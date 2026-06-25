https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/aydinda-zeytinlik-alanda-yangin-cikti-4-helikopter-bolgeye-sevk-edildi-1106775574.html
Aydın'da zeytinlik alanda yangın çıktı: 4 helikopter bölgeye sevk edildi
Aydın'da zeytinlik alanda yangın çıktı: 4 helikopter bölgeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan çalışma başlattı. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T17:26+0300
2026-06-25T17:26+0300
2026-06-25T17:26+0300
türki̇ye
aydın
aydın büyükşehir belediyesi
aydın valiliği
nazilli
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
yangın helikopteri
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Bozyurt Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 15 arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/kahramanmarasta-yangin-faciasi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1106765511.html
türki̇ye
aydın
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aydın, aydın büyükşehir belediyesi, aydın valiliği, nazilli, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın helikopteri
aydın, aydın büyükşehir belediyesi, aydın valiliği, nazilli, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın helikopteri
Aydın'da zeytinlik alanda yangın çıktı: 4 helikopter bölgeye sevk edildi
Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan çalışma başlattı.
Bozyurt Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 15 arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı bildirildi.