https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/yeni-arastirma-goc-alan-ulkeler-ekonomik-avantaj-sagladi-1106772093.html
Yeni araştırma: Göç alan ülkeler ekonomik avantaj sağladı
Yeni araştırma: Göç alan ülkeler ekonomik avantaj sağladı
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırma, son 35 yılda yüksek göç alan zengin ülkelerin ekonomik büyüme ve verimlilik açısından önemli kazanımlar elde ettiğini ortaya koydu... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T16:31+0300
2026-06-25T16:31+0300
2026-06-25T16:31+0300
yaşam
avrupa merkez bankası (ecb)
oecd
göçmen
ekonomi
vasıflı
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Kaliforniya Üniversitesi Davis Kampüsü araştırmacıları tarafından hazırlanan ve gelecek hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Sintra'da düzenleyeceği forumda sunulacak çalışma, göçün gelişmiş ülkelerin ekonomisine önemli katkılar sağladığını ortaya koydu.Araştırmada, OECD üyesi onlarca ülkeye ait veriler incelendi. Bulgular, göçmenlerin büyük bölümünün yüksek vasıflı kişilerden oluştuğunu ve bunun ekonomik büyüme ile iş gücü verimliliğini artırdığını gösterdi.İş gücü verimliliği yükseldiAraştırmaya göre, bir ülkeye gelen göçmen sayısının nüfusun yüzde 1'i kadar artması, çalışan başına düşen ekonomik üretimde beş yıl içinde yüzde 1.2, on yıl içinde ise yüzde 1.9 artışla ilişkilendirildi.Çalışmanın yazarlarından Kaliforniya Üniversitesi Davis Kampüsü Öğretim Üyesi Prof. Giovanni Peri, "Göç alan ülkelerde iş gücü verimliliği, göç oranlarının arttığı dönemlerde ve sonrasında belirgin şekilde yükseldi" ifadelerini kullandı.Araştırmada, bu büyümenin önemli bölümünün yatırımlardaki artıştan kaynaklandığı da belirtildi.Avrupa için dikkat çeken sonuçAraştırmada, Avrupa Birliği'nde doğal nüfus artışının 2015'ten bu yana negatif seyretmesinin bulguları daha da önemli hale getirdiği ifade edildi.Çalışmaya göre, İspanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerde 1990-2024 dönemindeki çalışan başına ekonomik büyümenin üçte birine kadar olan kısmı göçle ilişkilendirilebiliyor.Araştırmada ayrıca Kanada ve Avustralya örneklerine dikkat çekilerek, yüksek göç alan ülkelerde üretkenlik ve yatırımlardaki olumlu etkinin devam ettiği, bu ülkelerin daha fazla göçmeni ekonomik kazanımlardan vazgeçmeden sisteme dahil edebildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/elon-musk-trilyoner-statusunu-yeniden-kaybetti-serveti-957-milyar-dolar-geriledi-1106769592.html
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avrupa merkez bankası (ecb), oecd, göçmen, ekonomi, vasıflı
avrupa merkez bankası (ecb), oecd, göçmen, ekonomi, vasıflı
Yeni araştırma: Göç alan ülkeler ekonomik avantaj sağladı
Yeni bir araştırma, son 35 yılda yüksek göç alan zengin ülkelerin ekonomik büyüme ve verimlilik açısından önemli kazanımlar elde ettiğini ortaya koydu. Bulgular, göçün ekonomiye etkisine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Kaliforniya Üniversitesi Davis Kampüsü araştırmacıları tarafından hazırlanan ve gelecek hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Sintra'da düzenleyeceği forumda sunulacak çalışma, göçün gelişmiş ülkelerin ekonomisine önemli katkılar sağladığını ortaya koydu.
Araştırmada, OECD üyesi onlarca ülkeye ait veriler incelendi. Bulgular, göçmenlerin büyük bölümünün yüksek vasıflı kişilerden oluştuğunu ve bunun ekonomik büyüme ile iş gücü verimliliğini artırdığını gösterdi.
İş gücü verimliliği yükseldi
Araştırmaya göre, bir ülkeye gelen göçmen sayısının nüfusun yüzde 1'i kadar artması, çalışan başına düşen ekonomik üretimde beş yıl içinde yüzde 1.2, on yıl içinde ise yüzde 1.9 artışla ilişkilendirildi.
Çalışmanın yazarlarından Kaliforniya Üniversitesi Davis Kampüsü Öğretim Üyesi Prof. Giovanni Peri, "Göç alan ülkelerde iş gücü verimliliği, göç oranlarının arttığı dönemlerde ve sonrasında belirgin şekilde yükseldi" ifadelerini kullandı.
Araştırmada, bu büyümenin önemli bölümünün yatırımlardaki artıştan kaynaklandığı da belirtildi.
Avrupa için dikkat çeken sonuç
Araştırmada, Avrupa Birliği'nde doğal nüfus artışının 2015'ten bu yana negatif seyretmesinin bulguları daha da önemli hale getirdiği ifade edildi.
Çalışmaya göre, İspanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerde 1990-2024 dönemindeki çalışan başına ekonomik büyümenin üçte birine kadar olan kısmı göçle ilişkilendirilebiliyor.
Araştırmada ayrıca Kanada ve Avustralya örneklerine dikkat çekilerek, yüksek göç alan ülkelerde üretkenlik ve yatırımlardaki olumlu etkinin devam ettiği, bu ülkelerin daha fazla göçmeni ekonomik kazanımlardan vazgeçmeden sisteme dahil edebildiği belirtildi.