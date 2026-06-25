https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/venezuelada-dun-yasanan-deprem-son-126-yilin-en-siddetlisi-oldu-1106760110.html

Venezuela'da dün yaşanan deprem son 126 yılın en şiddetlisi oldu

Venezuela'da dün yaşanan deprem son 126 yılın en şiddetlisi oldu

Sputnik Türkiye

Venezuela’da dün meydana gelen deprem, 1900 yılından bu yana kaydedilen en büyük deprem olarak tarihe geçti. 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T11:02+0300

2026-06-25T11:02+0300

2026-06-25T11:04+0300

dünya

venezuela

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

deprem

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Venezuela, çarşamba günü ardı ardına yaşanan iki büyük sarsıntıyla sarsıldı. İlki 7.2 ikincisi 7.5 büyüklüğünde olan bu sarsıntıların son 126 yılın en şiddetli depremi olarak kayıtlara geçti.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin (USGS) yaptığı açıklamada, "Venezuela'da çarşamba günü meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem, ülkede veya kıyılarında 1900 yılından bu yana kaydedilen en güçlü deprem oldu" ifadelerine yer verildi.USGS uzmanları, bu depremin yol açtığı can kaybı ve yıkımın, 29 Ekim 1900'de Venezuela kıyılarında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremden çok daha ölümcül olabileceğini öngörüyor.USGS Jeofizikçisi Paul Earl, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 1900 yılındaki depremin büyüklüğünün modern sismolojik cihazların eksikliği nedeniyle yalnızca tarihi hasar raporlarına ve görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak tahmin edildiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rodriguez-aci-bilancoyu-acikladi-venezueladaki-depremde-en-az-32-olu-1106757189.html

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venezuela, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem