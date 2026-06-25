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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/altin-son-7-ayin-en-dusugunde-piyasalarda-gram-altin-ceyrek-altin-ne-kadar-1106756847.html
Altın son 7 ayın en düşüğünde: Piyasalarda gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın son 7 ayın en düşüğünde: Piyasalarda gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları son 7 ayın en düşük seviyesinde. Gram altın güne 5.954 lira seviyesinden başladı. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
altın
gram altın
ons altın
çeyrek altın
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Altın fiyatları son 7 ayın en düşük seviyesine inerken piyasalarda gram altın güne 5.954 TL, ons altın ise 3 bin 996 dolar seviyesinde başladı. Güncel altın satış fiyatları
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/guvenli-liman-yatirimcisini-uzdu-altin-fiyatlari-neden-dusuyor-1106730637.html
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altın, gram altın, ons altın, çeyrek altın
altın, gram altın, ons altın, çeyrek altın

Altın son 7 ayın en düşüğünde: Piyasalarda gram altın, çeyrek altın ne kadar?

08:19 25.06.2026
altın düşüş
altın düşüş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
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Altın fiyatları son 7 ayın en düşük seviyesinde. Gram altın güne 5.954 lira seviyesinden başladı.
Altın fiyatları son 7 ayın en düşük seviyesine inerken piyasalarda gram altın güne 5.954 TL, ons altın ise 3 bin 996 dolar seviyesinde başladı.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.954,95 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.925,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 19.826,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 39.855,22 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.532,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.996,59 dolar
Altın fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
EKONOMİ
Güvenli liman yatırımcısını üzdü: Altın fiyatları neden düşüyor?
23 Haziran , 21:59
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