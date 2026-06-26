https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/akom-tarih-verdi-istanbulda-sicak-hava-dalgasi-etkisini-artiracak-1106790051.html
AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcak hava dalgası etkisini artıracak
AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcak hava dalgası etkisini artıracak
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kentte hafta sonu 28-29 derece... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T11:38+0300
2026-06-26T11:38+0300
2026-06-26T11:38+0300
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hava durumu
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı.Rapora göre, kent genelinde hafta sonu az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Yeni haftayla birlikte ise sıcak hava dalgasının etkisini artırması ve hava sıcaklıklarının kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.Sıcaklıklar hafta ortasında 33 dereceye çıkacakAKOM'un tahminlerine göre İstanbul'da beklenen hava durumu şöyle:Tahminlere göre pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar her gün kademeli olarak artacak ve hafta ortasında 33 derece seviyesine ulaşacak.Hafta boyunca yağış beklenmiyorAKOM açıklamasında, hafta boyunca kentte yağış beklenmediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:"Hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli şekilde (15-45 km/s) esmesi beklenen rüzgarlar güneşli havaya rağmen sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olsa da sıcaklıkların hafta sonu 28-30°C aralığında seyretmeye devam edeceği, yeni hafta başı itibari ile 33°C'ler civarına yükseleceği tahmin ediliyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/avrupadaki-asiri-sicaklar-bilim-insanlarina-gore-iklim-degisikligi-olmasaydi-bu-mumkun-olmazdi-1106789465.html
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hava durumu, akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
hava durumu, akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
AKOM tarih verdi: İstanbul'da sıcak hava dalgası etkisini artıracak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre kentte hafta sonu 28-29 derece seviyelerinde seyredecek hava sıcaklığı, pazartesi gününden itibaren kademeli olarak artacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Rapora göre, kent genelinde hafta sonu az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Yeni haftayla birlikte ise sıcak hava dalgasının etkisini artırması ve hava sıcaklıklarının kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.
Sıcaklıklar hafta ortasında 33 dereceye çıkacak
AKOM'un tahminlerine göre İstanbul'da beklenen hava durumu şöyle:
27 Haziran Cumartesi:
28 derece, açık
28 Haziran Pazar:
29 derece, açık
29 Haziran Pazartesi:
30 derece, açık
30 Haziran Salı:
32 derece, açık
1 Temmuz Çarşamba:
33 derece, açık
2 Temmuz Perşembe:
33 derece, açık
Tahminlere göre pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar her gün kademeli olarak artacak ve hafta ortasında 33 derece seviyesine ulaşacak.
Hafta boyunca yağış beklenmiyor
AKOM açıklamasında, hafta boyunca kentte yağış beklenmediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Hafta boyunca yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli şekilde (15-45 km/s) esmesi beklenen rüzgarlar güneşli havaya rağmen sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olsa da sıcaklıkların hafta sonu 28-30°C aralığında seyretmeye devam edeceği, yeni hafta başı itibari ile 33°C'ler civarına yükseleceği tahmin ediliyor."