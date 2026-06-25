https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rodriguez-aci-bilancoyu-acikladi-venezueladaki-depremde-en-az-32-olu-1106757189.html

Rodriguez acı bilançoyu açıkladı: Venezuela'daki depremde en az 32 ölü

Rodriguez acı bilançoyu açıkladı: Venezuela'daki depremde en az 32 ölü

Sputnik Türkiye

Venezuela Devlet Başkan Vekili Rodriguez, ülkede meydana gelen yıkıcı çifte depremde ilk belirlemelere göre en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T08:31+0300

2026-06-25T08:31+0300

2026-06-25T08:31+0300

dünya

venezuela

deprem

can kaybı

yaralılar

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

olağanüstü hal (ohal)

japonya

kuril adaları

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Venezuela Devlet Başkan Vekili Delcy Rodriguez, ülkede peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremde ilk tespitlere göre en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 700'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.Yetkililer, kıyı şeridi için tsunami tehlikesi bulunduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Venezuela, peş peşe meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, sarsıntıların ilkinin Moron şehrine 16 kilometre, ikincisinin ise San Felipe şehrine 24 kilometre mesafede yaşandığı bildirildi. Depremlerin büyüklükleri sırasıyla 7.2 ve 7.5 olarak ölçüldü.Can kaybı artabilirABD'li sismologlar, bölgedeki yıkımın boyutuna dikkat çekerek endişe verici bir projeksiyon paylaştı. Yapılan analizlerde, sarsıntıların şiddeti ve yapı stoğunun durumu göz önüne alındığında, can kaybının 100 bini aşma ihtimalinin yüzde 30 civarında olduğu tahmin ediliyor. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.Dünyanın öbür ucunda da sarsıntı kaydedildiÖte yandan, Venezuela'daki felaketle aynı zaman diliminde Japonya'nın kuzeydoğusunda da 6.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Başkent Tokyo'nun yanı sıra Rusya'ya bağlı Kuril Adaları'nın güneyinde de hissedilen bu sarsıntı için herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı. Japonya yetkilileri, söz konusu depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar bildirilmediğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rusya-disisleri-ukrayna-anlasmasindaki-prensip-maddeyi-acikladi-guvenlik-garantisi-sart-1106756560.html

venezuela

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venezuela, deprem, can kaybı, yaralılar, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), olağanüstü hal (ohal), japonya, kuril adaları