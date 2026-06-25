https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/ab-konseyi-rusyaya-yonelik-ekonomik-yaptirimlari-2027ye-kadar-uzatti-1106782831.html

AB Konseyi, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları 2027'ye kadar uzattı

AB Konseyi, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları 2027'ye kadar uzattı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği Konseyi, Ukrayna'daki çatışma gerekçesiyle Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların süresini 31 Temmuz 2027'ye kadar bir yıl daha uzattı... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T22:01+0300

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Konseyden yapılan açıklamada, kararın "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'daki durumu istikrarsızlaştırmaya devam eden eylemleri" nedeniyle alındığı belirtildi. Mevcut kısıtlayıcı tedbirlerin 12 ay daha yürürlükte kalacağı kaydedildi.AB Konseyi, yürürlükteki yaptırımların Rusya ile ticaret, finans sektörü, enerji, çift kullanımlı (sivil/askeri) teknolojiler, Rus petrolü ve petrol ürünleri ithalatının yanı sıra bazı Rus bankaları ve medya kuruluşlarına yönelik kısıtlamaları kapsadığını hatırlattı. Açıklamada, Birliğin "gerekli görülmesi halinde ilave tedbirler almaya hazır olduğu" vurgulandı.AB liderleri, 18-19 Haziran'da Brüksel'de düzenlenen zirvede, yaptırımların geleneksel altı ay yerine bir yıllığına uzatılması konusunda siyasi mutabakata varmış ve Rusya'ya yönelik 21. yaptırım paketinin kabul sürecinin hızlandırılması çağrısında bulunmuştu.Rus yetkililer, Rusya’nın Batı’nın yıllardır kademeli olarak artırdığı yaptırım baskılarına dayanacak ekonomik dirence sahip olduğunu defalarca dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın "Rusya'yı sınırlama ve zayıflatma politikasının uzun vadeli bir strateji" olduğunu belirtmiş, uygulanan yaptırımların tüm dünya ekonomisine ciddi zarar verdiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rusyadan-abd-ve-abye-ukrayna-uyarisi-barisin-onundeki-engel-avrupa-1106776839.html

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