https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/abdden-venezuelaya-150-milyon-dolarlik-deprem-yardimi-sozu-1106783245.html
ABD'den Venezuela'ya 150 milyon dolarlık deprem yardımı sözü
ABD'den Venezuela'ya 150 milyon dolarlık deprem yardımı sözü
Sputnik Türkiye
ABD, 39 saniye arayla 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde depremle sallanan Venezuela'ya 150 milyon dolar değerinde yardım sözü verdi. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T22:50+0300
2026-06-25T22:50+0300
2026-06-25T22:50+0300
dünya
abd
venezuela
dışişleri bakanlığı
birleşmiş milletler i̇nsani i̇şler koordinasyon ofisi (ocha)
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ABD Dışişleri Bakanlığı, iki depremle sarsılan Venezuela'ya ABD'nin 150 milyon dolarlık yardım sözü verdiğini açıkladı.ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Açıklamaya göre ABD, adı geçen yardım kuruluşlarına 50 milyon dolar, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Venezuela için oluşturduğu ortak havuza 100 milyon dolar aktardı.ABD ayrıca, Virginia'daki Fairfax County ve Kaliforniya'daki Los Angeles County itfaiyelerinden iki kentsel arama ve kurtarma ekibini de görevlendirdiğini belirtti.Gece saatlerinde Venezuela'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. En az 188 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık bin 500 kişi yaralandı. Birçok yapının yıkım ve hasara uğradığı belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/disisleri-bakani-fidan-venezuela-disisleri-bakani-gil-ile-telefonda-gorustu-1106782958.html
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abd, venezuela, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler i̇nsani i̇şler koordinasyon ofisi (ocha)
abd, venezuela, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler i̇nsani i̇şler koordinasyon ofisi (ocha)
ABD'den Venezuela'ya 150 milyon dolarlık deprem yardımı sözü
ABD, 39 saniye arayla 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde depremle sallanan Venezuela'ya 150 milyon dolar değerinde yardım sözü verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, iki depremle sarsılan Venezuela'ya ABD'nin 150 milyon dolarlık yardım sözü verdiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Acil arama kurtarma, hava taşımacılığı ve koordinasyon desteğine ek olarak, ABD, yardım ortakları aracılığıyla Venezuela'ya 150 milyon dolarlık yardım seferber ediyor. Bu yardımın 50 milyon doları, World Vision, Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps, Uluslararası Göç Örgütü ve Dünya Gıda Programı gibi Venezuela'daki yerel ortaklara yapılan yeni ikili hibelerden, 100 milyon doları ise BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Venezuela ortak fonuna yapılan katkıdan karşılanıyor. Mali desteğin yanı sıra, Bakanlık kuruluşların lojistik koordinasyonuna ve geçici yetkililerle iletişim kurmasına da yardımcı oluyor.
Açıklamaya göre ABD, adı geçen yardım kuruluşlarına 50 milyon dolar, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Venezuela için oluşturduğu ortak havuza 100 milyon dolar aktardı.
ABD ayrıca, Virginia'daki Fairfax County ve Kaliforniya'daki Los Angeles County itfaiyelerinden iki kentsel arama ve kurtarma ekibini de görevlendirdiğini belirtti.
Gece saatlerinde Venezuela'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. En az 188 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık bin 500 kişi yaralandı. Birçok yapının yıkım ve hasara uğradığı belirlendi.