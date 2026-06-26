https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/akom-tarih-verdi-istanbulda-sicak-hava-dalgasi-etkisini-artiracak-1106790051.html

AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcak hava dalgası etkisini artıracak

AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcak hava dalgası etkisini artıracak

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kentte hafta sonu 28-29 derece... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T11:38+0300

2026-06-26T11:38+0300

2026-06-26T11:38+0300

türki̇ye

hava durumu

akom

i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı.Rapora göre, kent genelinde hafta sonu az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Yeni haftayla birlikte ise sıcak hava dalgasının etkisini artırması ve hava sıcaklıklarının kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.Sıcaklıklar hafta ortasında 33 dereceye çıkacakAKOM'un tahminlerine göre İstanbul'da beklenen hava durumu şöyle:Tahminlere göre pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar her gün kademeli olarak artacak ve hafta ortasında 33 derece seviyesine ulaşacak.Hafta boyunca yağış beklenmiyorAKOM açıklamasında, hafta boyunca kentte yağış beklenmediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:"Hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli şekilde (15-45 km/s) esmesi beklenen rüzgarlar güneşli havaya rağmen sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olsa da sıcaklıkların hafta sonu 28-30°C aralığında seyretmeye devam edeceği, yeni hafta başı itibari ile 33°C'ler civarına yükseleceği tahmin ediliyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/avrupadaki-asiri-sicaklar-bilim-insanlarina-gore-iklim-degisikligi-olmasaydi-bu-mumkun-olmazdi-1106789465.html

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hava durumu, akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)