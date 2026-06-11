https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/arastirma-siddetin-cocuklara-faydasi-yok-ama-bolca-zarari-var-1106418073.html

Araştırma: Şiddetin çocuklara faydası yok ama bolca zararı var

Araştırma: Şiddetin çocuklara faydası yok ama bolca zararı var

Sputnik Türkiye

Çocuklara uygulanan fiziksel cezanın, eğitim hayatından sosyal davranışlara kadar birçok alanda kalıcı olumsuz sonuçlar doğurduğu ortaya çıktı. Yeni bir... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T11:40+0300

2026-06-11T11:40+0300

2026-06-11T11:40+0300

sağlik

şiddet

çocuğa şiddet

akran zorbalığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089067335_0:476:853:956_1920x0_80_0_0_973f277fc1e81bd661d363dd0e454918.jpg

Araştırmada, fiziksel cezaya maruz kalan çocukların eğitim hayatında akranlarına göre daha fazla zorlandığı belirlendi. Verilere göre, küçük yaşlarda fiziksel ceza gören çocukların ortaöğretim bitirme sınavlarında başarısız olma oranı, şiddete maruz kalmayan çocuklara kıyasla daha yüksek çıktı.Fiziksel ceza ergenlikte zorbalığı arttırıyorAraştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de fiziksel cezanın çocukların davranışları üzerindeki etkisi oldu. Küçük yaşlarda fiziksel şiddet gören çocukların, ergenlik döneminde akranlarına karşı vurma, itme ve hırpalama gibi saldırgan davranışlar sergileme ihtimalinin belirgin şekilde arttığı tespit edildi.Uzmanlar, fiziksel cezanın çocuklara olumlu bir katkı sağlamadığına dikkat çekerek, bu yöntemin disiplin aracı olarak görülmesinin yanlış olduğunu vurguluyor. Araştırmacılara göre şiddet, çocuklara problem çözme yöntemi olarak güç kullanımını öğretiyor ve ilerleyen yıllarda sosyal ilişkileri olumsuz etkileyebiliyor.19 bin çocuğun verileri incelendiYaklaşık 19 bin çocuğun verilerinin incelendiği araştırmada, eğitimde başarısızlık ve saldırgan davranışlarda çarpıcı tespitleri ortaya koydu. Buna göre 3, 5 ve 7 yaşlarında fiziksel cezaya maruz kalan çocukların, İngilizce ve matematik dahil olmak üzere 5 temel dersten başarısız olma oranı yüzde 48 olarak belirlendi. Fiziksel ceza almayan çocuklarda bu oran yüzde 42,3 seviyesinde kaldı.3 ila 7 yaşları arasında herhangi bir fiziksel cezaya maruz kalan çocukların, 14 yaşına geldiklerinde akranlarına vurma, itme veya hırpalama olasılığının yüzde 35 daha fazla olduğu tespit edildi.Uzmanlardan ortak mesaj: 'Şiddetin çocuğa faydası yok'Araştırmacılar, fiziksel cezanın çocukların davranışlarını düzeltmek yerine uzun vadeli zararlar verdiğini belirtiyor. Uzmanlara göre çocuklara yönelik şiddet, yalnızca fiziksel bir müdahale değil; aynı zamanda özgüven, eğitim başarısı ve sosyal gelişim üzerinde kalıcı izler bırakabilen bir risk faktörü.Çalışma, Londra Üniversitesi Koleji'nin (UCL) Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından, çocuk hakları kuruluşu NSPCC'nin desteğiyle yürütüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/arastirmalara-gore-akilli-telefonlar-dogum-oranini-dusuruyor-1106399930.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şiddet, çocuğa şiddet, akran zorbalığı