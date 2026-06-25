https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/aydinda-zeytinlik-alanda-yangin-cikti-4-helikopter-bolgeye-sevk-edildi-1106775574.html

Aydın'da zeytinlik alanda yangın çıktı: 4 helikopter bölgeye sevk edildi

Aydın'da zeytinlik alanda yangın çıktı: 4 helikopter bölgeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan çalışma başlattı. 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T17:26+0300

2026-06-25T17:26+0300

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Bozyurt Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 15 arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/kahramanmarasta-yangin-faciasi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1106765511.html

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