Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/sumela-manastiri-yeniden-ziyaretlere-acildi-1106759888.html
Sümela Manastırı, yeniden ziyaretlere açıldı
Sümela Manastırı, yeniden ziyaretlere açıldı
Sputnik Türkiye
Sümela Manastırı bakım ve güvenlik çalışmalarının ardından yeniden ziyaretçilere açıldı. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T11:03+0300
2026-06-25T11:03+0300
yaşam
sümela manastırı
trabzon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100721854_0:42:3494:2007_1920x0_80_0_0_060bbf126d5d6cde4486dffdfac8b3b5.jpg
Trabzon'da bulunan tarihi Sümela Manastırı, bakım ve güvenlik çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı. Sümela Manastırı'nda kapsamlı restorasyon çalışmaları ise planlanan program doğrultusunda devam edecek.Kayalar temizlendi, güvenlik önlemleri alındı Çalışmalar kapsamında manastırın iç ve dış avlularında yer alan erişimi güç yamaçlarda uzman dağcı ekipler tarafından kapsamlı kaya yüzey temizliği gerçekleştirildi. Bu kapsamda dış avluda 6 bin 350 metrekare, iç avluda ise 1225 metrekarelik alanda kaya yüzeyleri temizlenerek olası riskler bertaraf edildi.İç avluda ters tavan niteliğindeki bölümde meydana gelebilecek küçük kaya düşmelerine karşı 935 metrekarelik alanda ikinci kat ince tel uygulaması yapıldı. Ziyaretçilerin güvenliğinin artırılmasına yönelik koruyucu önlemler güçlendirildi.Çalışmalar kapsamında yürüyüş yollarıyla avlu zeminindeki kayrak taşlarında oluşan kırılma ve kopmalar onarıldı. Ayrıca, manastır girişindeki gişe binasının çatı kiremitleri yenilenerek yapı güvenliğinin ve estetik bütünlüğünün korunması sağlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/4-yuzyildan-bugune-sumela-ve-vazelon-manastirlari-1100722600.html
sümela manastırı
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/04/1100721854_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_90844a089d61b67fb862ebe1f1f359ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sümela manastırı, trabzon
sümela manastırı, trabzon

Sümela Manastırı, yeniden ziyaretlere açıldı

11:03 25.06.2026
© Ertuğrul BaştanSümela Manastırı
Sümela Manastırı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© Ertuğrul Baştan
Abone ol
Sümela Manastırı bakım ve güvenlik çalışmalarının ardından yeniden ziyaretçilere açıldı.
Trabzon'da bulunan tarihi Sümela Manastırı, bakım ve güvenlik çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı. Sümela Manastırı'nda kapsamlı restorasyon çalışmaları ise planlanan program doğrultusunda devam edecek.
© Kültür ve Turizm BakanlığıSümela Manastırı
Sümela Manastırı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
Sümela Manastırı
© Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kayalar temizlendi, güvenlik önlemleri alındı

Çalışmalar kapsamında manastırın iç ve dış avlularında yer alan erişimi güç yamaçlarda uzman dağcı ekipler tarafından kapsamlı kaya yüzey temizliği gerçekleştirildi. Bu kapsamda dış avluda 6 bin 350 metrekare, iç avluda ise 1225 metrekarelik alanda kaya yüzeyleri temizlenerek olası riskler bertaraf edildi.
© Kültür ve Turizm BakanlığıSümela Manastırı
Sümela Manastırı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
Sümela Manastırı
© Kültür ve Turizm Bakanlığı
İç avluda ters tavan niteliğindeki bölümde meydana gelebilecek küçük kaya düşmelerine karşı 935 metrekarelik alanda ikinci kat ince tel uygulaması yapıldı. Ziyaretçilerin güvenliğinin artırılmasına yönelik koruyucu önlemler güçlendirildi.
Çalışmalar kapsamında yürüyüş yollarıyla avlu zeminindeki kayrak taşlarında oluşan kırılma ve kopmalar onarıldı. Ayrıca, manastır girişindeki gişe binasının çatı kiremitleri yenilenerek yapı güvenliğinin ve estetik bütünlüğünün korunması sağlandı.
Sümela Manastırı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2025
MULTİMEDYA
4. yüzyıldan bugüne: Sümela ve Vazelon Manastırları
4 Kasım 2025, 13:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала