https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/israil-ile-lubnan-arasindaki-dogrudan-muzakerelerin-5-turu-washingtonda-basladi-1106725094.html

İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da başladı

İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da başladı

Sputnik Türkiye

ABD'nin himayesinde Washington'da gerçekleşen İsrail-Lübnan doğrudan müzakerelerinin 5. turunun başladığı bildirildi. Detaylar haberde...

2026-06-23T17:17+0300

2026-06-23T17:17+0300

2026-06-23T17:17+0300

dünya

lübnan

i̇srail

abd

dışişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0a/1104935236_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_109b80c0f7f7c399a3b41a9f64a66606.jpg

Lübnan kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre, İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin yeni turu, ABD Dışişleri Bakanlığında başladı.İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının zaman zaman devam ettiği bir ortamda gerçekleşen görüşmelerin, iki ülke arasındaki ateşkesin gidişatına ilişkin önemli konuları gündeme taşıması bekleniyor.Görüşmelere katılanlar hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, önceki görüşmelere katılan isimlerin yine masada yerlerini alacağı düşünülüyor.ABD duyurmuştuABD Dışişleri Bakanlığı, 23-25 Haziran tarihlerinde Washington'da İsrail-Lübnan doğrudan müzakerelerinin 5. turunun düzenleneceğini duyurmuştu.Görüşmeler, ABD-İran mutabakat metninin, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanmasının ve 18 Haziran'da yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleşiyor. Anlaşma, tarafların Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi taahhüt eden bir hüküm içeriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/dusen-abd-ucaginin-pilotu-iran-ihalarinin-denizanasi-formunda-gorundugunu-iddia-edip-uzayli-isi-1106724603.html

lübnan

i̇srail

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lübnan, i̇srail, abd, dışişleri bakanlığı