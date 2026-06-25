https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/sosyal-medyada-buyu-tuzagi-sofi-serkan-ismiyle-50-kisiyi-dolandirdi-1106755851.html

Sosyal medyada 'büyü' tuzağı: 'Sofi Serkan' ismiyle 50 kişiyi dolandırdı

Sosyal medyada 'büyü' tuzağı: 'Sofi Serkan' ismiyle 50 kişiyi dolandırdı

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada kendisini 'Sofi Serkan' ve 'Ahmet Hoca' olarak tanıtan bir kişinin büyü yapma, büyü bozma gibi içeriklerle 50 kişiyi dolandırdığı iddia edildi... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T07:06+0300

2026-06-25T07:06+0300

2026-06-25T07:06+0300

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büyü

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Sosyal medya üzerinden büyü bozma, büyü yapma gibi içerikler üreterek dini duyguları suistimal ederek maddi menfaat sağlayan 'Sofi Serkan' ve 'Ahmet Hoca' isimlerini kullanan şüpheli yakalandı. Şüphelinin bu yöntemle 50 kişiyi dolandırdığı iddia edilirken, dolandırılanlar arasında 2017'de Bursa'da gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olan polis memurunun eşinin de bulunduğu belirtildi. Mağdurlara sosyal medya üzerinden ulaştığı tespit edildiEdinilen bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kendisini sosyal medyada "Sofi Serkan", "Ahmet Hoca" olarak tanıtan şüpheli S.C.İ'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyonda, şüphelinin sosyal medyada büyü yapma, büyü bozma şeklinde içerikler ürettiği, kişilerin dini inançlarını suistimal ederek, kurban, adak, malzeme ücreti adı altında maddi menfaat sağladığı tespit edildi. Şüphelinin, 2017'de Bursa'da gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olan polis memurunun eşi ve 50 kişiyi de bu yöntemle dolandırdığı belirlendi.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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büyü, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık