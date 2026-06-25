https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/elon-musk-trilyoner-statusunu-yeniden-kaybetti-serveti-957-milyar-dolar-geriledi-1106769592.html
Elon Musk 'trilyoner' statüsünü yeniden kaybetti: Serveti 957 milyar dolar geriledi
Elon Musk 'trilyoner' statüsünü yeniden kaybetti: Serveti 957 milyar dolar geriledi
Sputnik Türkiye
Şirket hisselerindeki sert düşüş, Elon Musk’ın servetini 1,1 trilyon dolar seviyesinden 957 milyar dolara çekti. Böylece Musk, kısa süre önce ulaştığı... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T15:09+0300
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Teknoloji hisselerinde yaşanan küresel satış dalgası, Elon Musk’ın servetinde hızlı bir geri çekilmeye yol açtı. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk’ın net serveti, SpaceX ve Tesla hisselerindeki düşüşün etkisiyle 957 milyar dolara geriledi.Böylece Musk, SpaceX’in halka arz sürecinin ardından ilk kez ulaştığı “trilyoner” unvanını yaklaşık iki hafta içinde yeniden kaybetmiş oldu. Endekste yer alan verilere göre Musk’ın serveti kısa süre önce 1,11 trilyon dolar seviyesine kadar yükselmişti.SpaceX hisselerinde yaşanan sert geri çekilme, teknoloji sektöründe yapay zeka yatırımlarının kârlılığına ilişkin artan endişeler ve küresel piyasalardaki satış baskısıyla birlikte hız kazandı. Tesla hisselerindeki değer kaybı da düşüşü derinleştirdi.SpaceX hisselerinde sert dalgalanmaSpaceX’in Nasdaq’ta gerçekleştirdiği halka arz, şirketi 1,77 trilyon doların üzerinde bir değere taşımış, Musk’ın yaklaşık yüzde 42’lik hissesi nedeniyle serveti kısa süre içinde 1 trilyon doların üzerine çıkmıştı.Ancak haziran ortasında zirve yapan hisse fiyatları daha sonra gerilemeye başladı. Yatırımcı endişeleri, artan sermaye maliyetleri ve faiz oranlarının yüksek seyri, teknoloji hisselerinde genel bir düzeltme sürecini tetikledi.SpaceX hisseleri zirve seviyesinden yüzde 30’dan fazla düşerken, Tesla hisselerinde de yüzde 6’ya yakın gerileme görüldü. Bir günde yaşanan sert satışlar, Musk’ın kişisel servetinde yüz milyarlarca dolarlık kayba yol açtı.Buna rağmen Musk, düşüşe rağmen dünyanın en zengin kişisi konumunu koruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/elon-musk-dunya-tarihinin-ilk-trilyoneri-1106456283.html
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elon musk, tesla, spacex
Elon Musk 'trilyoner' statüsünü yeniden kaybetti: Serveti 957 milyar dolar geriledi
Şirket hisselerindeki sert düşüş, Elon Musk’ın servetini 1,1 trilyon dolar seviyesinden 957 milyar dolara çekti. Böylece Musk, kısa süre önce ulaştığı 'trilyoner' unvanını yeniden kaybetmiş oldu.
Teknoloji hisselerinde yaşanan küresel satış dalgası, Elon Musk’ın servetinde hızlı bir geri çekilmeye yol açtı. Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk’ın net serveti, SpaceX ve Tesla hisselerindeki düşüşün etkisiyle 957 milyar dolara geriledi.
Böylece Musk, SpaceX’in halka arz sürecinin ardından ilk kez ulaştığı “trilyoner” unvanını yaklaşık iki hafta içinde yeniden kaybetmiş oldu. Endekste yer alan verilere göre Musk’ın serveti kısa süre önce 1,11 trilyon dolar seviyesine kadar yükselmişti.
SpaceX hisselerinde yaşanan sert geri çekilme, teknoloji sektöründe yapay zeka yatırımlarının kârlılığına ilişkin artan endişeler ve küresel piyasalardaki satış baskısıyla birlikte hız kazandı. Tesla hisselerindeki değer kaybı da düşüşü derinleştirdi.
SpaceX hisselerinde sert dalgalanma
SpaceX’in Nasdaq’ta gerçekleştirdiği halka arz, şirketi 1,77 trilyon doların üzerinde bir değere taşımış, Musk’ın yaklaşık yüzde 42’lik hissesi nedeniyle serveti kısa süre içinde 1 trilyon doların üzerine çıkmıştı.
Ancak haziran ortasında zirve yapan hisse fiyatları daha sonra gerilemeye başladı. Yatırımcı endişeleri, artan sermaye maliyetleri ve faiz oranlarının yüksek seyri, teknoloji hisselerinde genel bir düzeltme sürecini tetikledi.
SpaceX hisseleri zirve seviyesinden yüzde 30’dan fazla düşerken, Tesla hisselerinde de yüzde 6’ya yakın gerileme görüldü. Bir günde yaşanan sert satışlar, Musk’ın kişisel servetinde yüz milyarlarca dolarlık kayba yol açtı.
Buna rağmen Musk, düşüşe rağmen dünyanın en zengin kişisi konumunu koruyor.