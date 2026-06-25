https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/zaharovadan-applea-sert-tepki-rus-uygulamalarinin-kaldirilmasi-siyasi-sansurdur-1106779634.html

Zaharova’dan Apple’a sert tepki: Rus uygulamalarının kaldırılması siyasi sansürdür

Zaharova’dan Apple’a sert tepki: Rus uygulamalarının kaldırılması siyasi sansürdür

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'li teknoloji devi Apple’ın, Rusya'nın en popüler sosyal ağlarından VKontakte (VK) ve diğer Rus... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T19:25+0300

2026-06-25T19:25+0300

2026-06-25T19:25+0300

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Düzenlediği basın toplantısında Apple’ın kararına tepki gösteren Zaharova, yasaklamanın hiçbir resmi şikayet veya uyarı yapılmadan, tamamen tek taraflı hayata geçirildiğinin altını çizdi. Zaharova, “Amerikalı teknoloji devlerinin yöneticileri tarafından süslü kelimelerle anlatılan ‘dijital özgürlük’ efsanelerinin artık tamamen çöktüğünü söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.Popüler uygulamalar mağazadan silindiApple, Rusya'nın en çok kullanılan sosyal medya platformu VK başta olmak üzere sisteme ait başlıca servisleri mağazadan kaldırdı. Kısıtlama kapsamında VK Video, VK Müzik, VK Messenger'ın yanı sıra Mail.ru, Odnoklassniki, Yula ve Zen gibi pek çok popüler uygulama Apple cihazlarına indirilemeyecek.VK firmasından yapılan açıklamada, cihazlarda daha önceden yüklü olan uygulamaların çalışmaya devam edeceği ancak Apple’ın kısıtlaması nedeniyle kullanıcıların artık anlık bildirim (push bildirimi) alamayacağı duyuruldu. Şirket, bu kararın milyonlarca Rus kullanıcıyı yaygın hizmetlerden mahrum bıraktığını belirtti.Kremlin: ‘Apple'dan resmi açıklama isteyeceğiz’Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kararı “en hafif tabirle tuhaf” bulduklarını belirterek, bu adımın dünya genelindeki Rusça konuşan tüm kullanıcıların çıkarlarına zarar verdiğini söyledi. "Ortaya çıkan bu tablo, App Store platformuna ne kadar güvenilebileceği sorusunu akıllara getiriyor" diyen Peskov, ilgili Rus devlet kurumlarının Apple’dan resmi bir açıklama ve gerekçe talep edeceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/zaharova-avrupanin-rus-dusmanligi-nazi-almanyasini-geride-birakti-1106704950.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, apple, app store, vkontakte, mail.ru, rusya, abd