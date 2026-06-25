https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-bin-500den-fazla-militan-etkisiz-hale-getirildi-1106765599.html

Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 500’den fazla militan etkisiz hale getirildi

Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 500’den fazla militan etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna’da silahlı oluşumların kullandığı enerji ve ulaşım altyapısının bombalandığını... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T13:48+0300

2026-06-25T13:48+0300

2026-06-25T13:46+0300

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donbass

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

himars

özel askeri harekat

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1.585 askerini etkisiz hale getirdi ve 8 zırhlı savaş aracını da imha etti.Ukrayna’da silahlı oluşumların kullandığı yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin yanı sıra, yakıt depoları, uzun menzilli İHA’ların depolandığı ve fırlatıldığı yerler ve 149 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Ukrayna ordusuna ait 17 güdümlü uçak bombası, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 762 uçak tipi İHA engellendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rus-dis-istihbaratindan-batiya-uyari-sakinligimizi-zayiflik-saniyorlar-1106764537.html

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Sputnik Türkiye

rusya, donbass, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, himars, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)