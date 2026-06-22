https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/zaharova-avrupanin-rus-dusmanligi-nazi-almanyasini-geride-birakti-1106704950.html
Zaharova: Avrupa’nın Rus düşmanlığı, Nazi Almanyası'nı geride bıraktı
Zaharova: Avrupa’nın Rus düşmanlığı, Nazi Almanyası'nı geride bıraktı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa liderliğinin Rus düşmanlığı konusunda Nazi Almanyası'nı bile aştığını belirterek, Avrupa'nın Rusya... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
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Zaharova'nın Avrupa Birliği ve müttefiklerini hedef alan açıklamaları, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Sovyet Diplomasisi" konulu konferans raporunda yer aldı.Avrupa'nın Rusya'ya karşı tutumunu sert sözlerle eleştiren Zaharova, "Bugünün birleşik Avrupa yönetimi, Rusofobi konusunda pek çok açıdan Üçüncü Reich'i (Nazi Almanyası) geride bırakmış durumda. Bize 'stratejik bir yenilgi' yaşatmak amacıyla bir savaşa hazırlandıklarını artık gizlemiyor, açıkça ilan ediyorlar" ifadelerini kullandı.Rusya'nın bugün tıpkı İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki gibi benzer bir düşmanla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Zaharova, Ukrayna'yı buna örnek gösterdi. Kiev yönetiminin askeri birliklerinde Nazi sembollerini uyarladığını belirten Rus diplomat, "Tüm işaretler ortada, kelimenin tam anlamıyla bir dejavu yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.Rusya’da her yıl 22 Haziran, “Anma ve Yas Günü” olarak anılıyor. Bu tarih, Nazi Almanyası’nın Sovyetler Birliği’ne saldırdığı ve yaklaşık 27 milyon Sovyet vatandaşının hayatını kaybettiği o yıkıcı savaşın başlangıç yıldönümü olması nedeniyle ülkede en trajik dönüm noktalarından biri kabul ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/rusya-disisleri-nato-ve-ab-2030-yilinda-rusya-ile-catismaya-hazirlaniyor-1106683364.html
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mariya zaharova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, nazi almanyası, ukrayna, kiev, büyük vatanseverlik savaşı, üçüncü reich
mariya zaharova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, nazi almanyası, ukrayna, kiev, büyük vatanseverlik savaşı, üçüncü reich
Zaharova: Avrupa’nın Rus düşmanlığı, Nazi Almanyası'nı geride bıraktı
22:01 22.06.2026 (güncellendi: 22:03 22.06.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa liderliğinin Rus düşmanlığı konusunda Nazi Almanyası'nı bile aştığını belirterek, Avrupa'nın Rusya ile bir savaşa hazırlandığını açıkça ilan ettiğini ifade etti.
Zaharova'nın Avrupa Birliği ve müttefiklerini hedef alan açıklamaları, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Sovyet Diplomasisi" konulu konferans raporunda yer aldı.
Avrupa'nın Rusya'ya karşı tutumunu sert sözlerle eleştiren Zaharova, "Bugünün birleşik Avrupa yönetimi, Rusofobi konusunda pek çok açıdan Üçüncü Reich'i (Nazi Almanyası) geride bırakmış durumda. Bize 'stratejik bir yenilgi' yaşatmak amacıyla bir savaşa hazırlandıklarını artık gizlemiyor, açıkça ilan ediyorlar" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın bugün tıpkı İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki gibi benzer bir düşmanla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Zaharova, Ukrayna'yı buna örnek gösterdi. Kiev yönetiminin askeri birliklerinde Nazi sembollerini uyarladığını belirten Rus diplomat, "Tüm işaretler ortada, kelimenin tam anlamıyla bir dejavu yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Rusya’da her yıl 22 Haziran, “Anma ve Yas Günü” olarak anılıyor. Bu tarih, Nazi Almanyası’nın Sovyetler Birliği’ne saldırdığı ve yaklaşık 27 milyon Sovyet vatandaşının hayatını kaybettiği o yıkıcı savaşın başlangıç yıldönümü olması nedeniyle ülkede en trajik dönüm noktalarından biri kabul ediliyor.