https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/seyir-halindeki-tirin-uzerinden-dusen-ekskavator-korkuluklarda-asili-kaldi-1106780764.html

Seyir halindeki TIR'ın üzerinden düşen ekskavatör korkuluklarda asılı kaldı

Seyir halindeki TIR'ın üzerinden düşen ekskavatör korkuluklarda asılı kaldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki TIR'ın üzerinden düşen ekskavatör alt geçidin korkuluklarında asılı kaldı. 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T20:23+0300

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Talatpaşa Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üzerindeki iş makinesi, araç yan yola girdiği sırada savruldu.Savrulan ekskavatör, TIR'ın üzerinden düşerek Yayla Tüneli'nin korkuluklarında asılı kaldı.İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis çevrede güvenlik önlemi alırken kaza nedeniyle caddenin Bakırköy istikameti trafiğe kapatıldı.Ekiplerin iş makinesinin bulunduğu yerden kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/kuruyemis-fiyatlari-artti-asurenin-maliyeti-yukseldi-1106780424.html

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