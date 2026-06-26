https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/abdli-siyaset-bilimci-ukraynadaki-durum-nukleer-catisma-riskini-artiriyor-1106809650.html
ABD'li siyaset bilimci: Ukrayna'daki durum nükleer çatışma riskini artırıyor
ABD'li siyaset bilimci: Ukrayna'daki durum nükleer çatışma riskini artırıyor
Sputnik Türkiye
ABD’li siyaset bilimci Prof. Dr. John Mearsheimer, Ukrayna ihtilafında giderek tırmanan gerilimin tüm Avrupa’yı içine çekebilecek son derece tehlikeli bir... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T23:32+0300
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dünya
abd
ukrayna
rusya
i̇htilaf
kırmızı çizgi
nükleer silah
batı
moskova
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. John Mearsheimer, Batı’nın Ukrayna’ya yönelik sarsılmaz askeri desteğinin, Rusya’yı Avrupa’daki askeri hedefleri vurmaya itebileceğini, bunun da işe yaramaması halinde nükleer silahların devreye girebileceği uyarısında bulundu. Mearsheimer, Batı’nın Moskova’nın “kırmızı çizgilerini” ciddiye almadığını söyledi.YouTube’da yayınlanan “Deep Dive” adlı programa katılan Mearsheimer, Batı ülkelerinin Kiev'e sağladığı desteğin ve özellikle Rusya topraklarına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını teşvik etmesinin, krizi geri dönülemez bir noktaya sürüklediğini ifade etti.ABD dış politika çevrelerinin büyük bölümünün bu tehlikeyi ciddiye almadığını vurgulayan Mearsheimer, Rusya’ya baskıyı artırmanın Moskova’yı müzakere masasına oturmaya zorlayacağı yönündeki siyasi beklentilerin ise tamamen "gerçek dışı" olduğunu dile getirdi.'Önce konvansiyonel, sonuç alınmazsa nükleer'Rusya'nın, Batı'nın bu "tırmandırıcı" adımlarına er ya da geç yanıt vermek zorunda kalacağını vurgulayan Mearsheimer, Moskova'nın ilk etapta Avrupa'daki askeri hedefleri konvansiyonel silahlarla vurabileceğini, şayet bu hamle sonuç vermezse nükleer silah kullanımının gündeme geleceği uyarısında bulundu.Batı’nın, Ukrayna’dan Rusya topraklarına yönelik son insansız hava aracı saldırıları bağlamında Moskova’nın “kırmızı çizgilerini” görmezden geldiğini söyleyen Mearsheimer, “Onlar (Rusya) bir kırmızı çizgi çekiyor, ‘yeter artık’ mesajı veriyor. Biz (Batı) ise sanki böyle bir kırmızı çizgi yokmuş gibi davranıyoruz, Ruslarla istediğimiz gibi oynayabileceğimizi sanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/ukrayna-ordusu-konstantinovkadan-tahliye-edilen-sivilleri-fpv-dronlarla-vuruyor-1106805534.html
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abd, ukrayna, rusya, i̇htilaf, kırmızı çizgi, nükleer silah, batı, moskova, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), chicago üniversitesi
abd, ukrayna, rusya, i̇htilaf, kırmızı çizgi, nükleer silah, batı, moskova, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), chicago üniversitesi
ABD'li siyaset bilimci: Ukrayna'daki durum nükleer çatışma riskini artırıyor
ABD’li siyaset bilimci Prof. Dr. John Mearsheimer, Ukrayna ihtilafında giderek tırmanan gerilimin tüm Avrupa’yı içine çekebilecek son derece tehlikeli bir aşamaya geldiğini belirtti.
Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. John Mearsheimer, Batı’nın Ukrayna’ya yönelik sarsılmaz askeri desteğinin, Rusya’yı Avrupa’daki askeri hedefleri vurmaya itebileceğini, bunun da işe yaramaması halinde nükleer silahların devreye girebileceği uyarısında bulundu. Mearsheimer, Batı’nın Moskova’nın “kırmızı çizgilerini” ciddiye almadığını söyledi.
YouTube’da yayınlanan “Deep Dive” adlı programa katılan Mearsheimer, Batı ülkelerinin Kiev'e sağladığı desteğin ve özellikle Rusya topraklarına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını teşvik etmesinin, krizi geri dönülemez bir noktaya sürüklediğini ifade etti.
Batı, Ukrayna’nın Rusya’ya İHA'larla saldırmasını aktif biçimde destekliyor. Bu gidişat zaman içinde sahadaki durumu yalnızca daha da kötüleştirecektir. Pek de uzak olmayan bir gelecekte Rusların Avrupa’daki askeri hedeflere saldırması muhtemeldir. Ukrayna'daki savaşı gerçekten tehlikeli kılan ana unsur da budur.
ABD dış politika çevrelerinin büyük bölümünün bu tehlikeyi ciddiye almadığını vurgulayan Mearsheimer, Rusya’ya baskıyı artırmanın Moskova’yı müzakere masasına oturmaya zorlayacağı yönündeki siyasi beklentilerin ise tamamen "gerçek dışı" olduğunu dile getirdi.
'Önce konvansiyonel, sonuç alınmazsa nükleer'
Rusya'nın, Batı'nın bu "tırmandırıcı" adımlarına er ya da geç yanıt vermek zorunda kalacağını vurgulayan Mearsheimer, Moskova'nın ilk etapta Avrupa'daki askeri hedefleri konvansiyonel silahlarla vurabileceğini, şayet bu hamle sonuç vermezse nükleer silah kullanımının gündeme geleceği uyarısında bulundu.
Batı’nın, Ukrayna’dan Rusya topraklarına yönelik son insansız hava aracı saldırıları bağlamında Moskova’nın “kırmızı çizgilerini” görmezden geldiğini söyleyen Mearsheimer, “Onlar (Rusya) bir kırmızı çizgi çekiyor, ‘yeter artık’ mesajı veriyor. Biz (Batı) ise sanki böyle bir kırmızı çizgi yokmuş gibi davranıyoruz, Ruslarla istediğimiz gibi oynayabileceğimizi sanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.