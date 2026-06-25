https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/sumela-manastiri-yeniden-ziyaretlere-acildi-1106759888.html
Sümela Manastırı, yeniden ziyaretlere açıldı
Sümela Manastırı, yeniden ziyaretlere açıldı
Sputnik Türkiye
Sümela Manastırı bakım ve güvenlik çalışmalarının ardından yeniden ziyaretçilere açıldı. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T11:03+0300
2026-06-25T11:03+0300
2026-06-25T11:03+0300
yaşam
sümela manastırı
trabzon
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Trabzon'da bulunan tarihi Sümela Manastırı, bakım ve güvenlik çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı. Sümela Manastırı'nda kapsamlı restorasyon çalışmaları ise planlanan program doğrultusunda devam edecek.Kayalar temizlendi, güvenlik önlemleri alındı Çalışmalar kapsamında manastırın iç ve dış avlularında yer alan erişimi güç yamaçlarda uzman dağcı ekipler tarafından kapsamlı kaya yüzey temizliği gerçekleştirildi. Bu kapsamda dış avluda 6 bin 350 metrekare, iç avluda ise 1225 metrekarelik alanda kaya yüzeyleri temizlenerek olası riskler bertaraf edildi.İç avluda ters tavan niteliğindeki bölümde meydana gelebilecek küçük kaya düşmelerine karşı 935 metrekarelik alanda ikinci kat ince tel uygulaması yapıldı. Ziyaretçilerin güvenliğinin artırılmasına yönelik koruyucu önlemler güçlendirildi.Çalışmalar kapsamında yürüyüş yollarıyla avlu zeminindeki kayrak taşlarında oluşan kırılma ve kopmalar onarıldı. Ayrıca, manastır girişindeki gişe binasının çatı kiremitleri yenilenerek yapı güvenliğinin ve estetik bütünlüğünün korunması sağlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/4-yuzyildan-bugune-sumela-ve-vazelon-manastirlari-1100722600.html
sümela manastırı
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sümela manastırı, trabzon
sümela manastırı, trabzon
Sümela Manastırı, yeniden ziyaretlere açıldı
Sümela Manastırı bakım ve güvenlik çalışmalarının ardından yeniden ziyaretçilere açıldı.
Trabzon'da bulunan tarihi Sümela Manastırı, bakım ve güvenlik çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı. Sümela Manastırı'nda kapsamlı restorasyon çalışmaları ise planlanan program doğrultusunda devam edecek.
Kayalar temizlendi, güvenlik önlemleri alındı
Çalışmalar kapsamında manastırın iç ve dış avlularında yer alan erişimi güç yamaçlarda uzman dağcı ekipler tarafından kapsamlı kaya yüzey temizliği gerçekleştirildi. Bu kapsamda dış avluda 6 bin 350 metrekare, iç avluda ise 1225 metrekarelik alanda kaya yüzeyleri temizlenerek olası riskler bertaraf edildi.
İç avluda ters tavan niteliğindeki bölümde meydana gelebilecek küçük kaya düşmelerine karşı 935 metrekarelik alanda ikinci kat ince tel uygulaması yapıldı. Ziyaretçilerin güvenliğinin artırılmasına yönelik koruyucu önlemler güçlendirildi.
Çalışmalar kapsamında yürüyüş yollarıyla avlu zeminindeki kayrak taşlarında oluşan kırılma ve kopmalar onarıldı. Ayrıca, manastır girişindeki gişe binasının çatı kiremitleri yenilenerek yapı güvenliğinin ve estetik bütünlüğünün korunması sağlandı.