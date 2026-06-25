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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/kuruyemis-fiyatlari-artti-asurenin-maliyeti-yukseldi-1106780424.html
Kuruyemiş fiyatları arttı: Aşurenin maliyeti yükseldi
Kuruyemiş fiyatları arttı: Aşurenin maliyeti yükseldi
Sputnik Türkiye
Geleneksel olarak evlerde pişirilen aşure, bu yıl artan gıda fiyatları nedeniyle geçen yıllara göre daha yüksek maliyetle hazırlanıyor. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
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2026-06-25T20:13+0300
ekonomi̇
aşure
aşure duası
aşure günü
muharrem ayı
buğday
kuruyemiş
nohut
kuru fasülye
ceviz
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Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde aşure hazırlıkları hız kazandı.Yapılan hesaplamalara göre 8 ila 10 kişilik bir tencere aşurenin maliyeti, kullanılan malzeme çeşitliliğine göre 550 TL - 850 TL arasında değişiyor. Hürriyet'in haberine göre, aşurede kullanılan buğday, kuru fasulye, nohut, kuru meyve ve kuruyemiş gibi temel ürünlerdeki fiyat artışları toplam maliyeti doğrudan etkiliyor.Kuruyemiş ve kuru meyve fiyatları etkili olduSektör verilerine göre özellikle fındık ve Antep fıstığında yaşanan yüksek oranlı fiyat artışları dikkat çekiyor. Fındık fiyatlarında yüzde 80’e, Antep fıstığında ise yüzde 85’e varan artışlar görülürken, bu durum aşurenin 'zengin içerikli' versiyonlarının maliyetini ciddi şekilde yükseltti.Buna karşılık bazı ürünlerde düşüş yaşandı. Kuru üzüm ve ceviz fiyatlarında geçen yıla göre gerileme görülse de genel tablo maliyet artışını engelleyemedi.Don olayları ve rekolte düşüşü etkiliUzmanlara göre fiyatlardaki dalgalanmanın en önemli nedenlerinden biri geçen yıl yaşanan zirai don olayları oldu. Rekolte kayıpları özellikle kuruyemiş üretiminde arzı azaltarak fiyatların yükselmesine yol açtı.TÜKSİAD verilerine göre bu yıl aşurelik buğdayın kilogram fiyatı da artış göstererek 45 TL seviyelerine yükseldi. Kuru kayısı ve kuru incir gibi ürünlerde de sınırlı artışlar kaydedildi.Evde ve dışarıda fiyat farkıEvde hazırlanan aşurenin maliyeti artarken, dışarıda tüketim fiyatları da yükseldi. Restoran ve pastanelerde bir kase aşure 200 TL - 300 TL arasında satılırken, bazı işletmelerde fiyatların 350 TL seviyelerine yaklaştığı belirtiliyor.
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aşure, aşure duası, aşure günü, muharrem ayı, buğday, kuruyemiş, nohut, kuru fasülye , ceviz
aşure, aşure duası, aşure günü, muharrem ayı, buğday, kuruyemiş, nohut, kuru fasülye , ceviz

Kuruyemiş fiyatları arttı: Aşurenin maliyeti yükseldi

20:13 25.06.2026
© AAaşure
aşure - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© AA
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Geleneksel olarak evlerde pişirilen aşure, bu yıl artan gıda fiyatları nedeniyle geçen yıllara göre daha yüksek maliyetle hazırlanıyor.
Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Türkiye genelinde aşure hazırlıkları hız kazandı.
Yapılan hesaplamalara göre 8 ila 10 kişilik bir tencere aşurenin maliyeti, kullanılan malzeme çeşitliliğine göre 550 TL - 850 TL arasında değişiyor. Hürriyet'in haberine göre, aşurede kullanılan buğday, kuru fasulye, nohut, kuru meyve ve kuruyemiş gibi temel ürünlerdeki fiyat artışları toplam maliyeti doğrudan etkiliyor.

Kuruyemiş ve kuru meyve fiyatları etkili oldu

Sektör verilerine göre özellikle fındık ve Antep fıstığında yaşanan yüksek oranlı fiyat artışları dikkat çekiyor. Fındık fiyatlarında yüzde 80’e, Antep fıstığında ise yüzde 85’e varan artışlar görülürken, bu durum aşurenin 'zengin içerikli' versiyonlarının maliyetini ciddi şekilde yükseltti.
Buna karşılık bazı ürünlerde düşüş yaşandı. Kuru üzüm ve ceviz fiyatlarında geçen yıla göre gerileme görülse de genel tablo maliyet artışını engelleyemedi.

Don olayları ve rekolte düşüşü etkili

Uzmanlara göre fiyatlardaki dalgalanmanın en önemli nedenlerinden biri geçen yıl yaşanan zirai don olayları oldu. Rekolte kayıpları özellikle kuruyemiş üretiminde arzı azaltarak fiyatların yükselmesine yol açtı.
TÜKSİAD verilerine göre bu yıl aşurelik buğdayın kilogram fiyatı da artış göstererek 45 TL seviyelerine yükseldi. Kuru kayısı ve kuru incir gibi ürünlerde de sınırlı artışlar kaydedildi.

Evde ve dışarıda fiyat farkı

Evde hazırlanan aşurenin maliyeti artarken, dışarıda tüketim fiyatları da yükseldi. Restoran ve pastanelerde bir kase aşure 200 TL - 300 TL arasında satılırken, bazı işletmelerde fiyatların 350 TL seviyelerine yaklaştığı belirtiliyor.
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