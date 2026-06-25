https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/venezuelada-71-buyuklugunde-deprem-1106753693.html
Venezuela'da 7.1 büyüklüğünde deprem
Venezuela'da 7.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Venezuella deprem
2026-06-25T01:41+0300
2026-06-25T01:41+0300
2026-06-25T01:48+0300
son depremler
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
venezuela
deprem
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_920bf12d9f1969ebcd36047e57ac816b.png
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Venezuela'da 7.1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.Depremin merkez üssünün Venezuela'nın Montalban şehrinin 28 kilometre kuzeybatısı olduğu, depremin 13 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.Depremin ardından ABD Ulusal Hava Servisi, tsunami uyarısı verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/afad-duyurdu-datca-aciklarinda-49-buyuklugunde-deprem-1106740603.html
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_70ca0399cfa9822977b26f7cdf7d7926.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), venezuela, deprem, deprem son dakika
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), venezuela, deprem, deprem son dakika
Venezuela'da 7.1 büyüklüğünde deprem
01:41 25.06.2026 (güncellendi: 01:48 25.06.2026)
Venezuela'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Venezuela'da 7.1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.
Depremin merkez üssünün Venezuela'nın Montalban şehrinin 28 kilometre kuzeybatısı olduğu, depremin 13 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Depremin ardından ABD Ulusal Hava Servisi, tsunami uyarısı verdi.