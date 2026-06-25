https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/altin-son-7-ayin-en-dusugunde-piyasalarda-gram-altin-ceyrek-altin-ne-kadar-1106756847.html

Altın son 7 ayın en düşüğünde: Piyasalarda gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın son 7 ayın en düşüğünde: Piyasalarda gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları son 7 ayın en düşük seviyesinde. Gram altın güne 5.954 lira seviyesinden başladı. 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T08:19+0300

2026-06-25T08:19+0300

2026-06-25T08:19+0300

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ons altın

çeyrek altın

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Altın fiyatları son 7 ayın en düşük seviyesine inerken piyasalarda gram altın güne 5.954 TL, ons altın ise 3 bin 996 dolar seviyesinde başladı. Güncel altın satış fiyatları

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/guvenli-liman-yatirimcisini-uzdu-altin-fiyatlari-neden-dusuyor-1106730637.html

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altın, gram altın, ons altın, çeyrek altın