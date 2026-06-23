https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/ibanini-cikar-karsiligi-kullandiranlara-yeni-duzenleme-yolda-1106729742.html
IBAN'ını çıkar karşılığı kullandıranlara yeni düzenleme yolda
IBAN'ını çıkar karşılığı kullandıranlara yeni düzenleme yolda
Sputnik Türkiye
Haksız menfaat karşılığında banka veya ödeme hesabı bilgilerini başkalarıyla paylaşanlara yönelik yeni bir cezai düzenleme hazırlanıyor. Düzenlemenin... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T20:03+0300
2026-06-23T20:03+0300
2026-06-23T20:03+0300
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AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yürütülen çalışma kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 158. maddesinde değişiklik yapılmasını değerlendiriyor.Çalışmanın tamamlanmasının ardından düzenlemenin, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülecek 12. Yargı Paketi'ne ya da teklifin Genel Kurul aşamasında önergeyle eklenmesi öngörülüyor.Hazırlanan düzenlemeyle, TCK'nin 158. maddesine yeni bir fıkra eklenerek haksız menfaat karşılığında hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlara yönelik müstakil bir suç tanımı getirilecek.Böylece, mevcut durumda 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasını öngören nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilen bu fiil için ayrı bir ceza hükmü uygulanacak. Yeni düzenlemede, dolandırıcılık mağdurlarının korunması ve suçla daha etkin mücadele edilmesi amaçlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/yargi-paketi-yarin-tbmmde-ibandan-sosyal-medya-duzenlemesine-kadar-tum-detaylar-1106675767.html
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iban, hesap, kredi, kredi borcu, kredi notu, kredi kartı dolandırıcılığı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı
iban, hesap, kredi, kredi borcu, kredi notu, kredi kartı dolandırıcılığı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı
IBAN'ını çıkar karşılığı kullandıranlara yeni düzenleme yolda
Haksız menfaat karşılığında banka veya ödeme hesabı bilgilerini başkalarıyla paylaşanlara yönelik yeni bir cezai düzenleme hazırlanıyor. Düzenlemenin, kamuoyunda '12. Yargı Paketi' olarak bilinen kanun teklifine önergeyle eklenmesi planlanıyor.
AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yürütülen çalışma kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 158. maddesinde değişiklik yapılmasını değerlendiriyor.
Çalışmanın tamamlanmasının ardından düzenlemenin, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülecek 12. Yargı Paketi'ne ya da teklifin Genel Kurul aşamasında önergeyle eklenmesi öngörülüyor.
Hazırlanan düzenlemeyle, TCK'nin 158. maddesine yeni bir fıkra eklenerek haksız menfaat karşılığında hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlara yönelik müstakil bir suç tanımı getirilecek.
Böylece, mevcut durumda 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasını öngören nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilen bu fiil için ayrı bir ceza hükmü uygulanacak. Yeni düzenlemede, dolandırıcılık mağdurlarının korunması ve suçla daha etkin mücadele edilmesi amaçlanıyor.