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Rusya Dışişleri Ukrayna anlaşmasındaki prensip maddeyi açıkladı: ‘Güvenlik garantisi şart’
Rusya Dışişleri Ukrayna anlaşmasındaki prensip maddeyi açıkladı: ‘Güvenlik garantisi şart’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ile yapılacak herhangi bir barış anlaşmasında Moskova için hukuki açıdan bağlayıcı “sağlam güvenlik garantilerinin” yer... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T08:04+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus basınına verdiği demeçte, Moskova'nın olası bir barış anlaşmasındaki önceliklerini açıkladı.Anlaşmanın biçiminden ziyade içeriğine odaklandıklarını belirten Gruşko, “Format ikinci planda kalıyor. Bizim için en önemli şey, en güvenilir güvenlik garantilerinin sağlanması. Bunun hangi formda hayata geçirileceği ise sonraki aşamanın konusu” ifadelerini kullandı.Putin müzakerelerin 'dört temelini' belirlemiştiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Kiev yönetimiyle yürütülecek olası müzakerelerin dayandığı dört temel sütunu şu şekilde sıralamıştı:Moskova'nın masadaki şartları neler?Rus lider Putin, çatışmaların tamamen sona ermesi için Kiev'in askeri birliklerini Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinden tamamen çekmesi gerektiğini belirtmişti. Rusya'nın masadaki bir diğer kesin şartı Ukrayna'nın NATO'ya üye olma planlarından kalıcı olarak vazgeçmesi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/fico-slovakya-natonun-ukraynaya-yeni-yardim-paketine-katilmayacak-1106753412.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr gruşko, ukrayna, anlaşma
Rusya Dışişleri Ukrayna anlaşmasındaki prensip maddeyi açıkladı: ‘Güvenlik garantisi şart’
08:04 25.06.2026 (güncellendi: 08:06 25.06.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ile yapılacak herhangi bir barış anlaşmasında Moskova için hukuki açıdan bağlayıcı “sağlam güvenlik garantilerinin” yer almasının şart olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus basınına verdiği demeçte, Moskova'nın olası bir barış anlaşmasındaki önceliklerini açıkladı.
Anlaşmanın biçiminden ziyade içeriğine odaklandıklarını belirten Gruşko, “Format ikinci planda kalıyor. Bizim için en önemli şey, en güvenilir güvenlik garantilerinin sağlanması. Bunun hangi formda hayata geçirileceği ise sonraki aşamanın konusu” ifadelerini kullandı.
Putin müzakerelerin 'dört temelini' belirlemişti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Kiev yönetimiyle yürütülecek olası müzakerelerin dayandığı dört temel sütunu şu şekilde sıralamıştı:
İstanbul anlaşması:
2022 baharında İstanbul’da yürütülen müzakerelerde iki ülke delegasyonunun üzerinde mutabık kaldığı ve parafe ettiği barış taslağı.
Anchorage modaliteleri:
Diplomatik süreçlerin usul esasları.
Sahadaki gerçekler:
Cephe hattındaki mevcut askeri ve coğrafi durum.
Moskova'nın temel ilkeleri:
Putin'in 2 yıl önce Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndaki toplantıda ilan ettiği kırmızı çizgiler.
Moskova'nın masadaki şartları neler?
Rus lider Putin, çatışmaların tamamen sona ermesi için Kiev'in askeri birliklerini Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinden tamamen çekmesi gerektiğini belirtmişti. Rusya'nın masadaki bir diğer kesin şartı Ukrayna'nın NATO'ya üye olma planlarından kalıcı olarak vazgeçmesi.