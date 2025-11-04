4. yüzyıldan bugüne: Sümela ve Vazelon Manastırları

© Ertuğrul Baştan Manastırın kökeni M.S. 386'ya dayanıyor. Atinalı rahip Barnabas ve yeğeni Sophronios tarafından Roma İmparatoru Theodosius I döneminde iki oda ile başlamış, 650'de Bizanslılarca yağmalanmış olsa da Komnenoslar tarafından restore edilmiştir. 18. yüzyıl freskleri, İsa ve Meryem Ana sahneleriyle süslenmiş olup, manastırın mistik atmosferini yansıtıyor.