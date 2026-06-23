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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/israil-ile-lubnan-arasindaki-dogrudan-muzakerelerin-5-turu-washingtonda-basladi-1106725094.html
İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da başladı
İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da başladı
Sputnik Türkiye
ABD'nin himayesinde Washington'da gerçekleşen İsrail-Lübnan doğrudan müzakerelerinin 5. turunun başladığı bildirildi. Detaylar haberde...
2026-06-23T17:17+0300
2026-06-23T17:17+0300
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Lübnan kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre, İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin yeni turu, ABD Dışişleri Bakanlığında başladı.İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının zaman zaman devam ettiği bir ortamda gerçekleşen görüşmelerin, iki ülke arasındaki ateşkesin gidişatına ilişkin önemli konuları gündeme taşıması bekleniyor.Görüşmelere katılanlar hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, önceki görüşmelere katılan isimlerin yine masada yerlerini alacağı düşünülüyor.ABD duyurmuştuABD Dışişleri Bakanlığı, 23-25 Haziran tarihlerinde Washington'da İsrail-Lübnan doğrudan müzakerelerinin 5. turunun düzenleneceğini duyurmuştu.Görüşmeler, ABD-İran mutabakat metninin, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanmasının ve 18 Haziran'da yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleşiyor. Anlaşma, tarafların Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi taahhüt eden bir hüküm içeriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/dusen-abd-ucaginin-pilotu-iran-ihalarinin-denizanasi-formunda-gorundugunu-iddia-edip-uzayli-isi-1106724603.html
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lübnan, i̇srail, abd, dışişleri bakanlığı
lübnan, i̇srail, abd, dışişleri bakanlığı

İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da başladı

17:17 23.06.2026
© AALübnan - İsrail
Lübnan - İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© AA
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ABD'nin himayesinde Washington'da gerçekleşen İsrail-Lübnan doğrudan müzakerelerinin 5. turunun başladığı bildirildi.
Lübnan kaynaklarının paylaştığı bilgilere göre, İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin yeni turu, ABD Dışişleri Bakanlığında başladı.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının zaman zaman devam ettiği bir ortamda gerçekleşen görüşmelerin, iki ülke arasındaki ateşkesin gidişatına ilişkin önemli konuları gündeme taşıması bekleniyor.
Görüşmelere katılanlar hakkında henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, önceki görüşmelere katılan isimlerin yine masada yerlerini alacağı düşünülüyor.

ABD duyurmuştu

ABD Dışişleri Bakanlığı, 23-25 Haziran tarihlerinde Washington'da İsrail-Lübnan doğrudan müzakerelerinin 5. turunun düzenleneceğini duyurmuştu.
Görüşmeler, ABD-İran mutabakat metninin, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanmasının ve 18 Haziran'da yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleşiyor. Anlaşma, tarafların Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi taahhüt eden bir hüküm içeriyor.
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