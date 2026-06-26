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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/bakan-uraloglu-turk-gemilerinin-tahliyesi-tamamlandi-1106806310.html
Bakan Uraloğlu: Türk gemilerinin tahliyesi tamamlandı
Bakan Uraloğlu: Türk gemilerinin tahliyesi tamamlandı
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nden ayrılmak isteyen Türk gemilerinin tamamının güvenli şekilde çıkış... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
abdulkadir uraloğlu
hürmüz boğazı
basra körfezi
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
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Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nden ayrılmak isteyen Türk gemilerinin tamamı tahliye edildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abuldkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nden ayrılma talep eden gemilerimizin tamamı bugün itibarıyla emniyetle çıkış yapmıştır” ifadelerini kullandı. Bakanlık, süreç boyunca gemi trafiğinin yakından takip edildiğini ve gerekli koordinasyonun sağlandığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/iran-basini-tahran-ve-washington-hurmuz-bogazi-icin-askeri-iletisim-hatti-kurdu-1106801608.html
türki̇ye
hürmüz boğazı
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abdulkadir uraloğlu, hürmüz boğazı, basra körfezi, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
abdulkadir uraloğlu, hürmüz boğazı, basra körfezi, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

Bakan Uraloğlu: Türk gemilerinin tahliyesi tamamlandı

18:53 26.06.2026
© AA Abdulkadir Uraloğlu
 Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nden ayrılmak isteyen Türk gemilerinin tamamının güvenli şekilde çıkış yaptığını açıkladı.
Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nden ayrılmak isteyen Türk gemilerinin tamamı tahliye edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abuldkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nden ayrılma talep eden gemilerimizin tamamı bugün itibarıyla emniyetle çıkış yapmıştır” ifadelerini kullandı.
Bakanlık, süreç boyunca gemi trafiğinin yakından takip edildiğini ve gerekli koordinasyonun sağlandığını bildirdi.
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