https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/almanyada-afdnin-kapatilmasi-tekrar-gundemde-bu-kez-ihtimal-daha-guclu-1106800113.html
Almanya'da AfD'nin kapatılması tekrar gündemde: Bu kez ihtimal daha güçlü
Almanya'da AfD'nin kapatılması tekrar gündemde: Bu kez ihtimal daha güçlü
Sputnik Türkiye
Almanya'da hukukçular tarafından hazırlanan yeni bir bilirkişi raporu, göç karşıtı AfD partisinin anayasal düzenle bağdaşmadığı ve olası bir kapatma davasının yüksek ihtimalle başarıya ulaşabileceği değerlendirmesini yaptı
2026-06-26T16:05+0300
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Berlin merkezli Özgürlük Hakları Derneği (GFF) tarafından hazırlanan raporda, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin kullandığı “ırkçı söylemler ve siyasi rakiplerine yönelik baskıcı yaklaşımının anayasal ilkelere aykırı olduğu” belirtildi.'İnsan onuru ve demokrasi ilkesi ihlal ediliyor'Rapora göre AfD, insan onurunu ve demokratik düzeni zedeleyen bir siyaset anlayışı benimsiyor. Raporun yazarlarından Bijan Moini, partinin 'etnik-kültürel halk' anlayışını esas aldığını, göçmen kökenli bireyleri sistematik biçimde dışladığını ve toplum içinde farklı insan grupları oluşturduğunu söyledi.Moini ayrıca AfD'nin siyasi rakiplerini sindirmeyi amaçlayan söylemler kullandığını belirterek, partinin iktidara gelmesi halinde diğer partilerden siyasetçilerin yargılanacağını dile getirmesini bunun örneklerinden biri olarak gösterdi.'Kapatma davası büyük olasılıkla sonuç verir'Raporda, AfD hakkında Anayasa Mahkemesi'nde açılacak olası bir kapatma davasının 'muhtemelen başarılı olacağı' değerlendirmesi yer aldı.GFF Yönetim Kurulu üyesi Dana-Sophia Valentiner ise dernek olarak kapatma davası açılması yönünde siyasi bir tavır almadıklarını, ancak hazırlanan hukuki değerlendirmenin siyasetçiler ve kamuoyu tarafından dikkate alınmasını beklediklerini söyledi.Anketlerde ilk sıradaki partiSon kamuoyu yoklamalarına göre AfD yüzde 27 oy oranıyla Almanya'nın birinci sıradaki siyasi partisi konumunu koruyor.Almanya'da bir sonraki genel seçimin 2029 yılında yapılması planlanıyor.Daha önce de gündeme gelmiştiAfD'nin kapatılması konusu, 2025'in ilk yarısında da yoğun şekilde tartışılmıştı. O dönemde Almanya İç İstihbarat Teşkilatı (BfV), hazırladığı rapora dayanarak partiyi 'kesin aşırı sağcı oluşum' olarak sınıflandırmıştı.Ancak AfD'nin itirazı üzerine Köln İdare Mahkemesi, bu sınıflandırmanın uygulanmasını ihtiyati tedbir kapsamında geçici olarak durdurmuştu. Esas davaya ilişkin yargı süreci ise devam ediyor.
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almanya, berlin, almanya için alternatif (afd), haberler
Almanya'da AfD'nin kapatılması tekrar gündemde: Bu kez ihtimal daha güçlü
16:05 26.06.2026 (güncellendi: 16:06 26.06.2026)
Almanya'da hukukçular tarafından hazırlanan yeni bir bilirkişi raporu, göç karşıtı AfD'nin 'anayasal düzenle bağdaşmadığı ve olası bir kapatma davasının yüksek ihtimalle başarıya ulaşabileceği' değerlendirmesini yaptı. Rapor, AfD'nin kamuoyu yoklamalarında ülkenin en güçlü partisi olarak öne çıktığı bir dönemde yayımlandı.
Berlin merkezli Özgürlük Hakları Derneği (GFF) tarafından hazırlanan raporda, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin kullandığı “ırkçı söylemler ve siyasi rakiplerine yönelik baskıcı yaklaşımının anayasal ilkelere aykırı olduğu” belirtildi.
'İnsan onuru ve demokrasi ilkesi ihlal ediliyor'
Rapora göre AfD, insan onurunu ve demokratik düzeni zedeleyen bir siyaset anlayışı benimsiyor. Raporun yazarlarından Bijan Moini, partinin 'etnik-kültürel halk' anlayışını esas aldığını, göçmen kökenli bireyleri sistematik biçimde dışladığını ve toplum içinde farklı insan grupları oluşturduğunu söyledi.
Moini ayrıca AfD'nin siyasi rakiplerini sindirmeyi amaçlayan söylemler kullandığını belirterek, partinin iktidara gelmesi halinde diğer partilerden siyasetçilerin yargılanacağını dile getirmesini bunun örneklerinden biri olarak gösterdi.
'Kapatma davası büyük olasılıkla sonuç verir'
Raporda, AfD hakkında Anayasa Mahkemesi'nde açılacak olası bir kapatma davasının 'muhtemelen başarılı olacağı' değerlendirmesi yer aldı.
GFF Yönetim Kurulu üyesi Dana-Sophia Valentiner ise dernek olarak kapatma davası açılması yönünde siyasi bir tavır almadıklarını, ancak hazırlanan hukuki değerlendirmenin siyasetçiler ve kamuoyu tarafından dikkate alınmasını beklediklerini söyledi.
Anketlerde ilk sıradaki parti
Son kamuoyu yoklamalarına göre AfD yüzde 27 oy oranıyla Almanya'nın birinci sıradaki siyasi partisi konumunu koruyor.
İktidardaki CDU/CSU ittifakı
yüzde 22 seviyesinde bulunurken, SPD
'nin oy oranı yüzde 12, Yeşiller
'in yüzde 15 ve Sol Parti'nin
desteği yüzde 11 olarak ölçüldü. Ankete katılanların yaklaşık dörtte biri ise kararsız olduğunu veya sandığa gitmeyi düşünmediğini belirtti.
Almanya'da bir sonraki genel seçimin 2029 yılında yapılması planlanıyor.
Daha önce de gündeme gelmişti
AfD'nin kapatılması konusu, 2025'in ilk yarısında da yoğun şekilde tartışılmıştı. O dönemde Almanya İç İstihbarat Teşkilatı (BfV), hazırladığı rapora dayanarak partiyi 'kesin aşırı sağcı oluşum' olarak sınıflandırmıştı.
Ancak AfD'nin itirazı üzerine Köln İdare Mahkemesi, bu sınıflandırmanın uygulanmasını ihtiyati tedbir kapsamında geçici olarak durdurmuştu. Esas davaya ilişkin yargı süreci ise devam ediyor.