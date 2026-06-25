https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/ab-konseyi-rusyaya-yonelik-ekonomik-yaptirimlari-2027ye-kadar-uzatti-1106782831.html
AB Konseyi, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları 2027'ye kadar uzattı
AB Konseyi, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları 2027'ye kadar uzattı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği Konseyi, Ukrayna'daki çatışma gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların süresini 31 Temmuz 2027'ye kadar bir yıl daha uzattı... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T22:01+0300
2026-06-25T22:01+0300
2026-06-25T22:01+0300
dünya
avrupa
ab
avrupa birliği konseyi
rusya
yaptırım
ukrayna
brüksel
ab konseyi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101828276_0:26:746:446_1920x0_80_0_0_1c9a90c267aece79d09a221b009cfbee.png
Konseyden yapılan açıklamada, kararın "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'daki durumu istikrarsızlaştırmaya devam eden eylemleri" nedeniyle alındığı belirtildi. Mevcut kısıtlayıcı tedbirlerin 12 ay daha yürürlükte kalacağı kaydedildi.AB Konseyi, yürürlükteki yaptırımların Rusya ile ticaret, finans sektörü, enerji, çift kullanımlı (sivil/askeri) teknolojiler, Rus petrolü ve petrol ürünleri ithalatının yanı sıra bazı Rus bankaları ve medya kuruluşlarına yönelik kısıtlamaları kapsadığını hatırlattı. Açıklamada, Birliğin "gerekli görülmesi halinde ilave tedbirler almaya hazır olduğu" vurgulandı.AB liderleri, 18-19 Haziran'da Brüksel'de düzenlenen zirvede, yaptırımların geleneksel altı ay yerine bir yıllığına uzatılması konusunda siyasi mutabakata varmış ve Rusya'ya yönelik 21. yaptırım paketinin kabul sürecinin hızlandırılması çağrısında bulunmuştu.Rus yetkililer, Rusya’nın Batı’nın yıllardır kademeli olarak artırdığı yaptırım baskılarına dayanacak ekonomik dirence sahip olduğunu defalarca dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın "Rusya'yı sınırlama ve zayıflatma politikasının uzun vadeli bir strateji" olduğunu belirtmiş, uygulanan yaptırımların tüm dünya ekonomisine ciddi zarar verdiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rusyadan-abd-ve-abye-ukrayna-uyarisi-barisin-onundeki-engel-avrupa-1106776839.html
rusya
ukrayna
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101828276_59:0:688:472_1920x0_80_0_0_c08cd5eb590dd5bb90e669bd8b715e36.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, ab, avrupa birliği konseyi, rusya, yaptırım, ukrayna, brüksel, ab konseyi
avrupa, ab, avrupa birliği konseyi, rusya, yaptırım, ukrayna, brüksel, ab konseyi
AB Konseyi, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları 2027'ye kadar uzattı
Avrupa Birliği Konseyi, Ukrayna'daki çatışma gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların süresini 31 Temmuz 2027'ye kadar bir yıl daha uzattı. Yaptırımlar ticaret, finans, enerji, teknoloji ve Rus petrol ithalatı gibi geniş bir alanı kapsarken, Brüksel gerektiğinde yeni kısıtlama paketlerinin de devreye alınabileceğini bildirdi.
Konseyden yapılan açıklamada, kararın "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'daki durumu istikrarsızlaştırmaya devam eden eylemleri" nedeniyle alındığı belirtildi. Mevcut kısıtlayıcı tedbirlerin 12 ay daha yürürlükte kalacağı kaydedildi.
AB Konseyi, yürürlükteki yaptırımların Rusya ile ticaret, finans sektörü, enerji, çift kullanımlı (sivil/askeri) teknolojiler, Rus petrolü ve petrol ürünleri ithalatının yanı sıra bazı Rus bankaları ve medya kuruluşlarına yönelik kısıtlamaları kapsadığını hatırlattı. Açıklamada, Birliğin "gerekli görülmesi halinde ilave tedbirler almaya hazır olduğu" vurgulandı.
AB liderleri, 18-19 Haziran'da Brüksel'de düzenlenen zirvede, yaptırımların geleneksel altı ay yerine bir yıllığına uzatılması konusunda siyasi mutabakata varmış ve Rusya'ya yönelik 21. yaptırım paketinin kabul sürecinin hızlandırılması çağrısında bulunmuştu.
Rus yetkililer, Rusya’nın Batı’nın yıllardır kademeli olarak artırdığı yaptırım baskılarına dayanacak ekonomik dirence sahip olduğunu defalarca dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın "Rusya'yı sınırlama ve zayıflatma politikasının uzun vadeli bir strateji" olduğunu belirtmiş, uygulanan yaptırımların tüm dünya ekonomisine ciddi zarar verdiğini ifade etmişti.