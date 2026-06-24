https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/afad-duyurdu-datca-aciklarinda-49-buyuklugunde-deprem-1106740603.html

AFAD duyurdu: Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

SON DAKİKA DEPREM, deprem son dakika, Muğla deprem, Muğla son dakika, AFAD son depremler

2026-06-24T11:41+0300

2026-06-24T11:41+0300

2026-06-24T11:49+0300

son depremler

deprem

muğla

afad

akdeniz

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Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde son dakika deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'deki deprem Muğla Datça'ya 189 kilometre mesafede gerçekleşti.Saat 11.25'te meydana gelen depremin derinliği 8.39 kilometre olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Ege Denizi ve büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.

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muğla

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