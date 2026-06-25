https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/abdden-venezuelaya-150-milyon-dolarlik-deprem-yardimi-sozu-1106783245.html

ABD'den Venezuela'ya 150 milyon dolarlık deprem yardımı sözü

ABD'den Venezuela'ya 150 milyon dolarlık deprem yardımı sözü

Sputnik Türkiye

ABD, 39 saniye arayla 7.5 ve 7.2 büyüklüğünde depremle sallanan Venezuela'ya 150 milyon dolar değerinde yardım sözü verdi. 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T22:50+0300

2026-06-25T22:50+0300

2026-06-25T22:50+0300

dünya

abd

venezuela

dışişleri bakanlığı

birleşmiş milletler i̇nsani i̇şler koordinasyon ofisi (ocha)

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ABD Dışişleri Bakanlığı, iki depremle sarsılan Venezuela'ya ABD'nin 150 milyon dolarlık yardım sözü verdiğini açıkladı.ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:Açıklamaya göre ABD, adı geçen yardım kuruluşlarına 50 milyon dolar, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Venezuela için oluşturduğu ortak havuza 100 milyon dolar aktardı.ABD ayrıca, Virginia'daki Fairfax County ve Kaliforniya'daki Los Angeles County itfaiyelerinden iki kentsel arama ve kurtarma ekibini de görevlendirdiğini belirtti.Gece saatlerinde Venezuela'da 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. En az 188 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık bin 500 kişi yaralandı. Birçok yapının yıkım ve hasara uğradığı belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/disisleri-bakani-fidan-venezuela-disisleri-bakani-gil-ile-telefonda-gorustu-1106782958.html

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abd, venezuela, dışişleri bakanlığı, birleşmiş milletler i̇nsani i̇şler koordinasyon ofisi (ocha)