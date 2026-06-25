https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/seferihisar-ve-balcova-belediye-baskanlari-gozaltina-alindi-1106756315.html
Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları gözaltına alındı
Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltına alındı. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T07:34+0300
2026-06-25T07:34+0300
2026-06-25T07:34+0300
türki̇ye
seferihisar
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
balçova
gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit gözaltına alındı. Öte yandan Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de gözaltına alındı.Operasyonda gözaltına alınanların sayısının 24 olduğu belirtildi.
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seferihisar, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, balçova, gözaltı
seferihisar, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, balçova, gözaltı
Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları gözaltına alındı
Ayrıntılar geliyor
İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit gözaltına alındı. Öte yandan Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de gözaltına alındı.
Operasyonda gözaltına alınanların sayısının 24 olduğu belirtildi.