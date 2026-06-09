https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/euro-bolgesinden-kritik-veri-ekonomi-daralmaya-gecti-1106289844.html

Euro Bölgesi'nden kritik veri: Ekonomi daralmaya geçti

Euro Bölgesi'nden kritik veri: Ekonomi daralmaya geçti

Sputnik Türkiye

Euro Bölgesi ekonomisi, 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 0.2 küçüldü. Enerji maliyetlerindeki artış, zayıflayan ticaret ve yatırım harcamalarındaki gerileme... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T12:43+0300

2026-06-09T12:43+0300

2026-06-09T12:43+0300

ekonomi̇

avrupa

almanya

fransa

i̇ran

euro bölgesi

avrupa merkez bankası (ecb)

avrupa birliği i̇statistik ofisi (eurostat)

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Eurostat tarafından yayımlanan nihai verilere göre, 21 üyeli Euro Bölgesi ekonomisi 2026'nın ilk üç ayında yüzde 0.2 daraldı. Böylece bölge ekonomisi, bir yıldan uzun sürenin ardından ilk kez yeniden küçülme bölgesine girmiş oldu.Önceki öncü verilerde ekonominin yüzde 0.1 büyüdüğü tahmin edilirken, son açıklanan rakamlar beklentilerin altında kaldı. Bölge ekonomisi 2025'in son çeyreğinde ise yüzde 0.2 büyüme kaydetmişti.Yıllık bazda büyüme oranı da yüzde 0.3'e gerileyerek geçen yılki yüzde 1.2'lik seviyenin oldukça altında kaldı.İrlanda verisi dikkat çektiVerilerde en dikkat çekici düşüş İrlanda'da görüldü. Ülke ekonomisi çeyreklik bazda yüzde 12.1, yıllık bazda ise yüzde 16.8 küçüldü.Ancak ekonomistler, İrlanda verilerinin çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinden yoğun şekilde etkilendiğini ve bu nedenle tabloyu olduğundan daha olumsuz gösterebildiğini belirtiyor.Öte yandan Almanya ilk çeyrekte yüzde 0.3, İtalya yüzde 0.3, İspanya ise yüzde 0.6 büyüme kaydetti. Fransa ekonomisi ise yüzde 0.1 daraldı.Eurostat verilerine göre ekonomik büyümeyi en fazla aşağı çeken unsur dış ticaret oldu. Net ticaret büyümeyi 0.3 puan, yatırımlardaki zayıflama ise 0.1 puan aşağı çekti.Enerji krizi büyüme görünümünü baskılıyorHaberde, İran savaşı sonrası yükselen enerji fiyatlarının Avrupa ekonomisi üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi.Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yayımladığı ekonomik bültene göre, çatışmaların ardından petrol fiyatları varil başına yaklaşık 104 dolara yükseldi.Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar ve Körfez bölgesindeki enerji altyapısına yönelik saldırıların Avrupa'nın enerji tedarikini zorlaştırdığı ifade edildi.Ekonomistler, enerji maliyetlerindeki yükselişin yanı sıra küresel ticaretteki baskılar ve Çin rekabetinin Avrupa ekonomisini olumsuz etkilediğini değerlendiriyor.Gözler Avrupa Merkez Bankası'ndaEkonomideki yavaşlama sürerken enflasyon ise yükselmeye devam etti.Euro Bölgesi'nde tüketici enflasyonu şubatta yüzde 1.9, martta yüzde 2.5, nisanda ise yüzde 3 olarak gerçekleşti.Piyasalar, 11 Haziran'da yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısında 25 baz puanlık faiz artışını büyük ölçüde fiyatlamış durumda.İstihdam verileri de ekonomideki baskının arttığına işaret etti. Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı mart ayındaki yüzde 6.2 seviyesinden nisanda yüzde 6.3'e yükseldi.

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almanya

fransa

i̇ran

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avrupa, almanya, fransa, i̇ran, euro bölgesi, avrupa merkez bankası (ecb), avrupa birliği i̇statistik ofisi (eurostat)