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Kalbi duran oyuncu Oktay Çubuk taburcu oldu: Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim
Kalbi duran oyuncu Oktay Çubuk taburcu oldu: Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim
Sputnik Türkiye
İş için gittiği Lizbon'da kalbi duran ve bir süre yoğun bakımda tedavi altına alınan genç oyuncu Oktay Çubuk taburcu oldu. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Portekiz Lizbon'da kalbi duran ve yapılan müdahaleyle hayata dönen genç oyuncu Oktay Çubuk hastaneden taburcu olduğunu duyurdu. Yaşadıklarını anlatan Çubuk, "Doktorların söylediğine göre kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim ve sonra tekrar hayata döndüm. Çok şanslıyım. Çünkü hala buradayım" dedi. Sevenlerini korkutmuştuYurt dışında 29 Nisan'da tatil yaptığı dönemde kalbi duran Oktay Çubuk müjdeli haberi sosyal medyasından paylaştı. Kendisine verilen bu ikinci şansı daha iyi kullanmak için çalışacağını söyleyen Çubuk şunları dile getirdi: "Bildiğiniz gibi, tam 2 ay önce Lizbon’da kalbim durdu. Doktorların söylediğine göre kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim ve sonra tekrar hayata döndüm. Öncelikle bu süreçte yanımda olan aileme, dostlarıma, büyüklerime ve güzel mesajlarıyla destek veren herkese yürekten teşekkür ederim. Bu olayın neden başıma geldiğini bilmiyorum. Bundan sonraki hayatımın nasıl şekilleneceğini de bilmiyorum. Ama bildiğim net bir şey var: Çok şanslıyım. Çünkü hâlâ buradayım.Bundan sonra bana verilen zamanı daha bilinçli, daha gerçek ve layığıyla yaşamak istiyorum. Şu an bir iyileşme ve geri dönüş sürecindeyim. Zamanla daha iyi olacağıma inancım tam. Bu süreç bana şunu hatırlattı: Yaşadığımız sürece umut vardır. Her gün daha iyi bir insan olmak için bir şans. Ve belki de en önemlisi, iyi ve doğru bir iz bırakmak için bir fırsat. Son anı beklemek yerine, şimdi yaşamak ve değişmek bizim elimizde."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/oyuncu-oktay-cubukun-kalbi-durdu-yogun-bakimda-tedavisi-suruyor-1105358593.html
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oktay çubuk, lizbon
oktay çubuk, lizbon

Kalbi duran oyuncu Oktay Çubuk taburcu oldu: Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim

08:06 25.06.2026
© FotoğrafOyuncu Oktay Çubuk
Oyuncu Oktay Çubuk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© Fotoğraf
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İş için gittiği Lizbon'da kalbi duran ve bir süre yoğun bakımda tedavi altına alınan genç oyuncu Oktay Çubuk taburcu oldu.
Portekiz Lizbon'da kalbi duran ve yapılan müdahaleyle hayata dönen genç oyuncu Oktay Çubuk hastaneden taburcu olduğunu duyurdu. Yaşadıklarını anlatan Çubuk, "Doktorların söylediğine göre kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim ve sonra tekrar hayata döndüm. Çok şanslıyım. Çünkü hala buradayım" dedi.

Sevenlerini korkutmuştu

Yurt dışında 29 Nisan'da tatil yaptığı dönemde kalbi duran Oktay Çubuk müjdeli haberi sosyal medyasından paylaştı. Kendisine verilen bu ikinci şansı daha iyi kullanmak için çalışacağını söyleyen Çubuk şunları dile getirdi:
"Bildiğiniz gibi, tam 2 ay önce Lizbon’da kalbim durdu. Doktorların söylediğine göre kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim ve sonra tekrar hayata döndüm. Öncelikle bu süreçte yanımda olan aileme, dostlarıma, büyüklerime ve güzel mesajlarıyla destek veren herkese yürekten teşekkür ederim. Bu olayın neden başıma geldiğini bilmiyorum. Bundan sonraki hayatımın nasıl şekilleneceğini de bilmiyorum. Ama bildiğim net bir şey var: Çok şanslıyım. Çünkü hâlâ buradayım.
Bundan sonra bana verilen zamanı daha bilinçli, daha gerçek ve layığıyla yaşamak istiyorum. Şu an bir iyileşme ve geri dönüş sürecindeyim. Zamanla daha iyi olacağıma inancım tam. Bu süreç bana şunu hatırlattı: Yaşadığımız sürece umut vardır. Her gün daha iyi bir insan olmak için bir şans. Ve belki de en önemlisi, iyi ve doğru bir iz bırakmak için bir fırsat. Son anı beklemek yerine, şimdi yaşamak ve değişmek bizim elimizde."
Oyuncu Oktay Çubuk - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2026
YAŞAM
Oyuncu Oktay Çubuk’un kalbi durdu: Yoğun bakımda tedavisi sürüyor
29 Nisan, 11:04
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