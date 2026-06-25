https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/ukraynaya-kredi-faturasi-avrupaya-ab-butcesinden-3-milyar-euro-faiz-cikacak-1106783821.html
Ukrayna'ya kredi, faturası Avrupa'ya: AB bütçesinden 3 milyar euro faiz çıkacak
Ukrayna'ya kredi, faturası Avrupa'ya: AB bütçesinden 3 milyar euro faiz çıkacak
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis, Ukrayna’ya sağlanacak 90 milyar euroluk yeni kredi paketi için önümüzdeki yıllarda doğrudan AB... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
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Avrupa Birliği (AB) Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis, Polonya'da düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yönelik hazırlanan yeni mali destek paketinin Brüksel’e getireceği külfete dikkat çekti. Dombrovskis, Kiev yönetimine sağlanacak toplam 90 milyar euroluk kredi programının faiz ödemeleri için önümüzdeki yıllarda AB bütçesinden 3 milyar euronun çıkacağını söyledi.Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna’ya yapılacak yardımların hukuki bir 'müsadereye' gerek kalmadan, doğrudan dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle finanse edilmesini önerdiğini hatırlatan Dombrovskis, bu formülün Aralık 2025’te Belçika tarafından bloke edildiğini anımsattı.Bu engelleme üzerine AB'nin Kiev’e 90 milyar euroluk bir kredi programı açma kararı aldığını belirten komiser, Rus varlıklarının ise "süresiz olarak" dondurulduğunu ifade etti. Brüksel, söz konusu varlıkları Moskova'nın ileride Ukrayna’ya ödemesi muhtemel "tazminatlar" için bir teminat olarak elinde tutuyor.Dombrovskis ayrıca, Ukrayna’nın ileride sahip olacağı bu krediyi geri ödeyememesi ihtimaline de değindi. Komiser, mevcut AB mevzuatının, böyle bir senaryoda dondurulmuş Rus varlıklarına el konulması ve kullanılması seçeneğine hukuken açık kapı bıraktığını belirtti.Rusya’nın Ukrayna operasyonunun başlamasıyla birlikte AB ve G7 ülkeleri, Rusya Merkez Bankası’na ait yaklaşık 300 milyar euro değerindeki döviz ve altın rezervlerini dondurma kararı almıştı. Bu miktarın 200 milyar eurodan fazlası, büyük oranda Belçika merkezli uluslararası takas sistemi Euroclear hesaplarında tutuluyor. Moskova ise Rus devletine ve şirketlerine ait bu varlıkların bloke edilmesini başından beri “hırsızlık” olarak nitelendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/ab-konseyi-rusyaya-yonelik-ekonomik-yaptirimlari-2027ye-kadar-uzatti-1106782831.html
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avrupa birliği, ab, valdis dombrovskis, ukrayna, moskova, polonya, g7, avrupa komisyonu, belçika, dondurulmuş rus varlıkları, euroclear bank
avrupa birliği, ab, valdis dombrovskis, ukrayna, moskova, polonya, g7, avrupa komisyonu, belçika, dondurulmuş rus varlıkları, euroclear bank
Ukrayna'ya kredi, faturası Avrupa'ya: AB bütçesinden 3 milyar euro faiz çıkacak
22:55 25.06.2026 (güncellendi: 22:58 25.06.2026)
Avrupa Birliği (AB) Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis, Ukrayna’ya sağlanacak 90 milyar euroluk yeni kredi paketi için önümüzdeki yıllarda doğrudan AB bütçesinden yaklaşık 3 milyar euro faiz ödeneceğini açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis, Polonya'da düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya yönelik hazırlanan yeni mali destek paketinin Brüksel’e getireceği külfete dikkat çekti. Dombrovskis, Kiev yönetimine sağlanacak toplam 90 milyar euroluk kredi programının faiz ödemeleri için önümüzdeki yıllarda AB bütçesinden 3 milyar euronun çıkacağını söyledi.
Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna’ya yapılacak yardımların hukuki bir 'müsadereye' gerek kalmadan, doğrudan dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle finanse edilmesini önerdiğini hatırlatan Dombrovskis, bu formülün Aralık 2025’te Belçika tarafından bloke edildiğini anımsattı.
Bu engelleme üzerine AB'nin Kiev’e 90 milyar euroluk bir kredi programı açma kararı aldığını belirten komiser, Rus varlıklarının ise "süresiz olarak" dondurulduğunu ifade etti. Brüksel, söz konusu varlıkları Moskova'nın ileride Ukrayna’ya ödemesi muhtemel "tazminatlar" için bir teminat olarak elinde tutuyor.
Dombrovskis ayrıca, Ukrayna’nın ileride sahip olacağı bu krediyi geri ödeyememesi ihtimaline de değindi. Komiser, mevcut AB mevzuatının, böyle bir senaryoda dondurulmuş Rus varlıklarına el konulması ve kullanılması seçeneğine hukuken açık kapı bıraktığını belirtti.
Rusya’nın Ukrayna operasyonunun başlamasıyla birlikte AB ve G7 ülkeleri, Rusya Merkez Bankası’na ait yaklaşık 300 milyar euro değerindeki döviz ve altın rezervlerini dondurma kararı almıştı. Bu miktarın 200 milyar eurodan fazlası, büyük oranda Belçika merkezli uluslararası takas sistemi Euroclear hesaplarında tutuluyor. Moskova ise Rus devletine ve şirketlerine ait bu varlıkların bloke edilmesini başından beri “hırsızlık” olarak nitelendiriyor.