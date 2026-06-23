https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/avrupada-kabus-gunu-sicak-hava-dalgasi-can-aldi-4-ulkede-kirmizi-alarm-verildi-1106718728.html

Avrupa'da kabus günü: Sıcak hava dalgası can aldı, 4 ülkede kırmızı alarm verildi

Avrupa'da kabus günü: Sıcak hava dalgası can aldı, 4 ülkede kırmızı alarm verildi

Sputnik Türkiye

Avrupa genelinde etkili olan Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası hayatı durma noktasına getirirken Fransa'da aralarında çocukların da olduğu en az 18 kişi... 23.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-23T13:47+0300

2026-06-23T13:47+0300

2026-06-23T13:47+0300

dünya

i̇talya sağlık bakanlığı

fransa

bordeaux

milano

roma

avrupa

haberler

yılsonu2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/17/1106712848_0:277:2658:1772_1920x0_80_0_0_58e03f8d568bb1d18fd2c258d5519d59.jpg

Afrika üzerinden gelen kavurucu sıcak hava dalgası, Avrupa kıtasında adeta bir doğal afete dönüştü. En ağır bilanço ise Fransa'dan geldi. Ülke genelinde aralarında iki çocuğun da bulunduğu en az 18 kişinin sıcaklığa bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiği açıklandı. Carpentras kentinde, yaşları 2 ve 4 olan iki çocuk park halindeki araçta baygın halde bulunarak can verirken; Bordeaux bölgesinde termometreler 41,9 dereceyi görerek tarihi bir rekor kırdı. Bölgede yaşları 80 ile 95 arasında değişen 3 yaşlı vatandaş da hayatını kaybetti. Serinlemek isteyenlerin akın ettiği nehir ve göllerde ise 13 kişi boğularak can verdi.İtalya'da kırmızı alarm verilen kent sayısı çarşamba günü 16'ya çıkıyorİtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede hayatı felç eden hava durumu nedeniyle 3 günlük acil durum bülteni yayımladı. Roma, Milano, Floransa ve Torino gibi metropollerin de dahil olduğu kırmızı alarm kategorisindeki kent sayısının 24 Haziran Çarşamba gününe kadar 16'ya yükseleceği duyuruldu. Aşırı klima kullanımı sebebiyle elektrik kesintileri yaşanırken, yetkililer vatandaşlara 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmama çağrısı yaptı.İngiltere'de ulaşım felç: Metro hatları tamamen durduİngiltere Meteoroloji Ofisi tarafından sıcaklıkların 40 dereceye ulaşacağı uyarısıyla kırmızı alarm verilen ülkede, altyapı sistemleri çöktü. Londra metrosu, rayların aşırı ısınması ve sinyal hataları nedeniyle durma noktasına geldi. Circle Line seferleri tamamen askıya alınırken; District, Elizabeth, Metropolitan ve Hammersmith & City hatlarında büyük rötar ve iptaller yaşandı. Ulaşım ağı yetkilileri halka "zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.Belçika'da Ulusal Kriz Merkezi acil toplantı kararı aldıSıcaklıkların 37 dereceyi bulması beklenen Belçika, perşembe gününden itibaren turuncu alarm seviyesine geçileceğini ve Ulusal Kriz Merkezi’nin acil durum gündemiyle toplanacağını duyurdu. Ülkede demir yolu raylarının genleşmesini önlemek adına tren seferleri azaltılırken, bazı okullarda aşırı sıcaklar nedeniyle eğitime ara verildi. Vatandaşların cep telefonlarına acil durum uyarı mesajları gönderilerek bol sıvı tüketilmesi çağrısı yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/milyonlarca-ogrenci-icin-yaz-tatili-basliyor-son-ders-zili-26-haziranda-calacak-1106717645.html

fransa

bordeaux

milano

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇talya sağlık bakanlığı, fransa, bordeaux, milano, roma, avrupa, haberler, yılsonu2026