin tamamının güvenli şekilde çıkış... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T18:53+0300
2026-06-26T18:53+0300
2026-06-26T18:53+0300
türki̇ye
abdulkadir uraloğlu
hürmüz boğazı
basra körfezi
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
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Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nden ayrılmak isteyen Türk gemilerinin tamamı tahliye edildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abuldkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nden ayrılma talep eden gemilerimizin tamamı bugün itibarıyla emniyetle çıkış yapmıştır” ifadelerini kullandı. Bakanlık, süreç boyunca gemi trafiğinin yakından takip edildiğini ve gerekli koordinasyonun sağlandığını bildirdi.
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türki̇ye
hürmüz boğazı
basra körfezi
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abdulkadir uraloğlu, hürmüz boğazı, basra körfezi, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
abdulkadir uraloğlu, hürmüz boğazı, basra körfezi, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
Bakan Uraloğlu: Türk gemilerinin tahliyesi tamamlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nden ayrılmak isteyen Türk gemilerinin tamamının güvenli şekilde çıkış yaptığını açıkladı.
Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nden ayrılmak isteyen Türk gemilerinin tamamı tahliye edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abuldkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nden ayrılma talep eden gemilerimizin tamamı bugün itibarıyla emniyetle çıkış yapmıştır” ifadelerini kullandı.
Bakanlık, süreç boyunca gemi trafiğinin yakından takip edildiğini ve gerekli koordinasyonun sağlandığını bildirdi.