https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/miras-kalan-ev-ve-arsalar-icin-yeni-donem-satista-kurallar-degisti-1106757755.html
Miras kalan ev ve arsalar için yeni dönem: Satışta kurallar değişti
Miras kalan ev ve arsalar için yeni dönem: Satışta kurallar değişti
Sputnik Türkiye
"12. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle miras kalan ev, arsa ve tarla satışlarında önemli bir... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T09:50+0300
2026-06-25T09:50+0300
2026-06-25T09:50+0300
ekonomi̇
miras
düzenleme
tbmm
adalet komisyonu
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TBMM Adalet Komisyonu'nda, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.Teklifte, miras kalan taşınmazların satış usulünü değiştiren dikkat çekici düzenlemeler yer aldı.Miras kalan ev ve arsaların satışında yeni uygulamaMevcut sistemde, miras kalan ev, arsa veya tarla konusunda mirasçılar arasında anlaşmazlık yaşanması ve dava açılması halinde mahkeme taşınmazı herkese açık ihale ile satışa çıkarıyordu.Bu durum, taşınmazların değerinin yüzde 50'sine kadar üçüncü kişiler tarafından satın alınabilmesine ve aile yadigarı mülklerin değerinin altında el değiştirmesine neden olabiliyordu.Yeni düzenlemeye göre, tüm maliklerin miras yoluyla edindikleri ve mirasçılar dışında üçüncü kişilerin mülkiyet hakkının bulunmadığı taşınmazlarda ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi halinde yapılacak birinci açık artırma sadece malik olan mirasçılar arasında gerçekleştirilecek.Bu uygulama yalnızca bir defaya mahsus uygulanacak.Elektronik satış portalında da değişiklikKanun teklifiyle elektronik satış portalı üzerinden yapılacak ilanlarda da yeni düzenlemelere gidildi.Buna göre, satış talep eden ve artırmaya katılmak isteyen alacaklı, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine başvurması halinde, alacağın teminatı karşıladığı miktar kadar kendisinden teminat alınmayacak.Ayrıca açık artırmalarda Hazine'nin teminat göstermekten muaf olduğu da ilanlarda belirtilecek.Teklif şartlarında yeni kurallar uygulanacakDüzenlemeye göre, elektronik satış portalında verilecek tekliflerin;İhale bedelini yatırmayanlara yaptırım uygulanacakYeni düzenlemeyle, en yüksek teklifi verip süresi içinde ihale bedelini yatırmayan kişiler için uygulanacak yaptırımlar da açık şekilde belirlendi.Buna göre, alınan teminat iade edilmeyecek, öncelikle satış masraflarından mahsup edilecek. Kalan tutar ise hak sahiplerine ödenecek.Süresi içinde ihale bedelini yatırmayan teklif sahibine ayrıca teklif ettiği bedelin yüzde 5'i oranında idari para cezası uygulanacak ve bu ceza Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/12-yargi-paketi-kanun-teklifine-iban-duzenlemesi-eklendi-cezalarda-yari-oraninda-indirim-gundemde--1106753935.html
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miras, düzenleme, tbmm, adalet komisyonu
miras, düzenleme, tbmm, adalet komisyonu
Miras kalan ev ve arsalar için yeni dönem: Satışta kurallar değişti
"12. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle miras kalan ev, arsa ve tarla satışlarında önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre, ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilen ve sadece mirasçıların malik olduğu taşınmazlarda ilk açık artırma yalnızca mirasçılar arasında yapılacak.
TBMM Adalet Komisyonu'nda, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
Teklifte, miras kalan taşınmazların satış usulünü değiştiren dikkat çekici düzenlemeler yer aldı.
Miras kalan ev ve arsaların satışında yeni uygulama
Mevcut sistemde, miras kalan ev, arsa veya tarla konusunda mirasçılar arasında anlaşmazlık yaşanması ve dava açılması halinde mahkeme taşınmazı herkese açık ihale ile satışa çıkarıyordu.
Bu durum, taşınmazların değerinin yüzde 50'sine kadar üçüncü kişiler tarafından satın alınabilmesine ve aile yadigarı mülklerin değerinin altında el değiştirmesine neden olabiliyordu.
Yeni düzenlemeye göre, tüm maliklerin miras yoluyla edindikleri ve mirasçılar dışında üçüncü kişilerin mülkiyet hakkının bulunmadığı taşınmazlarda ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi halinde yapılacak birinci açık artırma sadece malik olan mirasçılar arasında gerçekleştirilecek.
Bu uygulama yalnızca bir defaya mahsus uygulanacak.
Elektronik satış portalında da değişiklik
Kanun teklifiyle elektronik satış portalı üzerinden yapılacak ilanlarda da yeni düzenlemelere gidildi.
Buna göre, satış talep eden ve artırmaya katılmak isteyen alacaklı, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine başvurması halinde, alacağın teminatı karşıladığı miktar kadar kendisinden teminat alınmayacak.
Ayrıca açık artırmalarda Hazine'nin teminat göstermekten muaf olduğu da ilanlarda belirtilecek.
Teklif şartlarında yeni kurallar uygulanacak
Düzenlemeye göre, elektronik satış portalında verilecek tekliflerin;
Haczedilen malın muhammen kıymetinin yüzde 50'sini,
Ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde birinci artırmanın sadece malik olan mirasçılar arasında yapıldığı durumlarda muhammen kıymetin yüzde 100'ünü,
İkinci artırmada ise muhammen kıymetin yüzde 50'sini, ve o malla güvence altına alınan, satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı, ayrıca paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını aşması gerekecek.
İhale bedelini yatırmayanlara yaptırım uygulanacak
Yeni düzenlemeyle, en yüksek teklifi verip süresi içinde ihale bedelini yatırmayan kişiler için uygulanacak yaptırımlar da açık şekilde belirlendi.
Buna göre, alınan teminat iade edilmeyecek, öncelikle satış masraflarından mahsup edilecek. Kalan tutar ise hak sahiplerine ödenecek.
Süresi içinde ihale bedelini yatırmayan teklif sahibine ayrıca teklif ettiği bedelin yüzde 5'i oranında idari para cezası uygulanacak ve bu ceza Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecek.