https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/arastirma-siddetin-cocuklara-faydasi-yok-ama-bolca-zarari-var-1106418073.html
Araştırma: Şiddetin çocuklara faydası yok ama bolca zararı var
Araştırma: Şiddetin çocuklara faydası yok ama bolca zararı var
Sputnik Türkiye
Çocuklara uygulanan fiziksel cezanın, eğitim hayatından sosyal davranışlara kadar birçok alanda kalıcı olumsuz sonuçlar doğurduğu ortaya çıktı. Yeni bir... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T11:40+0300
2026-06-11T11:40+0300
2026-06-11T11:40+0300
sağlik
şiddet
çocuğa şiddet
akran zorbalığı
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Araştırmada, fiziksel cezaya maruz kalan çocukların eğitim hayatında akranlarına göre daha fazla zorlandığı belirlendi. Verilere göre, küçük yaşlarda fiziksel ceza gören çocukların ortaöğretim bitirme sınavlarında başarısız olma oranı, şiddete maruz kalmayan çocuklara kıyasla daha yüksek çıktı.Fiziksel ceza ergenlikte zorbalığı arttırıyorAraştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de fiziksel cezanın çocukların davranışları üzerindeki etkisi oldu. Küçük yaşlarda fiziksel şiddet gören çocukların, ergenlik döneminde akranlarına karşı vurma, itme ve hırpalama gibi saldırgan davranışlar sergileme ihtimalinin belirgin şekilde arttığı tespit edildi.Uzmanlar, fiziksel cezanın çocuklara olumlu bir katkı sağlamadığına dikkat çekerek, bu yöntemin disiplin aracı olarak görülmesinin yanlış olduğunu vurguluyor. Araştırmacılara göre şiddet, çocuklara problem çözme yöntemi olarak güç kullanımını öğretiyor ve ilerleyen yıllarda sosyal ilişkileri olumsuz etkileyebiliyor.19 bin çocuğun verileri incelendiYaklaşık 19 bin çocuğun verilerinin incelendiği araştırmada, eğitimde başarısızlık ve saldırgan davranışlarda çarpıcı tespitleri ortaya koydu. Buna göre 3, 5 ve 7 yaşlarında fiziksel cezaya maruz kalan çocukların, İngilizce ve matematik dahil olmak üzere 5 temel dersten başarısız olma oranı yüzde 48 olarak belirlendi. Fiziksel ceza almayan çocuklarda bu oran yüzde 42,3 seviyesinde kaldı.3 ila 7 yaşları arasında herhangi bir fiziksel cezaya maruz kalan çocukların, 14 yaşına geldiklerinde akranlarına vurma, itme veya hırpalama olasılığının yüzde 35 daha fazla olduğu tespit edildi.Uzmanlardan ortak mesaj: 'Şiddetin çocuğa faydası yok'Araştırmacılar, fiziksel cezanın çocukların davranışlarını düzeltmek yerine uzun vadeli zararlar verdiğini belirtiyor. Uzmanlara göre çocuklara yönelik şiddet, yalnızca fiziksel bir müdahale değil; aynı zamanda özgüven, eğitim başarısı ve sosyal gelişim üzerinde kalıcı izler bırakabilen bir risk faktörü.Çalışma, Londra Üniversitesi Koleji'nin (UCL) Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından, çocuk hakları kuruluşu NSPCC'nin desteğiyle yürütüldü.
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şiddet, çocuğa şiddet, akran zorbalığı
şiddet, çocuğa şiddet, akran zorbalığı
Araştırma: Şiddetin çocuklara faydası yok ama bolca zararı var
Çocuklara uygulanan fiziksel cezanın, eğitim hayatından sosyal davranışlara kadar birçok alanda kalıcı olumsuz sonuçlar doğurduğu ortaya çıktı. Yeni bir araştırma, çocukluk döneminde şiddete maruz kalan bireylerin ilerleyen yaşlarda akademik başarısızlık ve saldırgan davranışlar gösterme riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi.
Araştırmada, fiziksel cezaya maruz kalan çocukların eğitim hayatında akranlarına göre daha fazla zorlandığı belirlendi.
Verilere göre, küçük yaşlarda fiziksel ceza gören çocukların ortaöğretim bitirme sınavlarında başarısız olma oranı, şiddete maruz kalmayan çocuklara kıyasla daha yüksek çıktı.
Fiziksel ceza ergenlikte zorbalığı arttırıyor
Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de fiziksel cezanın çocukların davranışları üzerindeki etkisi oldu. Küçük yaşlarda fiziksel şiddet gören çocukların, ergenlik döneminde akranlarına karşı vurma, itme ve hırpalama gibi saldırgan davranışlar sergileme ihtimalinin belirgin şekilde arttığı tespit edildi.
Uzmanlar, fiziksel cezanın çocuklara olumlu bir katkı sağlamadığına dikkat çekerek, bu yöntemin disiplin aracı olarak görülmesinin yanlış olduğunu vurguluyor. Araştırmacılara göre şiddet, çocuklara problem çözme yöntemi olarak güç kullanımını öğretiyor ve ilerleyen yıllarda sosyal ilişkileri olumsuz etkileyebiliyor.
19 bin çocuğun verileri incelendi
Yaklaşık 19 bin çocuğun verilerinin incelendiği araştırmada, eğitimde başarısızlık ve saldırgan davranışlarda çarpıcı tespitleri ortaya koydu.
Buna göre 3, 5 ve 7 yaşlarında fiziksel cezaya maruz kalan çocukların, İngilizce ve matematik dahil olmak üzere 5 temel dersten başarısız olma oranı yüzde 48 olarak belirlendi.
Fiziksel ceza almayan çocuklarda bu oran yüzde 42,3 seviyesinde kaldı.
3 ila 7 yaşları arasında herhangi bir fiziksel cezaya maruz kalan çocukların, 14 yaşına geldiklerinde akranlarına vurma, itme veya hırpalama olasılığının yüzde 35 daha fazla olduğu tespit edildi.
Uzmanlardan ortak mesaj: 'Şiddetin çocuğa faydası yok'
Araştırmacılar, fiziksel cezanın çocukların davranışlarını düzeltmek yerine uzun vadeli zararlar verdiğini belirtiyor. Uzmanlara göre çocuklara yönelik şiddet, yalnızca fiziksel bir müdahale değil; aynı zamanda özgüven, eğitim başarısı ve sosyal gelişim üzerinde kalıcı izler bırakabilen bir risk faktörü.
Çalışma, Londra Üniversitesi Koleji'nin (UCL) Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından, çocuk hakları kuruluşu NSPCC'nin desteğiyle yürütüldü.