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Seyir halindeki TIR'ın üzerinden düşen ekskavatör korkuluklarda asılı kaldı
Seyir halindeki TIR'ın üzerinden düşen ekskavatör korkuluklarda asılı kaldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki TIR'ın üzerinden düşen ekskavatör alt geçidin korkuluklarında asılı kaldı. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
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Talatpaşa Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üzerindeki iş makinesi, araç yan yola girdiği sırada savruldu.Savrulan ekskavatör, TIR'ın üzerinden düşerek Yayla Tüneli'nin korkuluklarında asılı kaldı.İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis çevrede güvenlik önlemi alırken kaza nedeniyle caddenin Bakırköy istikameti trafiğe kapatıldı.Ekiplerin iş makinesinin bulunduğu yerden kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/kuruyemis-fiyatlari-artti-asurenin-maliyeti-yukseldi-1106780424.html
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türkiye, tir, bakırköy
türkiye, tir, bakırköy

Seyir halindeki TIR'ın üzerinden düşen ekskavatör korkuluklarda asılı kaldı

20:23 25.06.2026 (güncellendi: 20:57 25.06.2026)
© AA / Engin Zafer Bahçelievler'de seyir halindeki TIR'ın üzerinden düşen ekskavatör alt geçidin korkuluklarında asılı kaldı
 Bahçelievler'de seyir halindeki TIR'ın üzerinden düşen ekskavatör alt geçidin korkuluklarında asılı kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© AA / Engin Zafer
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İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki TIR'ın üzerinden düşen ekskavatör alt geçidin korkuluklarında asılı kaldı.
Talatpaşa Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üzerindeki iş makinesi, araç yan yola girdiği sırada savruldu.
Savrulan ekskavatör, TIR'ın üzerinden düşerek Yayla Tüneli'nin korkuluklarında asılı kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken kaza nedeniyle caddenin Bakırköy istikameti trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin iş makinesinin bulunduğu yerden kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
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