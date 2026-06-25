https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rusya-disisleri-ukrayna-anlasmasindaki-prensip-maddeyi-acikladi-guvenlik-garantisi-sart-1106756560.html

Rusya Dışişleri Ukrayna anlaşmasındaki prensip maddeyi açıkladı: ‘Güvenlik garantisi şart’

Rusya Dışişleri Ukrayna anlaşmasındaki prensip maddeyi açıkladı: ‘Güvenlik garantisi şart’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ile yapılacak herhangi bir barış anlaşmasında Moskova için hukuki açıdan bağlayıcı “sağlam güvenlik garantilerinin” yer... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T08:04+0300

2026-06-25T08:04+0300

2026-06-25T08:06+0300

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aleksandr gruşko

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rus basınına verdiği demeçte, Moskova'nın olası bir barış anlaşmasındaki önceliklerini açıkladı.Anlaşmanın biçiminden ziyade içeriğine odaklandıklarını belirten Gruşko, “Format ikinci planda kalıyor. Bizim için en önemli şey, en güvenilir güvenlik garantilerinin sağlanması. Bunun hangi formda hayata geçirileceği ise sonraki aşamanın konusu” ifadelerini kullandı.Putin müzakerelerin 'dört temelini' belirlemiştiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Kiev yönetimiyle yürütülecek olası müzakerelerin dayandığı dört temel sütunu şu şekilde sıralamıştı:Moskova'nın masadaki şartları neler?Rus lider Putin, çatışmaların tamamen sona ermesi için Kiev'in askeri birliklerini Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinden tamamen çekmesi gerektiğini belirtmişti. Rusya'nın masadaki bir diğer kesin şartı Ukrayna'nın NATO'ya üye olma planlarından kalıcı olarak vazgeçmesi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/fico-slovakya-natonun-ukraynaya-yeni-yardim-paketine-katilmayacak-1106753412.html

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