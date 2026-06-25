Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/venezuelada-71-buyuklugunde-deprem-1106753693.html
Venezuela'da 7.1 büyüklüğünde deprem
Venezuela'da 7.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Venezuella deprem
2026-06-25T01:41+0300
2026-06-25T01:48+0300
son depremler
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
venezuela
deprem
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_920bf12d9f1969ebcd36047e57ac816b.png
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Venezuela'da 7.1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.Depremin merkez üssünün Venezuela'nın Montalban şehrinin 28 kilometre kuzeybatısı olduğu, depremin 13 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.Depremin ardından ABD Ulusal Hava Servisi, tsunami uyarısı verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/afad-duyurdu-datca-aciklarinda-49-buyuklugunde-deprem-1106740603.html
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671955_0:30:2650:2018_1920x0_80_0_0_70ca0399cfa9822977b26f7cdf7d7926.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), venezuela, deprem, deprem son dakika
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), venezuela, deprem, deprem son dakika

Venezuela'da 7.1 büyüklüğünde deprem

01:41 25.06.2026 (güncellendi: 01:48 25.06.2026)
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Venezuela'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Venezuela'da 7.1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi.
Depremin merkez üssünün Venezuela'nın Montalban şehrinin 28 kilometre kuzeybatısı olduğu, depremin 13 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Depremin ardından ABD Ulusal Hava Servisi, tsunami uyarısı verdi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
SON DEPREMLER
AFAD duyurdu: Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem
Dün, 11:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала