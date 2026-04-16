MEB ve İçişleri Bakanlığı, okul güvenliği için ortak eylem planını hayata geçirecek

16.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-16T11:57+0300

Türkiye'yi sarsan okul saldırılarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın okulların güvenliğine yönelik ortak eylem planı hazırlayacağı ve somut adımlar atılacağı açıklandı. İki bakanlık tarafından yapılan ortak açıklamada, "Okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler, aileler, kolluk birimleri ve ilgili kamu kurumları arasında erken uyarı ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır. Çocuklarımızın davranış dünyasında oluşabilecek risk işaretlerinin zamanında fark edilmesi, aile-okul-kamu-sivil toplum iş birliğinin güçlendirilmesi ve koruyucu-önleyici çalışmaların yaygınlaştırılması yönünde somut adımlar belirlenmiştir." denildi. Risk alanları ve ilave tedbir ihtiyaçları ayrıntılı şekilde değerlendirildiMillî Eğitim ve ​İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklama şu şekilde:“Kahramanmaraş’ta ve Şanlıurfa’da iki okulumuzda yaşanan menfur silahlı saldırının ardından, bugün İçişleri Bakanlığımız koordinasyonunda; İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi ve Millî Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’in katılımıyla, Valilerimiz, İl Emniyet Müdürlerimiz, İl Jandarma Komutanlarımız ve İl Millî Eğitim Müdürlerimizle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, olaylar tüm yönleriyle ele alınmış; okul güvenliğine ilişkin mevcut uygulamalar, risk alanları ve ilave tedbir ihtiyaçları ayrıntılı şekilde değerlendirilmiştir.Toplantıda öncelikle, Kahramanmaraş’ta ve Şanlıurfa’da meydana gelen saldırıların oluş şekli, ilk müdahale süreci, kurumlar arası koordinasyon kapasitesi ve olay öncesine ilişkin risk işaretleri değerlendirilmiştir. Bunun yanında, okullarımızın iç ve dış güvenliği; giriş-çıkış düzeni, çevre denetimleri, kamera sistemleri, ziyaretçi uygulamaları, servis güzergâhları ve öğrencilerimizin yoğun bulunduğu alanlar bakımından yeniden gözden geçirilmiştir.İnterne kullanımı, sanal zorbalık, şiddeti sıradanlaştıran dizi ve filmler mercek altında Ayrıca, fiziki güvenlik tedbirlerini artırmanın yanında; çocuklarımızı ve gençlerimizi şiddete sürükleyen veya şiddeti özendiren her alanın dikkatle ele alınması gerektiği hususunda ortak bir değerlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda internet kullanımı, sosyal medya platformlarının etkisi, dijital mecralarda yayılan zararlı içerikler, sanal zorbalık, suçun ve suçlunun özendirilmesi, şiddeti sıradanlaştıran dizi, film ve benzeri popüler kültür unsurlarının çocuklarımız üzerindeki etkileri de çok boyutlu biçimde ele alınmıştır.Toplantıda, okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler, aileler, kolluk birimleri ve ilgili kamu kurumları arasında erken uyarı ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır. Çocuklarımızın davranış dünyasında oluşabilecek risk işaretlerinin zamanında fark edilmesi, aile-okul-kamu-sivil toplum iş birliğinin güçlendirilmesi ve koruyucu-önleyici çalışmaların yaygınlaştırılması yönünde somut adımlar belirlenmiştir.Okul güvenliği uygulamaları daha etkin hale getirilecekÖte yandan, ruhsatsız silah ve benzeri tehlike oluşturan unsurlara erişimin önlenmesi, okul çevrelerinde denetimlerin artırılması, kriz anı müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ve psikososyal destek süreçlerinin eş güdüm içinde yürütülmesi hususları da ayrıntılı biçimde karara bağlanmıştır. Toplantı sonunda; kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere çok katmanlı bir eylem planının hazırlanması, iller bazında risk değerlendirmelerinin güncellenmesi, okul güvenliği uygulamalarının daha etkin hâle getirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımı ile koordinasyonun daha da güçlendirilmesi yönünde de gerekli kararlar alınmıştır. Aynı zamanda her eğitim öğretim yılı başında valilerimizin koordinasyonunda gerçekleştirilen “Eğitim Öğretim Yılı Açılışı Güvenlik Tedbirleri” toplantılarında ele alınan konuların önemine dikkat çekilerek, söz konusu toplantılarda alınan tedbirlerin hassasiyetle takip edilmesi vurgulanmıştır.Hiçbir ihmal alanı karşılıksız bırakılmayacakEvlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitim alması, devletimizin en temel önceliklerindendir. Gayemiz, hiçbir anne babanın çocuğunu okula gönderirken endişe taşımamasıdır. Devletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde tüm kurumlarıyla görev başındadır.Bu acı hadiseler üzerinden provokasyon üretmeye, milletimizin ortak vicdanını zedelemeye, teyitsiz bilgi yaymaya, suçu ve suçluyu öven bir dil oluşturmaya çalışanlara karşı da hukukun çizdiği çerçevede gerekli işlemler kararlılıkla sürdürülecektir. Dezenformasyonla mücadele ve doğru bilgilendirme, bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olayla ilgili bazı asılsız iddiaları yalanladı; resmî makamlar da kamuoyunun yalnızca teyitli açıklamaları esas alması çağrısında bulundu.Aziz milletimiz müsterih olsun. Çocuklarımızın güvenliği için gereken her adım atılacak, hiçbir ihmal alanı karşılıksız bırakılmayacak, hiçbir risk unsuru göz ardı edilmeyecektir.Hayatını kaybeden evlatlarımıza ve öğretmenimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”

