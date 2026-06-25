https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/unlu-sarkici-nese-karabocekin-aci-gunu-gazeteci-esi-tevfik-yener-yasamini-yitirdi-1106766932.html
Ünlü şarkıcı Neşe Karaböcek'in acı günü: Gazeteci eşi Tevfik Yener yaşamını yitirdi
Ünlü şarkıcı Neşe Karaböcek'in acı günü: Gazeteci eşi Tevfik Yener yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Basın Hizmet Ödülü sahibi gazeteci Tevfik Yener 88 yaşında yaşamını yitirdi. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T13:57+0300
2026-06-25T13:57+0300
2026-06-25T13:57+0300
yaşam
neşe karaböcek
hayatını kaybetti
tevfik yener
gazeteci
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Türkiye'de birçok gazetede genel yayın yönetmenliği yapan Basın Hizmet Ödülü sahibi gazeteci Tevfik Yener, 88 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçı Neşe Karaböcek'in de eşi olan Yener'in cenazesi cumartesi günü ikindi namazının ardından Beylikdüzü'ndeki Ebubekir Camisi'nden alınarak Büyükçekmece Çakmaklı Mezarlığı'nda toprağa verilecekTevfik Yener kimdir?1938 yılında İstanbul’da doğdu. Güzel Sanatlar Akademisi resim eğitimi aldı. 1955 yılında öğrenciyken Türk Sesi Gazetesi'ne resim yaparak basın dünyasına girdi. Askerlik sonrası yurtdışında ve yurt içinde grafiker ve ressam olarak çalıştı, sanat yazıları yazdı. Haber ve Yeni İstanbul gazetelerinin yazı işlerinde, sırasıyla ABC, Günaydın, Saklambaç gazetelerinde yayın yönetmenliği yaptı.Sonra yayınevi kurdu. Yedi ansiklopedi, 52 kitap, üç dergi yayınladı. Daha sonra Posta Gazetesi, Yeni Asır İstanbul, Sabah Yıldızı gazetelerinin Genel Yayın yönetmeni oldu. Milliyet Gazetesi'nin ek yayınları, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği, Sabah Gazetesi yazarlığını yaptı. Kitapları yayınlandı ve ABD'de resimleri sergilendi. Sürekli Basın Kartı sahibiydi. Evliydi ve iki çocuğu vardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/kalbi-duran-oyuncu-oktay-cubuk-taburcu-oldu-kisa-bir-sureligine-hayatimi-kaybettim-1106756725.html
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neşe karaböcek, hayatını kaybetti, tevfik yener, gazeteci
neşe karaböcek, hayatını kaybetti, tevfik yener, gazeteci
Ünlü şarkıcı Neşe Karaböcek'in acı günü: Gazeteci eşi Tevfik Yener yaşamını yitirdi
Basın Hizmet Ödülü sahibi gazeteci Tevfik Yener 88 yaşında yaşamını yitirdi.
Türkiye'de birçok gazetede genel yayın yönetmenliği yapan Basın Hizmet Ödülü sahibi gazeteci Tevfik Yener, 88 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçı Neşe Karaböcek'in de eşi olan Yener'in cenazesi cumartesi günü ikindi namazının ardından Beylikdüzü'ndeki Ebubekir Camisi'nden alınarak Büyükçekmece Çakmaklı Mezarlığı'nda toprağa verilecek
1938 yılında İstanbul’da doğdu. Güzel Sanatlar Akademisi resim eğitimi aldı. 1955 yılında öğrenciyken Türk Sesi Gazetesi'ne resim yaparak basın dünyasına girdi. Askerlik sonrası yurtdışında ve yurt içinde grafiker ve ressam olarak çalıştı, sanat yazıları yazdı. Haber ve Yeni İstanbul gazetelerinin yazı işlerinde, sırasıyla ABC, Günaydın, Saklambaç gazetelerinde yayın yönetmenliği yaptı.
Sonra yayınevi kurdu. Yedi ansiklopedi, 52 kitap, üç dergi yayınladı. Daha sonra Posta Gazetesi, Yeni Asır İstanbul, Sabah Yıldızı gazetelerinin Genel Yayın yönetmeni oldu. Milliyet Gazetesi'nin ek yayınları, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği, Sabah Gazetesi yazarlığını yaptı. Kitapları yayınlandı ve ABD'de resimleri sergilendi. Sürekli Basın Kartı sahibiydi. Evliydi ve iki çocuğu vardı.