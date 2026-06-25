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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/aydinda-zeytinlik-alanda-yangin-cikti-4-helikopter-bolgeye-sevk-edildi-1106775574.html
Aydın'da zeytinlik alanda yangın çıktı: 4 helikopter bölgeye sevk edildi
Aydın'da zeytinlik alanda yangın çıktı: 4 helikopter bölgeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan çalışma başlattı. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
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Bozyurt Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 15 arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/kahramanmarasta-yangin-faciasi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1106765511.html
türki̇ye
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aydın, aydın büyükşehir belediyesi, aydın valiliği, nazilli, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın helikopteri
aydın, aydın büyükşehir belediyesi, aydın valiliği, nazilli, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın helikopteri

Aydın'da zeytinlik alanda yangın çıktı: 4 helikopter bölgeye sevk edildi

17:26 25.06.2026
© AA / Aydın Orman İşletme MüdürlüğüAydın'da zeytinlik yangını
Aydın'da zeytinlik yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© AA / Aydın Orman İşletme Müdürlüğü
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler havadan ve karadan çalışma başlattı.
Bozyurt Mahallesi yakınlarındaki zeytinlikte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 15 arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadığı bildirildi.
Kahramanmaraş'ta yangın faciası: 3 kardeş hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
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