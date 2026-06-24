https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/afad-duyurdu-datca-aciklarinda-49-buyuklugunde-deprem-1106740603.html
AFAD duyurdu: Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem
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SON DAKİKA DEPREM, deprem son dakika, Muğla deprem, Muğla son dakika, AFAD son depremler
2026-06-24T11:41+0300
2026-06-24T11:41+0300
2026-06-24T11:49+0300
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Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde son dakika deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'deki deprem Muğla Datça'ya 189 kilometre mesafede gerçekleşti.Saat 11.25'te meydana gelen depremin derinliği 8.39 kilometre olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Ege Denizi ve büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/duzce-deprem-istanbulda-da-hissedildi-1106736572.html
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deprem, muğla, afad, akdeniz
AFAD duyurdu: Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem
11:41 24.06.2026 (güncellendi: 11:49 24.06.2026)
AFAD, Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Datça açıklarındaki depremin derinliği 8.39 kilometre olarak ölçüldü.
Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde son dakika deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'deki deprem Muğla Datça'ya 189 kilometre mesafede gerçekleşti.
Saat 11.25'te meydana gelen depremin derinliği 8.39 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Ege Denizi ve büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.