https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/uzmanlar-dikkat-diyerek-uyardi-sahra-sicak-hava-dalgasi-turkiyeye-geliyor-1106755979.html

Uzmanlar 'dikkat' diyerek uyardı: 'Sahra sıcak hava dalgası' Türkiye'ye geliyor

Uzmanlar 'dikkat' diyerek uyardı: 'Sahra sıcak hava dalgası' Türkiye'ye geliyor

Sputnik Türkiye

Uzmanlar, Türkiye'nin önümüzdeki bir hafta boyunca 'Sahra sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini belirterek uyardı. 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T07:26+0300

2026-06-25T07:26+0300

2026-06-25T07:26+0300

türki̇ye

türkiye

kuzey afrika

meteoroloji

sıcak hava

sıcak hava dalgası

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Türkiye önümüzdeki bir hafta boyunca 'sahra sıcak hava dalgası'nın etkisinin altına girecek. Hava sıcaklıklarının artacağını belirten uzmanlar 'şapkasız, şemsiyesiz sokağa çıkmayın' diyerek uyardı. Yarından başlayarak Türkiye'nin batısında, güney bölgelerde ve iç bölgelerde sıcaklıkların normalin üzerine çıkması bekleniyor. Önümüzdeki 15 güne dikkatHürriyet'in haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş ise son yıllarda bir çok kez yaşandığı gibi Batı Avrupa ve Türkiye’de erken yaz sıcak hava dalgası yaşandığını belirterek şunları söyledi:“Yaklaşık son 5 günlük dönemde bir kez daha Batı Avrupa’da şiddetle bir sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı. Kuzey Afrika’dan (Sahra sıcak hava dalgası) İngiltere’ye kadar geniş bir coğrafyada etkili olmasını sağlayan hava sistemi ‘Omega blokajı’ yüksek basınç sistemi ile bağlantılı. Aynı sistem, büyük olasılıkla yarından başlayarak Türkiye'nin batısında, güney bölgelerde ve iç bölgelerde normalin üzerine çıkmasına neden olacaktır. Yani 2-3 derece daha sıcak olacak. Batı Avrupa’daki kadar kuvvetli değil ama Türkiye’de de artış olacak. Önümüzdeki en az 15 günlük dönemde hava sıcaklıklarının normalden daha sıcak olmasını bekleyebiliriz.Sıcaklıklar artacak, hissedilen daha fazla olacakMeteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemir, Avrupa’da artan sıcaklıklar sonrası Türkiye’de de önümüzdeki bir hafta boyunca sıcaklıkların özellikle iç ve batı kesimlerde 2-3 derece artacağını belirterek Hürriyet’e şunları söyledi:‘“Bir hafta bu şekilde gidecek. Şu anda bir haftalık tahminlerde Türkiye için risk görmüyoruz. Türkiye’nin alışık olduğu normal sıcaklıklar. Avrupa uzun yıllar ortalamaların üzerinde sıcaklıklar yaşıyor. Türkiye’de rekor kırılması gibi bir durum önümüzdeki bir haftada söz konusu değil. Şu anda Türkiye’nin en yüksek hava sıcaklığı Şanlıurfa 40 derece. İstanbul bugün 30, cuma 31. Ankara bugün 31, cuma 32. İzmir ise bugün 36, cuma 37 derece olacak ama kıyı bölgelerinde hissedilen çok daha fazla olacak.Yaşlılar ve çocuklar için uyarı Bu nedenle vatandaşları dikkatli olmaya davet ediyorum. Örneğin öğle saatlerinde yani 12.00-16.00 arasında özellikle yaşlı, çocuk ya da kronik hastalığı olanların güneşe maruz kalacak şekilde dışarı çıkılmamasını istiyoruz. Çıkmak zorunda olanlar ise mutlaka, şemsiye şapka kullanmalı.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/avrupada-kabus-gunu-sicak-hava-dalgasi-can-aldi-4-ulkede-kirmizi-alarm-verildi-1106718728.html

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türkiye, kuzey afrika, meteoroloji, sıcak hava, sıcak hava dalgası