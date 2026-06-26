https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/bakan-uraloglu-turk-gemilerinin-tahliyesi-tamamlandi-1106806310.html

Bakan Uraloğlu: Türk gemilerinin tahliyesi tamamlandı

Bakan Uraloğlu: Türk gemilerinin tahliyesi tamamlandı

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nden ayrılmak isteyen Türk gemilerinin tamamının güvenli şekilde çıkış... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T18:53+0300

2026-06-26T18:53+0300

2026-06-26T18:53+0300

türki̇ye

abdulkadir uraloğlu

hürmüz boğazı

basra körfezi

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

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Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nden ayrılmak isteyen Türk gemilerinin tamamı tahliye edildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abuldkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nden ayrılma talep eden gemilerimizin tamamı bugün itibarıyla emniyetle çıkış yapmıştır” ifadelerini kullandı. Bakanlık, süreç boyunca gemi trafiğinin yakından takip edildiğini ve gerekli koordinasyonun sağlandığını bildirdi.

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türki̇ye

hürmüz boğazı

basra körfezi

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abdulkadir uraloğlu, hürmüz boğazı, basra körfezi, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı