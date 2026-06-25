https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/altin-son-7-ayin-en-dusugunde-piyasalarda-gram-altin-ceyrek-altin-ne-kadar-1106756847.html
Altın son 7 ayın en düşüğünde: Piyasalarda gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın son 7 ayın en düşüğünde: Piyasalarda gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları son 7 ayın en düşük seviyesinde. Gram altın güne 5.954 lira seviyesinden başladı. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T08:19+0300
2026-06-25T08:19+0300
2026-06-25T08:19+0300
ekonomi̇
altın
gram altın
ons altın
çeyrek altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/08/1106331058_0:56:1536:920_1920x0_80_0_0_e8d55cd2224b6d1c2806e32e6a2c8c55.png
Altın fiyatları son 7 ayın en düşük seviyesine inerken piyasalarda gram altın güne 5.954 TL, ons altın ise 3 bin 996 dolar seviyesinde başladı. Güncel altın satış fiyatları
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/guvenli-liman-yatirimcisini-uzdu-altin-fiyatlari-neden-dusuyor-1106730637.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/08/1106331058_171:0:1536:1024_1920x0_80_0_0_390b5b12b72d554913cc107640bff268.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
altın, gram altın, ons altın, çeyrek altın
altın, gram altın, ons altın, çeyrek altın
Altın son 7 ayın en düşüğünde: Piyasalarda gram altın, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları son 7 ayın en düşük seviyesinde. Gram altın güne 5.954 lira seviyesinden başladı.
Altın fiyatları son 7 ayın en düşük seviyesine inerken piyasalarda gram altın güne 5.954 TL, ons altın ise 3 bin 996 dolar seviyesinde başladı.
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 5.954,95 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.925,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 19.826,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 39.855,22 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.532,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.996,59 dolar