https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/ukraynada-askeri-hedefler-vuruldu-bin-500den-fazla-militan-etkisiz-hale-getirildi-1106765599.html
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 500’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 500’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna’da silahlı oluşumların kullandığı enerji ve ulaşım altyapısının bombalandığını... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T13:48+0300
2026-06-25T13:48+0300
2026-06-25T13:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
donbass
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
himars
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1.585 askerini etkisiz hale getirdi ve 8 zırhlı savaş aracını da imha etti.Ukrayna’da silahlı oluşumların kullandığı yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin yanı sıra, yakıt depoları, uzun menzilli İHA’ların depolandığı ve fırlatıldığı yerler ve 149 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Ukrayna ordusuna ait 17 güdümlü uçak bombası, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 762 uçak tipi İHA engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rus-dis-istihbaratindan-batiya-uyari-sakinligimizi-zayiflik-saniyorlar-1106764537.html
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rusya, donbass, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, himars, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, donbass, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, himars, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Ukrayna’da askeri hedefler vuruldu: Bin 500’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna’da silahlı oluşumların kullandığı enerji ve ulaşım altyapısının bombalandığını, ayrıca bin 500’den fazla militanın etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1.585 askerini etkisiz hale getirdi ve 8 zırhlı savaş aracını da imha etti.
Ukrayna’da silahlı oluşumların kullandığı yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin yanı sıra, yakıt depoları, uzun menzilli İHA’ların depolandığı ve fırlatıldığı yerler ve 149 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.
Ukrayna ordusuna ait 17 güdümlü uçak bombası, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 762 uçak tipi İHA engellendi.