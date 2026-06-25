https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/miras-kalan-ev-ve-arsalar-icin-yeni-donem-satista-kurallar-degisti-1106757755.html

Miras kalan ev ve arsalar için yeni dönem: Satışta kurallar değişti

Miras kalan ev ve arsalar için yeni dönem: Satışta kurallar değişti

Sputnik Türkiye

"12. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle miras kalan ev, arsa ve tarla satışlarında önemli bir... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T09:50+0300

2026-06-25T09:50+0300

2026-06-25T09:50+0300

ekonomi̇

miras

düzenleme

tbmm

adalet komisyonu

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TBMM Adalet Komisyonu'nda, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.Teklifte, miras kalan taşınmazların satış usulünü değiştiren dikkat çekici düzenlemeler yer aldı.Miras kalan ev ve arsaların satışında yeni uygulamaMevcut sistemde, miras kalan ev, arsa veya tarla konusunda mirasçılar arasında anlaşmazlık yaşanması ve dava açılması halinde mahkeme taşınmazı herkese açık ihale ile satışa çıkarıyordu.Bu durum, taşınmazların değerinin yüzde 50'sine kadar üçüncü kişiler tarafından satın alınabilmesine ve aile yadigarı mülklerin değerinin altında el değiştirmesine neden olabiliyordu.Yeni düzenlemeye göre, tüm maliklerin miras yoluyla edindikleri ve mirasçılar dışında üçüncü kişilerin mülkiyet hakkının bulunmadığı taşınmazlarda ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi halinde yapılacak birinci açık artırma sadece malik olan mirasçılar arasında gerçekleştirilecek.Bu uygulama yalnızca bir defaya mahsus uygulanacak.Elektronik satış portalında da değişiklikKanun teklifiyle elektronik satış portalı üzerinden yapılacak ilanlarda da yeni düzenlemelere gidildi.Buna göre, satış talep eden ve artırmaya katılmak isteyen alacaklı, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine başvurması halinde, alacağın teminatı karşıladığı miktar kadar kendisinden teminat alınmayacak.Ayrıca açık artırmalarda Hazine'nin teminat göstermekten muaf olduğu da ilanlarda belirtilecek.Teklif şartlarında yeni kurallar uygulanacakDüzenlemeye göre, elektronik satış portalında verilecek tekliflerin;İhale bedelini yatırmayanlara yaptırım uygulanacakYeni düzenlemeyle, en yüksek teklifi verip süresi içinde ihale bedelini yatırmayan kişiler için uygulanacak yaptırımlar da açık şekilde belirlendi.Buna göre, alınan teminat iade edilmeyecek, öncelikle satış masraflarından mahsup edilecek. Kalan tutar ise hak sahiplerine ödenecek.Süresi içinde ihale bedelini yatırmayan teklif sahibine ayrıca teklif ettiği bedelin yüzde 5'i oranında idari para cezası uygulanacak ve bu ceza Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/12-yargi-paketi-kanun-teklifine-iban-duzenlemesi-eklendi-cezalarda-yari-oraninda-indirim-gundemde--1106753935.html

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miras, düzenleme, tbmm, adalet komisyonu