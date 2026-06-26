https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/abden-ukraynali-multeciler-icin-yeni-karar-askerlik-cagindakilere-siginma-hakki-kapatiliyor-1106791408.html
AB'den Ukraynalı mülteciler için yeni karar: Askerlik çağındakilere sığınma hakkı kapatılıyor
AB'den Ukraynalı mülteciler için yeni karar: Askerlik çağındakilere sığınma hakkı kapatılıyor
Sputnik Türkiye
AB Komiseri Brunner, birliğe yeni gelecek olan ve Ukrayna yasalarına göre askerlik yükümlülüğü bulunan kişilerin bu koruma mekanizmasından muaf tutulacağını... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
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Avrupa Birliği (AB), Ukraynalı sığınmacılara yönelik geçici koruma mekanizmasının süresini uzatmaya hazırlanırken, askere alınma çağındaki Ukraynalı erkekleri kapsayacak radikal bir değişikliğe gidiyor.Brüksel'de gazetecilere açıklamalarda bulunan AB İçişlerinden Sorumlu Komiseri Magnus Brunner, AB’deki mevcut Ukraynalı mültecilerin korunmasını sürdürmek istediklerini belirterek, "Koruma mekanizmasını Mart 2028’e kadar bir yıl daha uzatmayı teklif ediyoruz" dedi.Ancak Brunner, yeni teklifin askeri yükümlülüğü bulunan Ukraynalı erkekleri dışarıda bırakacağını vurgulayarak, "Ukrayna mevzuatına göre askerlik hizmetine tabi olan kişilerin geçici koruma kapsamından çıkarılmasına yönelik hedefli bir önlem önerdik" ifadelerini kullandı.‘Ayrımcılık değil, Kiev'in talebi’Gazetecilerin, bu kararın bir ‘ayrımcılık’ olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan AB Komiseri Brunner, iddiaları reddetti. Brunner, şöyle konuştu:Brunner, halihazırda AB ülkelerinde bulunan ve askerlik çağında olan Ukrayna vatandaşlarının mevcut statülerinin korunacağını, yeni uygulamanın yalnızca bundan sonra Avrupa'ya yeni giriş yapacak kişileri kapsayacağını netleştirdi. Ayrıca AB'nin, Ukraynalı mültecilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri üzerinde daha aktif çalışacağını da sözlerine ekledi.Ukrayna’da asker ihtiyacı kriz boyutundaŞu an itibarıyla AB ülkelerinde geçici koruma statüsüyle kayıtlı yaklaşık 4.4 milyon Ukraynalı mülteci bulunuyor.Son dönemde cephe hatlarında ciddi bir askeri personel sıkıntısı yaşayan Kiev rejimi, seferberlik şartlarını ağırlaştırmıştı. Ukrayna'da askere alma ofislerinin zorunlu askere alma operasyonları ülke içinde sık sık tartışmalara, protestolara ve sosyal medyada infial yaratan görüntülere neden oluyor. Pek çok Ukraynalı erkeğin askere gitmemek için yasa dışı yollarla ülkeden kaçmaya çalıştığı veya saklandığı belirtiliyor. AB'nin bu hamlesiyle, Kiev'in cephedeki asker açığını kapatma çabalarına doğrudan destek verilmesi amaçlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/ukrayna-sinir-muhafaza-servisinden-zelenskiye-yalanlama-belarus-sinirinda-hareketlilik-yok-1106790680.html
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avrupa, avrupa birliği, ab, ukrayna, magnus brunner, mülteci
avrupa, avrupa birliği, ab, ukrayna, magnus brunner, mülteci
AB'den Ukraynalı mülteciler için yeni karar: Askerlik çağındakilere sığınma hakkı kapatılıyor
AB Komiseri Brunner, birliğe yeni gelecek olan ve Ukrayna yasalarına göre askerlik yükümlülüğü bulunan kişilerin bu koruma mekanizmasından muaf tutulacağını açıkladı.
Avrupa Birliği (AB), Ukraynalı sığınmacılara yönelik geçici koruma mekanizmasının süresini uzatmaya hazırlanırken, askere alınma çağındaki Ukraynalı erkekleri kapsayacak radikal bir değişikliğe gidiyor.
Brüksel'de gazetecilere açıklamalarda bulunan AB İçişlerinden Sorumlu Komiseri Magnus Brunner, AB’deki mevcut Ukraynalı mültecilerin korunmasını sürdürmek istediklerini belirterek, "Koruma mekanizmasını Mart 2028’e kadar bir yıl daha uzatmayı teklif ediyoruz" dedi.
Ancak Brunner, yeni teklifin askeri yükümlülüğü bulunan Ukraynalı erkekleri dışarıda bırakacağını vurgulayarak, "Ukrayna mevzuatına göre askerlik hizmetine tabi olan kişilerin geçici koruma kapsamından çıkarılmasına yönelik hedefli bir önlem önerdik" ifadelerini kullandı.
‘Ayrımcılık değil, Kiev'in talebi’
Gazetecilerin, bu kararın bir ‘ayrımcılık’ olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan AB Komiseri Brunner, iddiaları reddetti. Brunner, şöyle konuştu:
"Ayrımcılık mı? Kesinlikle hayır. Bu aslında Ukrayna tarafının bizden talep ettiği bir durum. Bu adım Ukrayna'ya bir destektir. Bunu yapmamızı istediler, biz de bu yüzden yapıyoruz."
Brunner, halihazırda AB ülkelerinde bulunan ve askerlik çağında olan Ukrayna vatandaşlarının mevcut statülerinin korunacağını, yeni uygulamanın yalnızca bundan sonra Avrupa'ya yeni giriş yapacak kişileri kapsayacağını netleştirdi. Ayrıca AB'nin, Ukraynalı mültecilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri üzerinde daha aktif çalışacağını da sözlerine ekledi.
Ukrayna’da asker ihtiyacı kriz boyutunda
Şu an itibarıyla AB ülkelerinde geçici koruma statüsüyle kayıtlı yaklaşık 4.4 milyon Ukraynalı mülteci bulunuyor.
Son dönemde cephe hatlarında ciddi bir askeri personel sıkıntısı yaşayan Kiev rejimi, seferberlik şartlarını ağırlaştırmıştı. Ukrayna'da askere alma ofislerinin zorunlu askere alma operasyonları ülke içinde sık sık tartışmalara, protestolara ve sosyal medyada infial yaratan görüntülere neden oluyor. Pek çok Ukraynalı erkeğin askere gitmemek için yasa dışı yollarla ülkeden kaçmaya çalıştığı veya saklandığı belirtiliyor. AB'nin bu hamlesiyle, Kiev'in cephedeki asker açığını kapatma çabalarına doğrudan destek verilmesi amaçlanıyor.