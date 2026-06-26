https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/abdli-siyaset-bilimci-ukraynadaki-durum-nukleer-catisma-riskini-artiriyor-1106809650.html

ABD'li siyaset bilimci: Ukrayna'daki durum nükleer çatışma riskini artırıyor

ABD'li siyaset bilimci: Ukrayna'daki durum nükleer çatışma riskini artırıyor

Sputnik Türkiye

ABD’li siyaset bilimci Prof. Dr. John Mearsheimer, Ukrayna ihtilafında giderek tırmanan gerilimin tüm Avrupa’yı içine çekebilecek son derece tehlikeli bir... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T23:32+0300

2026-06-26T23:32+0300

2026-06-26T23:32+0300

dünya

abd

ukrayna

rusya

i̇htilaf

kırmızı çizgi

nükleer silah

batı

moskova

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. John Mearsheimer, Batı’nın Ukrayna’ya yönelik sarsılmaz askeri desteğinin, Rusya’yı Avrupa’daki askeri hedefleri vurmaya itebileceğini, bunun da işe yaramaması halinde nükleer silahların devreye girebileceği uyarısında bulundu. Mearsheimer, Batı’nın Moskova’nın “kırmızı çizgilerini” ciddiye almadığını söyledi.YouTube’da yayınlanan “Deep Dive” adlı programa katılan Mearsheimer, Batı ülkelerinin Kiev'e sağladığı desteğin ve özellikle Rusya topraklarına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını teşvik etmesinin, krizi geri dönülemez bir noktaya sürüklediğini ifade etti.ABD dış politika çevrelerinin büyük bölümünün bu tehlikeyi ciddiye almadığını vurgulayan Mearsheimer, Rusya’ya baskıyı artırmanın Moskova’yı müzakere masasına oturmaya zorlayacağı yönündeki siyasi beklentilerin ise tamamen "gerçek dışı" olduğunu dile getirdi.'Önce konvansiyonel, sonuç alınmazsa nükleer'Rusya'nın, Batı'nın bu "tırmandırıcı" adımlarına er ya da geç yanıt vermek zorunda kalacağını vurgulayan Mearsheimer, Moskova'nın ilk etapta Avrupa'daki askeri hedefleri konvansiyonel silahlarla vurabileceğini, şayet bu hamle sonuç vermezse nükleer silah kullanımının gündeme geleceği uyarısında bulundu.Batı’nın, Ukrayna’dan Rusya topraklarına yönelik son insansız hava aracı saldırıları bağlamında Moskova’nın “kırmızı çizgilerini” görmezden geldiğini söyleyen Mearsheimer, “Onlar (Rusya) bir kırmızı çizgi çekiyor, ‘yeter artık’ mesajı veriyor. Biz (Batı) ise sanki böyle bir kırmızı çizgi yokmuş gibi davranıyoruz, Ruslarla istediğimiz gibi oynayabileceğimizi sanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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ukrayna

rusya

batı

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abd, ukrayna, rusya, i̇htilaf, kırmızı çizgi, nükleer silah, batı, moskova, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), chicago üniversitesi